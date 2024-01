Samo Gotovina može srušiti Milanovića, ali s njim postoji jedan golemi problem

Autor: Iva Međugorac

U tri godine mandata aktualni predsjednik Republike Zoran Milanović uspio je osvojiti simpatije velikog broja građana što potvrđuju i ankete prema kojima je upravo on najpopularniji političar u državi, u kojoj je narod odavno zasićen politikom i političarima. Rejting predsjednika Milanovića čini se međutim u tom političkom košmaru poprilično postojan, a kako se koncem ove godine održava prvi krug predsjedničkih izbora na kojima Milanović za sada nema protukandidata, postavlja se pitanje postoji li na hrvatskoj društveno-političkoj sceni netko tko može ugroziti Milanovića koji prerasta u svojevrstan fenomen.

S jedne je strane Milanović zadržao simpatije lijevog biračkog tijela zahvaljujući kojem danas upravlja državom, a sa drug strane se od bivšeg predsjednika SDP-a uspio dodvoriti desnom biračkom tijelu, braniteljima i generalima koji u njemu vide svojeg vođu pa shodno tome osebujni general Rojs ide toliko daleko da Milanovića uspoređuje s pokojnim Tuđmanom. Svatko onaj tko je imao prilike barem na kratko upoznati Rojsa znati će koliko su to velike riječi.

Milanovića Medved teško može ugroziti

S uvažavanjem Milanovića danas dočekuju u vukovarskoj Koloni sjećanja koja se nekoć dijelila zbog njegova prisustva, tapkaju ga pri tome po ramenu branitelji koji su zbog njega dizali šator u Savskoj, a s posebnom impresijom o njemu progovaraju u Hercegovini. I baš zbog toga na desnom spektru uskomešala se politička elita poglavito u HDZ-u kojim rukovodi premijer Andrej Plenković koji je svoju stranku pozicionirao kao političku opciju desnog centra. Kao takva opcija HDZ teško može konkurirati Milanoviću na nadolazećim predsjedničkim izborima na kojima im se kao opcija nameće i aktualni ministar branitelja Tomo Medved s kojim će vladajući kako se spekulira nastojati privući desno biračko tijelo.

Premda Medved doista iza sebe ima neupitnu ratnu biografiju zbog koje spada u skupinu rijetkih Plenkovićevih suradnika koji su cijenjeni na desno spektru, i među braniteljskom populacijom, teško da Medved retorički može konkurirati predsjedniku Milanoviću. Nije za očekivati da bi Milanović u debatama nemilosrdno gazio Medveda, no unatoč tome govorimo o Milanoviću kojega se smatra profesionalnim političarem, i Medvedu koji je prije svega general i vojnik, a tek onda političar koji u svojem resoru pa i izvan njega uglavnom djeluje kao operativac.









U svakom slučaju teško da će u vladajućim redovima do predsjedničkih izbora pronaći nekoga tko može konkurirati Milanoviću koji se poprilično čvrsto pozicionirao na desnici. Upravo zbog toga što se aktualni predsjednik u posljednje vrijeme pozicionira kao neformalni vođa desnice koja ionako prolazi kroz krizu s pronalaskom adekvatnog vođe i u dijelu njegova nekadašnjeg SDP-a smatraju kako Milanovića trenutno može ugroziti samo snažan kandidat ljevice, međutim, ljevica i snaga odavno ne idu u istu rečenicu, a o tome koliko je lijevi kadrovski bazen presušio možda ponajbolje govori SDP-ov premijerski kandidat Peđa Grbin, Milanovićev učenik koji od učitelja očito ništa previše nije naučio, no kada netko za nešto nema talent tada ga je teško nečemu i naučiti.

Samo Gotovina ima šanse

Onaj tko nedvojbeno ima talent za privlačenje simpatija javnosti zasigurno je i general Ante Gotovina. Po mnogima samo osebujni general može ugroziti trenutnu neupitnu poziciju predsjednika Milanovića. Nije ovo prvi put da se Gotovinu pokušava uvući u političku arenu, upravo suprotno, uoči svake kampanje za bilo koje izbore spominje se general koji od politike zazire. I uoči posljednjih predsjedničkih izbora na kojima je Milanović sudjelovao u srazu s Kolindom Grabar-Kitarović zazivala se generalova kandidatura za predsjednika, ali unatoč snažnoj i neupitnoj potpori koju uživa među Hrvatima, Gotovina je javno odbacio ponude za politički angažman, iako ostaje činjenica da su političari ti koji se u sklopu kampanja nastoje očešati o Gotovinu i na bilo koji način građanima prikazati da imaju njegovu potporu kako bi i na tome profitirali.

Za razliku od mnogih Milanović se Gotovini nikada nije trpao, ali je zato Milanović s omiljenim generalom u posljednjih par godina izgradio prijateljski odnos pa je stoga malo vjerojatno da će se Gotovina na predsjedničkim izborima pojaviti kao kandidat koji bi mu konkurirao. Upućeni u njihove odnose tvrde da je Milanović jedan od rijetkih političara s kojim se Gotovina intenzivno druži pa je tako aktualni predsjednik svojedobno s generalom išao u lov na mlade tune, a osim toga redovito se druže i susreću na kavama i ručkovima na kojima im nerijetko društvo pravi bivši ministar obrane Ante Kotromanović, koji i jest povezao generala i bivšeg premijera. Milanović je imao sreću da je njegov nekadašnji ministar bio i ostao veliki prijatelj s generalom Gotovinom s kojim se toliko družio da je Kotromanović u šali znao reći da je Gotovina više proveo vremena s njim nego li sa svojim ribama.









To što su njih dvojica nerazdvojni uglavnom jest glavni razlog što se tu onda našao i bivši premijer Milanović koji i na nadolazećim izborima računa na generalovu neformalnu potporu. Na generalovu potporu vjerojatno računaju i u Plenkovićevom HDZ-u, ali oni koji poznaju Gotovinu smatraju da će on kao i do sada ostati neutralan i bježati od politike, oni koji istovremeno poznaju hrvatske političare mogu očekivati da će oni i dalje trčati za karizmatičnim generalom koji se nakon višegodišnjeg boravka u Haagu okrenuo svojoj obitelji, uskom krugu prijatelja i biznisu s tunama.