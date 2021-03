SANJA RADOLOVIĆ SDP-ova je kandidatkinja za gradonačelnicu Pule: ’Ne želim obećavati nemoguće’! Podršku joj pružio i Grbin

Autor: Matea Vidić

Na službenom Twitter profilu SDP Hrvatska, objavljeno je kako je Sanja Radolović njihova kandidatkinja za gradonačelnicu Pule. Radolović je inače saborska zastupnica i čelnica pulskog SDP-a.

“Zauzimat će se za lakše zapošljavanje mladih, poticanu stanogradnju, oživljavanje starogradske jezgre, skrb za najmlađe i najstarije stanovnike svoga grada”, objavili su iz SDP-a te joj poželjeli sreću.

Saborska zastupnica i čelnica pulskog SDP-a Sanja Radolović kandidatkinja je za gradonačelnicu Pule. Zauzimat će se za lakše zapošljavanje mladih, poticanu stanogradnju, oživljavanje starogradske jezgre, skrb za najmlađe i najstarije stanovnike svoga grada. Sretno! 💪 pic.twitter.com/CSzQHzReAs — SDPHrvatske (@SDPHrvatske) March 9, 2021









Radolović je na svom predstavljanju kojem je prisustvovao i predsjednik stranke, Peđa Grbin prozvala sadašnju IDS-ovu gradsku vlast. Istaknula je kako je ista svojom neambicioznošću Pulu pretvorila u “crnu rupu” Istarske županije.

“Pula je neostvareni i grad s najviše potencijala na Jadranu, ali istovremeno i grad koji je primjerice jedan od rijetkih koji nema uređenu niti svoju rivu”, rekla je pa navela kako će ponuditi “konkretna rješenja s jasnim planom vremenske i financijske realizacije značajnih gradskih razvojnih projekata”, a kao točke svog programa navela je brigu o najmlađima, starijima, rješavanje stambenog pitanja, zakup poslovnih prostora, pitanje nezaposlenosti.

Tvrdi potom kako ne želi obećavati nemoguće, ali govori kako će se potruditi da pokrene zamah poduzetnicima i gospodarskom sektoru kroz smanjenje prireza, cijena komunalija, zakupa poslovnih prostora te raznih potpora.









Grbin je rekao kako je Pula grad koji po mnogočemu prednjači u Hrvatskoj, ali zaostaje i potpori koju bi joj trebala iskazati gradska vlast.

“Na ove izbore izlazimo s ozbiljnim programom, ali on nije dovoljan. Možeš imat najbolje programe, no ako nemaš ljude koji su te projekte u stanju realizirati i staviti ih na raspolaganju građanima to ostaje mrtvo slovo na papiru”, zaključio je.