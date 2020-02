Sanader objasnio kako se obogatio: ‘Predavao sam vjeronauk…’

Autor: Dnevno

Bivši premijer i optuženik u aferi Fimi media, Ivo Sanader u srijedu je na zagrebačkom Županijskom sudu nastavio iznositi svoju obranu.

Smatra da je sudski vještak pogriješio kad mu je utvrdio financijsku dubiozu od 23 milijuna kuna, piše Paraf.

”Zaradu mi je počeo računati od 1992. a ni tu nije sve izračunao. Ja sam kao student, s 23 godine počeo raditi za Sportske novosti, bio sam za dopisnik za njih iz Austrije. Nisu to bili veliki novci, ja sam taj novac držao na računu u Zagrebačkoj banci, dva ili tri puta godišnje bi ga pokupio. Bio sam i u uredništvu studentskog lista”, kazao je.

“Predavao sam i vjeronauk. Onda sam se zaposlio u marketinškoj agenciji, za više godina koliko sam radio kod njih sam zaradio oko 60 tisuća eura. To je sve, gospođo sutkinjo, od oka, nemam dokaze za to. Onda sam radio za fotografa Pervana, on je ime. Pitao me da mu prodajem fotografije, dogovor je bio 50:50. To je bilo s vremena na vrijeme.”

Potom je ponovio kako je s trojicom Austrijanaca imao tvrtku koja je radila s Talijanima i Jugoslavijom.

“Četiri moje glavne aktivnosti koje su bile do ’90-ih, vještak uopće nije uzeo u obzir, to smatram velikim propustom. Bio sam suvlasnik jedne tvrtke Vapag GMBG, eksport-import tvrtka, s još četiri suvlasnika. Surađivali smo i s nekim našim firmama. Ja podatke iz te tvrtke nemam, moji odvjetnici su pisali austrijskom Ministarstvu financija, ali su odgovorili da se to više ne čuva. Osnovali smo jednu građeviinsku tvrtku KCBS. To su početna slova slovenskih firmi, a S znači Sanader. Tvrtka je radila stanove u Austriji, a treći moj projekt je bio izgradnja hotel u Antaliji u Turskoj. I za tu tvrtku smo tražili podatke no Austrijanci su rekli da ih više ne čuvaju-prisjetio se Sanader. Moj ondašnji poslovođa Vladimir Glavica na prvom suđenju rekao je kako onda baš nisam bio jako bogat jer mu firma nije kupila auto.”

”Točno je, nisam bio za to da mu firma kupi auto. I zato se, mislim, Glavica javio u USKOK-u i rekao im “bit ću vam svjedok da Sanader nije imao para”, kaže Sanader.

Dodao je kako je Glavica krajem ’80-ih imao plaću od 27.000 šilinga.

”Pa ako smo njega plaćali toliko, a i druge radnike smo plaćali pa valjda smo onda i mi nešto zaradili”, kaže Sanader.

”Kad smo se vratili u Hrvatsku prodao sam udjele u tvrtkama i dobio oko milijun eura”, rekao je Sanader.