SAMO U HRVATSKOJ! Natječaj za bespovratna sredstva trajao – 35 sekundi

Autor: Dnevno

“IKT natječaj – možda bolje uplatiti lutriju, manje košta, kraće traje prijava, a kriteriji odabira, izgleda – jednaki”, napisala je na Facebooku predsjednica CISEx-a /Hrvatska udruga nezavisnih izvoznika softvera) Tajana Barančić. Osvrnula se tim riječima na natječaj za bespovratna sredstva ‘za poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz IKT’. Natječajem se dijelilo 53,2 milijuna bespovratnih sredstava, a trajao je svega 35 sekundi, piše Dnevnik.hr.

Poduzetnici su glasno prigovarali, a o svemu se očitovalo i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. “Obavještavamo prijavitelje i zainteresiranu javnost kako je zaprimanje prijava za Poziv na dostavu projektnih prijedloga “KK.03.2.1.18 POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)” obustavljeno u trenutku kada je iznos bespovratnih sredstava obrađenih projektnih prijava premašio 200% od ukupne alokacije poziva. Slijedom navedenog, unutar spomenute alokacije zaprimljene su 243 projektne prijave, od kojih je posljednja zaprimljena 28.8.2018. u 11:00:35:44 prema Srednjeeuropskom vremenu”, navodi se u njihovom priopćenju.

Navode i kako je nakon zatvaranja natječaja, u obradu zaprimljeno još 589 projektnih prijava koje “na žalost, nisu uspješno obrađene jer je poziv obustavljen po obradi prethodno zaprimljenih prijava”.

Mostovka sastavlja prigovor

Putem Facebooka Mostova saborska zastupnica Sonja Čikotić pozvala je poduzetnike da joj se jave kako bi zajedno sastavili prigovor na ovakav natječaj.

“Zvali su me poduzetnici koji su se natjecali za sredstva EU fondova kroz natječaj POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT), ukupne potpore za gospodarstvo od samo 53,2 milijuna kuna, može se razlučiti da je metodom “najbrži prst” država ponovno zakinula poduzetnike. Iako ih je hrvatska administracija i birokracija natjerala da u 11:00:00, poučeni iskustvom da samo oni u prvim sekundama prolaze, budu spremni stisnuti “Podnesi”, pa su svi marljivo sjedili i klikali, otvarao im se drugi prozor i onda su čekali da bi im se objavilo kako su predali u 11 sati i 20 sekundi, 38 sekundi, 60 sekundi i nakon minutu i 45 sekundi a svi su Uredno kliknuli u 11:00:00 ili 11:00:01.

Poduzetnici, javite mi se u inbox ako smatrate da ste oštećeni u ovom postupku da zajedno složimo prigovor! Ovo nije način na koji se gospodarstvo treba podupirati, zasigurno nije u redu da se poziv obustavlja nakon pristiglih 200% prijava i to nakon 40 minuta sto je Poziv bio otvoren, jer je sustavu tako lakše, jer ne može obraditi sve te silne pristigle prijave za poboljšanje konkuretnosti hrvatskog poduzetnika, u srpnju 2917 novo zaposlenih službenika u kolovozu 300 novih oglasa za posao! Kako cemo imati kvalitetno zdravstvo i školstvo kad Poduzenicima se kaze STOP!

U ranijim natječajima je bilo do 300% alokcije, pa je i to bilo previše prijava jer sustav to ne moze ocijeniti u prihvatljivom roku. Znači, ako ste predali projekt nakon određenog vremena i potrošnje alokacije, jer duznosnici provode takvu politku, a sustav očigledno ne radi jer poduzentici klikali u prve dvije sekunde, onda nama ne trebaju dužnosnici i sva sila birokracije i administracije službenika za kreiranje javne politike razvoja gospodarstva, jer sve se svelo na najbrži prst. Možemo jedino zaključiti da poduzetnici trebaju ići u teretanu vježbati prste uz sve ostale vještine koje bi trebali imati!”, napisala je Mostovka.