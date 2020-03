SAMO STIER IMA ŠANSE: Jedino on nedjelju dočekuje bez straha! HDZ-ovci ga obožavaju

Davor Ivo Stier jedan je od kandidata za potpredsjednika HDZ-a, iako se očekivalo da će baš on biti jedan od ključnih izazivača i pretendenata na predsjedničku fotelju. Stier je po svemu sudeći adekvatno procijenio da vrijeme njegova predsjedanja tek treba doći te su sukladno tome odlučio kandidirati za poziciju predsjednika unutar “Opcije za promjenu”, a baš njegovo ime u HDZ-u se opisuje kao ono koje bi uistinu i moglo nakon unutarstranačkih izbora osvanuti na popisu potpredsjednika stranke.

Stier je u HDZ-u iznimno cijenjen, a na cijeni je dobio onoga časa kada se samoinicijativno odlučio napustiti Plenkovićevu vladu, ostavljajući pritom i fotelju ministra vanjskih poslova, u trenutku kada se Plenković odlučio na koaliciju s HNS-om. Pri svojem je svjetonazoru ostao i onda kada se glasalo o Istanbulskoj konvenciji pa je stoga smijenjen s funkcije političkog tajnika HDZ-a. Kandidirajući se kroz platformu “Opcije za promjenu”, Stier se upustio u rizik, no taj rizik nije ni nalik onome u kojega su se upustile kolege iz njegove plafforme.

Naime, ako Miro Kovač u nedjelju ne pobjedi na unutarstranačkim izborima, gotovo je sigurno kako će to označiti kraj njegove političke karijere. Isto vrijedi i za Milijana Brkića, a šanse za povratak teško da ima i Tomislav Tolušić. Stier međutim ne spada u tu skupinu, a to je jasno dao do znanja i sam Plenković, koji je vrlo jasno rekao da na njega računa i nakon što prođu unutarstranački izbori.

I dok je jedan dio javnosti u tom momentu ustvrdio kako se radi o podmetanju i unošenju razdora u Kovačevu momčad, drugi je pak dio povjerovao kako je Stier krtica u Kovačevom timu, koja će se prije ili kasnije prikloniti starom prijatelju Plenkoviću. Hoće li se doista to i dogoditi ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno – Stier nedjelju dočekuje s najmanjim grčem i najmanjom tremom.