‘SAMO SAM KRATKO S AP!’ U vladi vrije zbog Rimac: Plenković ju je nazvao! Nitko ne zna što je bilo nakon toga

Autor: Iva Međugorac

Pita li se HDZ-ovce o posljednjim aferama koje potresaju Vladu njihova premijera Andreja Plenkovića, oni u tom kontekstu spominju dva kraka. S jedne su strane uvjereni kako priču o stanu Zvonimira Frke Petešića forsira osvetnički raspoložen predsjednik Zoran Milanović, dok s druge strane drže kako je aferu Tomislava Ćorića otvorila osvetnički raspoložena bivša kninska gradonačelnica i državna tajnica Josipa Rimac. I jednom, i drugom protagonistu ove priče cilj je prema tezama iz vladajućih redova Plenković, no dok se s Milanovićem predsjednik Vlade zna nositi, napadi koje mu servira Rimac mogli bi ga ozbiljnije potresti, pošto zapravo nitko u HDZ-u ne zna do kuda sežu njena saznanja, do kuda je sezala njena mreža i tko je točno bio dio te mreže.

Nije tajna da se Rimac s poduzetnikom Milenkom Bašićem dopisivala i o samom Plenkoviću. ”Samo sam kratko s AP”, piše mu Rimac u jednoj od poruka, odgovarajući pri tome na njegove molbe da ga se poveže s premijerom kako bi realizirao svoje poslovne planove vezano uz vjetroelektranu Krš-Pađene. Je li Rimac imala prilike sastati se kratko s premijerom, kako to tvrdi u svojoj prepisci nije poznato, no zato se vrlo dobro zna da je istraga protiv RImac stopirana nakon što je u svojim razgovorima u jednom trenutku spomenula Tenu. Riječ je dakako o Plenkovićevoj najbližoj suradnici Teni Mišetić.

”Ružica je kontaktirala Tenu da se to pusti u proceduru javnog savjetovanja sa svim nedostacima”, rečenica je to koju je Rimac izgovorila poduzetniku Anti Sladiću, ali i rečenica od koje strahuju u HDz-u pošto smatraju da je cilj Josipe Rimac nakon Ćorića za sobom povući Mišetić, a onda i Plenkovića. ”Nije nemoguće da i Ćorić ukoliko bude žrtvovan povuče Plenkovića, zato ga premijer možda i brani u svojim medijskim istupima”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a. Prema sumnjama Uskoka Mišetić je trebala pomoći Sladiću po pitanju prenamjene zemljišta pa zato i je predložena kao svjedok u postupku protiv RImac i ostalih, ona je razgovor u Uskoku kao svjedok već obavila, a premda je sve veze s Rimac i njenom mrežom odbacila, ostaje za zapitati se zašto je Ružica Njavro iz Ministarstva poljoprivrede uopće kontaktirala Mišetić kada izmjene Uredbi uopće nisu u njenoj nadležnosti.

Što je točno Rimac i Njavro motiviralo da se obrate baš Mišetić, i kako je Mišetić na to reagirala znajući da se takvim kontaktiranjem krši procedura nije poznato do dana današnjeg, ali je zato poznato da je RImac SMS-ove početkom prosinca 2019.godine slala i Plenkvoiću od kojega je tražila da organizira sastanak jer je projekt vjetroelektrane zapeo u začaranom krugu šume-imovina-poljoprivreda. ”Čim je Rimac kontaktirala Plenkovića, on ju je nazvao, je li on tada dogovorio sastanak s RImac, je li odbio njene ponude, to se ne zna, istraga je misteriozno prekinuta, Tonči Matas se nakon ispitivanja o slučaju RImac ubio, a baš je on našao bubicu u njenom autu, istraga je stala čim se spomenula Tena, a Plenković se i nakon poziva sastajao s RImac u Šibeniku, gdje su se dužili i sa Nediljkom Dujićem, postavlja se pitanje zašto Plenković nije poduzeo nešto kada ga je Rimac kontaktirala, nije jasno kako je ona uopće i bila slobodna da mu se na taj način obrati, to će po svemu sudeći tek stvoriti probleme premijeru, on je svjestan da je naciljan i radi toga je u panici”, zaključuje naš sugovornik.