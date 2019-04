Sanader uskoro na slobodi? Sudac otkrio u čemu je zamka

Autor: Dnevno

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić komentirao je presudu Ivi Sanaderu, odnosno daljnje postupke u slučaju bivšeg HDZ-ovog premijera, piše N1.

“Svakom osuđeniku, odnosno zatvoreniku, moraju se osigurati adekvatni uvjeti za liječenje. Također je pravo zatvorenika da zatraži prekid izvršavanja kazne o čemu odlučuje nadležni sudac izvršenja kazne, a o žalbi odlučuje nadležno Vijeće Županijskog suda.

To može biti, s obzirom na činjenicu bude li u zatvoru u Remetincu ili zatvorskoj bolnici, Županijski sud u Velikoj Gorici ili u Zagrebu. Dakle, ako postoje razlozi za prekid izdržavanja kazne, može se dogoditi prekid izdržavanja kazne”, rekao Turudić.

Također, rekao je da bi, prema instruktivnom roku koji nije obvezujuć i za čije propuštanje nema posljedica, Sanader trebao biti upućen za izdržavanje kazne u roku od osam dana.

“Radi se o obligatornom istražnom zatvoru koji može trajati najdulje do trajanja izrečene kazne zatvora. Kada okrivljenik dobije pravomoćnu presudu, nju dobije sudac izvršenja. On je dužan je uputiti ga na izdržavanje kazne u roku od osam dana. To je instruktivni rok, nema posljedica za njegovo propuštanje”, istaknuo je Turudić.

Potvrdio je i da se vrijeme koje je Sanader proveo u istražnom zatvoru ne ubraja u obligatorni istražni zatvor.