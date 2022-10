SANADEROVI ZATVORSKI DANI! Znamo što misli o Plenkoviću i Milanoviću: Posjećuje ga samo jedna osoba

Autor: Iva Međugorac

Službeno se još uvijek ne zna kada bi bivši premijer Ivo Sanader mogao izaći na slobodu, no nakon posljednje presude u aferi Hypo on ima razloga za zadovoljstvo. Da je tome tako moglo se naslutiti i iz teza njegovog dugogodišnjeg odvjetničkog tima – Jadranke Sloković i Čede Prodanovića – koji su potvrdili da će ići na objedinjavanje triju pravomoćnih presuda donesenih protiv njega.

No, Sanaderovi odvjetnici nisu željeli spekulirat kada bi on mogao izaći na slobodu premda se u odvjetničkim krugovima počelo govoriti da ona za bivšeg premijera nije ni daleka, ni nedostižna. Naime, kao što je poznato nakon dvije osuđujuće presude u slučaju Hypo koje su pale na višim razinama, na ponovljenom, trećem suđenju Sanader je oslobođen optužbi za ratno profiterstvo, točnije za uzimanje provizije od 3,6 milijuna kuna od Hypo banke.

Radi se o slučaju koji se odvijao u periodu kada je Sanader bio zamjenik ministra vanjskih poslova, odnosno koncem 94-te i početkom 1995. godine, kada je Hrvatskoj odobren kredit za kupnju zgrade veleposlanstva. Iako je Uskok najavio žalbu na presudu, Sanaderovi odvjetnici smatraju da Uskokove tvrdnje o počinjenju kaznenog djela nisu dokazane. Sve u svemu, oni koji prate slučaj bivšeg premijera Sanadera uvjereni su da sve izrečene kazne ne mogu prijeći 15 godina, dok usporedno s time njegova odvjetnica Sloković otkriva kako će nastojati doći do obnove u sklopu koje će nastojati dokazati da su sva djela počinjena u istom svojstvu i uvjetima što bi značilo da se kazna može smanjiti na do 12 godina.





Oslobođen u slučaju Dioki

Poznato je da je bivši premijer u zatvoru još od travnja 2019. godine kada mu je Vrhovni sud povisio kaznu za korupciju u aferi Planinska na šest godina zatvora. U listopadu 2019. godine djelomično je potvrđena presuda iz postupka u Fimi mediji temeljem koje je i HDZ zbog izvlačenja novca iz državnih institucija i tvrtki bio primoran platiti 3,5 milijuna kuna, s tim da je Sanaderu tada kazna s ranijim osam smanjena na sedam godina zatvora.

Koncem listopada prošle godine Vrhovni sud potvrdio je Sanaderovu prvostupanjsku presudu kojom je on radi primanja mita od prvog čovjeka mađarskog MOL-a Zsolta Herandija osuđen na šest godina, a osim toga treba podsjetiti da je Sanaderu sredinom studenog prošle godine Vrhovni sud potvrdio oslobađajuću presudu u slučaju u kojem je zajedno s poduzetnikom Robertom Ježićem oslobođen optužbi o prodaji jeftine struje njegovom Diokiju na štetu HEP-a. Oni koji dobro poznaju Sanadera i koji ga i danas susreću u Remetincu reći će da su godine zatvorskog života, ali i dugogodišnja pravosudna borba na njega ostavili dubok trag. ”On više nije isti čovjek”, tvrdi to naš dobro upućen sugovornik koji dodaje da Sanader i danas živi u uvjerenju da su mu optužnice namontirane te da je on žrtva političkih obračuna.

Iznenađuje ga Milanović

”Sanader je i u svojim ranijim medijskim istupima za svoju sudbinu krivio Jadranku Kosor i bivšeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, to se do danas nije promijenilo, ali je on danas od nekadašnjeg karizmatičnog premijera koji je pucao od samopouzdanja spao na skromnog, susretljivog čovjeka, s kojim i djelatnici i ostali zatvorenici u Remetincu rado imaju kontakte. Sanader je prilično smiren, sve je svjesniji svoje situacije, jako mu teško pada odvojenost od obitelji, pa ni na vjenčanje svoje kćeri nije došao, on se naprosto pomirio sa sudbinom, ali malo je onih koji u Remetincu odustaju od sebe, Sanader danonoćno lista neke papire, analizira sve svoje slučajeve, priprema obranu, iznimno je načitan, osjeti se da je on iznadprosječno obrazovan čovjek”, komentira naš dobro upućeni sugovornik te potvrđuje da Sanadera još uvijek redovito posjećuje njegova supruga Mirjana koja je već neko vrijeme u mirovini, i koja je u Zagrebu ostala sama.

”Kćeri su otišle u inozemstvo, Bruna radi u bolnici u Londonu, Petra gradi glumačku karijeru, one u Hrvatsku jako rijetko dolaze, Mirjana ima jako mali krug prijatelja, otišla je u mirovinu, povukla se u sebe, i teško se povjerava bilo kome”, kaže naš sugovornik nadalje dodajući da je Sanader skeptičan i prema svojim sudskim procesima koje ne smatra pravičnima. Iako s današnjim premijerom Plenkovićem nema nikakvog doticaja, Sanader u njemu vidi korektnog i zrelog političara, komentira naš sugovornik te dodaje da bivši premijer pomno prati zbivanja u domaćoj političkoj areni u kojoj ga najviše iznenađuje predsjednik Milanović.

”Sanadera su najviše razočarali njegovi suradnici, ljudi koje je stvarao, svi su oni njemu okrenuli leđa, nitko ga ne posjećuje, niti itko s njime kontaktira, povremeno ga se još uvijek sjeti tek njegov prijatelj Luka Bebić”, kaže naš sugovornik napominjući da je bivšem premijeru ozbiljno narušeno zdravstveno stanje.

”Osim što ima problema s koljenima, on je dosta utučen, depresivan i živi samo za trenutak u kojem će ponovno izaći na slobodu, velika mu je želja ponovno okupiti obitelj, o tome sanja, to ga održava”, zaključuje naš sugovornik uz napomenu da se Sanader tijekom svojeg boravka u Remetincu posebice sprijateljio baš sa odvjetnicom Jadrankom SLoković koju iznimno cijeni i poštuje.