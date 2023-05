‘SAMO ME JEDNA STVAR DRŽI U HRVATSKOJ!’ Bolna istina o medicinskim sestrama: Evo što se doista događa po bolnicama

Autor: Iva Međugorac

Godinama naš sugovornik kao medicinski tehničar radi u jednoj zagrebačkoj bolnici, u koju je došao kao djelatnik na hitnom prijemu. I prije no što se zaposlio u ovoj bolnici naš je sugovornik kroz karijeru prošao različite odjele, i na posao se ne žali. On je za njega poziv, no njemu i njegovim kolegama voda je kako nam otkriva došla do grla. Situacija je u hrvatskim bolnicama za medicinske sestre i tehničare neizdrživa.

Ponekad rade za troje

”U većini slučajeva na poslu ne uspijemo popiti ni kavu, naravno zbog obujma posla, a i zbog ljudskih potreba koje su zaista velike. Nas je na žalost jako malo. Toliko nas je malo da nerijetko moramo raditi posao za dvije, ili čak tri medicinske sestre”, kaže naš iskusni sugovornik koji dodaje da sve više ljudi, posebice onih mladih odustaje od ovog posla zbog poražavajućih uvjeta rada ”Sve bi možda bilo drugačije da je naš posao cijenjen i plaćen. I taj bi poziv bio više tražen, više ljudi javljalo bi se na natječaje. Sistematizacija je zastarjela, naš rad potplaćen, nas nema dovoljno i jasno je da nismo poželjno zanimanje”, tvrdi naš sugovornik kojega na njegovom radnom mjestu unatoč svim poteškoćama s kojima se sreće zadržava ljubav prema ljudima i njihovim potrebama.





”To je jedino što me drži i na ovom radnom mjestu i u ovoj državi. Mi ne možemo u 15 sati reći idemo doma, gotovo je naše radno vrijeme. Mi moramo biti na poslu dok se posao ne završi, ne možemo nešto ostaviti za kasnije, za sutra. Nemamo tu privilegiju, niti je tražimo, ali tražimo da budemo plaćeni kada već nismo cijenjeni. Tražimo normalan život, ništa više od toga. Mi smo još uvijek u očima mnogih ‘obične’ sestre i tehničari. Ništa posebno, ali bez nas ništa ne bi bilo ostvarivo’‘, smatra naš sugovornik te napominje da se i sa ovim posljednjim štrajkom pokušava vratiti dostojanstvo struke koje im je oduzeto, a koje je prema njegovim riječima zasluženo.

Nitko ne shvaća koliko su bitni

”Štrajkamo i štrajkat ćemo dok god ne shvatite da bez nas običnih sestara, običnih malih ljudi zdravstvo ne bi opstalo ni 12 sati. Mi smo stup. Temelj svega. Bez nas ništa ne bi bilo moguće. Shvatite to prije nego što se i zadnja medicinska sestra ne predomisli i ne kupi kartu u jednom smjeru”, kaže naš sugovornik.

Ovih se dana o uvjetima u kojima rade medicinske sestre i tehničari oglasila i predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske Radmila Čahut Jurišić koja se uz ostalo referirala i na izjave premijera Plenkovića da se u ovom mandatu plaće značajno povećale.

“Povećavale su se, ali pogledajte kakav tsunami od cijena imamo. Znate li koja je plaća medicinske sestre prvostupnice sestrinstva sa 41 godinu staža? S dodacima od 25 posto, dakle onih 17 posto na bolničkom odjelu i 8 posto što je vezano za život i zdravlje bolesnika, iznosi 1100 eura. O čemu mi pričamo? Srednja medicinska sestra koja se zapošljava s dodacima ima 800 eura, viša medicinska sestra ima 910 eura. Je li to velika plaća? Nama tjedno odlaze tri sestre u tišini. Idu van”, otkrila je dodajući da samo u KBC-u Rijeka manjka 300 sestara pri čemu onda jedna sestra radi za njih tri. ”U tri mjeseca medicinska sestra napravi 260 prekovremenih, a godišnji limit je 180 sati” kaže Čahut Jurišić napominjući kako su niske plaće razlog radi kojeg se nitko ne javlja na natječaje, a onda se to prelijeva i na organizaciju rada.

“S prosvjedom se ne rješava ništa. Štrajk je akcija koja bi trebala polučiti rezultate. Međutim, nama se koeficijenti složenosti poslova uređuju Vladinom uredbom. O njima se, dakle, ne pregovara. Pregovara se samo o osnovici. Vlada može odrediti koeficijente kakve hoće, nemate zakonske osnove za organizaciju štrajka. Protiv uredbe ne možete štrajkati”, objašnjava Čahut Jurišić.









Godinama se i bez ovoga upozorava da je stanje u našoj zemlji po pitanju manjka medicinskih sestara alarmantno, a na udaru su posebno specijalne i kliničke bolnice u koje pacijenti ionako najčešće dolaze. Kako manjka kadrova tako se u pitanje dovodi i sigurnost pacijenata, a sestre i tehničari poručuju kako su na rubu izdržljivosti. Upućeni tvrde da su medicinske sestre i tehničari u Hrvatskoj došli do granice izdržljivosti, i da su izloženi nepodnošljivim naporima što zbog stresnog, teškog i odgovornog posla, a što zbog sramotno niskih primanja.