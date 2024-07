Samo jedan HDZ-ovac može ugroziti Milanovića: Bio bi lud kad bi se u to upustio

Autor: Iva Međugorac

Da HDZ doista ima pravog kandidata za predsjednika države koji je u stanju konkurirati aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću, tada bi šira hrvatska javnost gotovo sigurno odavno znala njegovo ime.

No, čini se da u vladajućim redovima posljednjih tjedana ne traje potraga za adekvatnim kandidatom koji bi mogao ugroziti popularnog predsjednika Republike, već se u HDZ-u traga za onim tko je spreman u ime stranke ući u ring s Milanovićem i upustiti se u veoma kompleksnu verbalnu borbu.

Upravo su verbalni napadi i njegova snažna retorika najjači aduti predsjednika Milanovića koji slovi za jednoga od najpopularnijih političara u državi, kojemu u prilog ujedno ide i to što vrlo vješto balansira između desnog i lijevog biračkog tijela, zbog čega ga je i SDP prigrlio kao svojeg ponovnog kandidata, znajući da boljeg od njega nemaju unatoč tome što Milanović doista s vremena na vrijeme vrlo izravno koketira sa desnim biračkim tijelom što je dovelo do toga da ga čak i osebujni general Ljubo Česić Rojs uspoređuje s prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom, a to za Rojsa nipošto nisu male riječi.

Milanović je politički sazrio

Kao što je osvojio Rojsove simpatije, tako je Milanović osvojio simpatije Hrvata u BiH pa i dobrog djela braniteljske populacije i to iste one čiji su predstavnici tijekom Milanovićevog premijerskog mandata podizali šator u Savskoj ulici. Bila su to neka druga vremena, a Milanović je danas moglo bi se reći sasvim drugi političar- zreo, odmjeren i po HDZ-ovce iznimno opasan, jer govori ono što se mnogi ne bi niti usudili.

Osjetio je to na svojoj koži premijer Andrej Plenković, ali i brojni drugi ministri za koje se uspostavilo da nisu ni do koljena britkom predsjedniku kojemu bi se teško suprotstavio intelektualac kakav je predsjednik Matice hrvatske Miro Gavran ili pak smireni Davor Ivo Stier. Zapravo su i po riječima djela HDZ-ovaca Stier i Gavran svojevrsni spinovi, odnosno ispitivanja bila javnosti koji kako za sada među širim biračkim tijelom nisu pali na plodno tlo.









"Plenković kada su po srijedi predsjednički izbori djeluje kao da naprosto po tom pitanju nema dovoljno dobru ideju, odnosno kandidata koji je stranački ili eventualno blizak stranci pa se sada stječe dojam da će kandidirati bilo koga isključivo radi toga što mora imati kandidata", navodi naš sugovornik iz vladajuće stranke uz opasku da javnost pored toga stječe dojam da će svatko onaj tko se upusti u utrku za predsjednika Republike iz redova Plenkovićeve stranke biti žrtvovan kao što je svojedobno na zagrebačkim lokalnim izborima žrtvovan Davor Filipović.

”HDZ je bez obzira na sve uzastopne pobjede na izborima postao stranka koja se svela samo na jednog čovjeka- Andreja Plenkovića. To je jasno i iz unutarstranačkih izbora na kojima Plenković nije imao protukandidata. Njemu se nitko ne usudi suprotstaviti ne samo na izborima u stranci, već i kod niza drugih važnih tema. Koliko je dobro to što na izborima pobjeđujemo, toliko je loše što uz Plenkovićevu dominaciju nema prostora za napredak kvalitetnih kadrova, i onih koji bi po kvaliteti bili na Plenkovićevoj razini. Plenkoviću niti nije u interesu da dopusti proboj takvih kadrova jer bi na taj način ugrozio vlastitu poziciju”, smatra naš sugovornik koji ujedno drži da bi jedini adekvatan protukandidat Milanoviću iz HDZ-ovih redova bio upravo Plenković koji je tu mogućnost odbacio.

Samo Plenković može protiv Milanovića

"Bio bi lud kad bi to napravio pa Plenković je sada poslije osvajanja trećeg uzastopnog mandata najmoćniji i najutjecajniji hrvatski političar, i baš zato od predsjedničkih izbora kada je HDZ u pitanju ne treba očekivati ništa pretjerano", objašnjava ovaj HDZ-ovac koji ujedno drži da Plenkoviću niti nije posve u interesu to da Milanović ode s Pantovčaka.









”Iako bi bilo dobro da HDZ godinu privede kraju s rezultatom tri naprema nula, ma koliko se to činilo apsurdno sukobi koji već dugo traju između Pantovčaka i Banskih dvora podjednako idu u prilog i Plenkoviću, i Milanoviću. Plenković na tim sukobima gradi svoj imidž stabilnog političara, s druge strane Milanović na tim sukobima i je stasao u jedinu relevantnu oporbu HDZ-u pošto kvalitetne oporbe u Saboru nema ni sada u novom sazivu”, govori naš sugovornik koji je uvjeren da se u konačnici Milanoviću smiješi još pet godina na Pantovčaku.

Bez obzira na to što je tijekom mandata povremeno koketirao s desnicom, Milanović je i prema tezama iz vladajućih redova, ali i prema tezama iz njegova SDP-a neupitni lider ljevice koji na tom djelu političkog spektra neće izgubiti potporu birača zahvaljujući kojoj i jest osvojio aktualni mandat. Milanovića teško može ugroziti eventualna kandidatura Ivane Kekin iz Možemo pa i bilo koga drugoga iz te stranke, jer nitko od njih nema ni približnu razinu političkog utjecaja na građane kao što je to slučaj s aktualnim predsjednikom koji je bez obzira na sve i SDP-u na posljednjim parlamentarnim izborima ipak pomogao da ostane u igri.

Nedvojbeno je da ni HDZ pa ni druge stranke nemaju kandidata koji mu može konkurirati. Uostalom i nedavne prve ankete vezane za predsjedničke izbore naslućuju kako ostali kandidati koji se vežu uz izbore za Pantovčak nisu ni blizu dvoznamenkastom postotku, iz čega se da zaključiti da Milanović nema razloga za brigu. Štoviše, čini se da bi drugi mandat mogao osvojiti znatno lakše nego prvi mandat za kojeg se borio u jakoj konkurenciji s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i Miroslavom Škorom.