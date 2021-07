SAMO JE JEDNA DESNIČARKA OSTALA DOSLJEDNA! Kako je u Hrvatskoj propadala ujedinjena desnica?

Autor: Iva Međugorac

Ujedinjenje desnice u Hrvatskoj, kako za sada stvari stoje, ostaje na razini nemoguće misije. Godinama se o toj temi polemizira u javnom prostoru, no priča uglavnom zapinje na realizaciji. Posljednji koji je privremeno većinu desnih opcija uspio okupiti pod isti kišobran bio je Miroslav Škoro, donedavni predsjednik Domovinskog pokreta, koji je u kampanju za predsjedničke izbore ušao kao kandidat kojega su podržali Most, Hrvatski suverenisti i niz drugih konzervativnih opcija, ali ne i sve pravaške stranke i strančice, koje ipak u njemu nisu prepoznale vođu desne struje.

Na desnici se Škoro kao vođa zadržao do konca kampanje za predsjedničke izbore. Već na parlamentarnim izborima Most je odlučio krenuti svojim putem, Škoro je osnovao Domovinski pokret, a Suverenisti s kojima je surađivao na izborima za parlament, po ulasku u Sabor formirali su vlastiti zastupnički klub.

U međuvremenu je Škorine redove napustila zastupnica Karolina Vidović-Krišto kojoj se pridružio kolega Vrkljan, no unatoč tome do unazad desetak dana činilo se kako je Škorin pokret stabilna opcija. Stabilnost je međutim poljuljana njegovim odlaskom, a dok stranka traži novog predsjednika, na površinu izlaze konflikti, trzavice i nesuglasice, koje ne prestaju puniti medijske stupce, u kojima pojedinci likuju zbog još jednog sloma, još jedne desne opcije, povlačeći paralelu s krajnje lijevom platformom Možemo! koja pokazuje kako jedinstvo na toj strani političke arene donosi pobjede na izborima i gradi ozbiljnu priču koja bi lako mogla postati nacionalnom.

Znakovito je to što Možemo! u toj svojoj priči za saveznika ima SDP, još uvijek najveću oporbenu stranku, koja bez obzira na vlastitu borbu za opstanak, ipak pokazuje da na ljevici savezništvo postoji, dok ono na desnici s HDZ-om definitivno ne može ići u istu priču.

Godinama se na desnici ratuje, i godinama ujedinjuje još od ere Dobroslava Parage. Svjedočili su pristaše pravaških opcija početkom 90-ih raskolu u HSP-u kada je političkom odlukom Upravnog suda stranka oduzeta Paragi i predana Đapiću koji je s HDZ-om uvijek uspijevao pronaći zajednički jezik. Svojedobno je pravaška scena u Hrvata zaživjela kroz niz zastupnika, no ubrzo potom uz Sanaderov blagoslov HSP se počeo osipati pa na političkoj sceni stasa HSP AS čija je šefica Ruža Tomašić s vremenom zapravo stasala u najstabilniju političku figuru na desnoj političkoj sceni, i to uglavnom zahvaljujući svojoj dosljednosti i činjenici da se u Europskom parlamentu uistinu bez uvijanja borila za hrvatske nacionalne interese, što su joj bez susprezanja morali priznati i mediji koji desnici inače nisu naklonjeni.

Uz Ružu je na političkoj sceni stasao i zaboravljeni Ivan Tepeš koji se u međuvremenu zakačio sa Perom Ćorićem, i nestao sa scene pod HDZ-ovim skutima. Sa scene je nestala i Bruna Esih, koja je zajedno sa Zlatkom Hasanbegovićem gradila svoju konzervativnu priču. Činilo se kako će to biti perspektivna politička opcija, no na koncu su se njih dvoje zavadili puneći stupce medija na način na koji to sada čine Pokretaši.

Pisalo se svojedobno i o obračunu između Ladislava Ilčića i Željke Markić, no to je bilo tako davno da mora da se ni sami ne sjećaju detalja. Detaljno se zato zadnjih dana secira rat u Domovinskom pokretu, koji svim snagama nastoji sanirati štetu koju im je nedvojbeno načinila i Škorina sestra Vesna Vučemilović, koja se od starta nije uklapala u taj konzervativni koncept. Bilo kako bilo, desnica sada ima priliku stati na loptu, smiriti strasti i ponovno se okupiti oko zajedničkog cilja boreći se za opstanak, ili još jednom popustiti pred taštinama pojedinaca, i dozvoliti da raslojena i bez potencijala nastavi djelovati sve do parlamentarnih izbora koji iz današnje perspektive za njih ne daju razloga za optimizam.