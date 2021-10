SAMOZATAJNA, A PREPOZNATLJIVA I UTJECAJNA! Najvažnija HDZ-ova političarka: Dama koja se rijetko spominje

Autor: Iva Međugorac

Na nedavno održanim unutarstranačkim izborima u HDZ-u dva su Ivana potvrdila svoj status u Slavoniji pa je u skladu s time osječko-baranjski župan Ivan Anušić ponovno izabran za šefa županijske organizacije svoje stranke, dok je njegov osječki kolega Ivan Radić ponovno izabvran za predsjednika osječke gradske organizacija.

Za potpedsjednike su na razini županije izabrani Tomislav Rob, Krešimir Kašuba, Marin Mandarić i Ivan Radić čiji su potpredsjednici u osiječkom HDZ-u Josip Mihaljević, Josip Škorić i ministrica Nataša Tramišak.

”Tu nije niti bilo nikakvih dvojbi, Anušić i Radić su pokazatelj onoga što HDZ dugoročno treba, to su dva nova, mlada lica i zato HDZ u Slavoniji niti nije imao problema na lokalnim izborima, jasno je da se ta praksa treba primjeniti i na druge sredine, posebice u Dalmaciji, ali Plenković nema hrabrosti za to. Jednostavno nema sa kime zamijeniti stranačke kapitalce koji mu određuju pravila igre i koji po stranci kadroviraju nauštrb stranke, pogledajte krizu kojoj upravo svjedočimo u Zadarskoj županiji, tamo nam je poljuljana većina u Skupštini, a Plenković na čelu organizacije ostavlja Kalmetu, u dalmatinskoj županiji ostao je Sanader, u Splitu Mihanović, ljudi koji izgube izbore ne bi se trebali ni kandidirati”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a uz opasku da je i u Osječko-baranjskoj županiji problem mala izlaznost.

”Članovi su ravnodušni prema stranačkim izborima, to definitivno jest značajna poruka, od 10.707 upisanih članova u županiji na izbore je izašlo njih jedva 3068, ako ne možemo potaknuti naše članstvo da izađe na naše izbore, kako ćemo onda potaknuti građane da izađu na bilo koje druge izbore”, pita se naš sugovornik koji drži da je dobro to što je i u Virovitičko-podravskoj županiji došlo do promjene.

”Igor Andrović je kadar Josipa Đakića, on ostaje siva eminencija stranke, ali bez obzira na to u redu je da se stranka pomlađuje, a on je ono što bi pomladci trebali biti, u HDZ-u je prošao sve stepenice, od mladeži, do temeljnog ogranka, predsjednika gradske organizacije, i sada šefa županijske organizacije”, nabraja naš sugovornik koji pozdravlja promjenu u požeškoj županiji.

”Bivša pleternička gradonačelnica Antonija Jozić stasala je u odličnu političarku, u ovoj županiji smo prošli kroz duboku krizu koja je krenula iz gradske organizacije, Jozić je za HDZ vrlo važna, toga je svjestan i premijer Plenković, po čijem se zagovoru kandidirala za županicu, i s te pozicije zaista odrađuje korektan posao, ona nije nametljiva, nije čak ni novo lice, dugo je prisutna u lokalnoj politici, ali svejedno unosi određenu svježinu i što se lokalne razine tiče može se smatrati jednom od najvažnijih HDZ-ovih političarki”, smatra naš sugovornik koji priznaje da je u požeškoj organizaciji stranke kriza sanirana, no s druge strane kriza u vukovarskoj organizaciji ostaje.

”Za predsjednika je izabran Nikola Mažar, stranka u Vukovaru nakon odlaska Ivana Penave nastavlja prolaziti kroz krizno razdoblje, Mažar je izgubio izbore, veliko je pitanje u kojoj je mjeri on dugoročno riješenje za vukovarski HDZ, mi smo ovdje ozbiljno oslabili, potrebna nam je hitna sanacija, privlačenje novih članova, angažman na terenu, a upitno je hoće li on to moći organizirati”, zaključuje naš sugovornik.