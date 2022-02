SAM PLENKOVIĆ UGROZIT ĆE HDZ! Problemi za koje svi znaju: Može li ovo oslabiti rejting vladajuće stranke?

Autor: Iva Međugorac

Ako je suditi po prvim anketama, za ovu novu godinu, na političkom planu nema nikakvih novosti, HDZ je i dalje najpopularnija stranka u državi, dok se ljevica predvođena SDP-om ne uspijeva stabilizirati i oporaviti. Rejting platforme Možemo je u padu, a Mostu je referendumska inicijativa i medijska sveprisutnost donijela stabilnu četvrtu poziciju.

No, sve pozicije daleko su ispod one HDZ-ove. Rejting vladajuće stranke vrti se na oko 30 posto te se postavlja pitanje postoji li uistinu nešto što bi dugoročno moglo ugroziti poziciju vladajuće stranke, u situaciji kada oporba to ne uspijeva pa se tako čini kako bi rejting vladajuće stranke mogao ugroziti upravo njen šef Andrej Plenković.

Već je neko vrijeme Plenkovićev rejting poljuljan, a dok se HDZ-ov rejting održava na stabilnim razinama, rejting Vlade nije zadovoljavajući i baš tu valja tražiti prve naznake krize i moguće nestabilnosti. Nije tajna da obnova Banovine tapka na mjestu te da su na godišnjicu potresa građani Sisačko-moslavačke županije Plenkovića dočekali uz protestne povike – hoćemo obnovu. Stanje na terenu Plenkoviću ne ide u prilog, građani zimu provode u kontejnerima, a od srušenih kuća nije obnovljena gotovo niti jedna.

Tema obnove na Banovini uistinu jest kompleksna, no ništa manje za Plenkovića nisu opasni ni lanjski prosvjedi protiv covid-potvrda i korona mjera, koji su u međuvremenu prerasli u Mostovu referendumsku inicijativu za koju je prikupljeno preko 400.000 potpisa koji se doduše tek trebaju provjeriti.

Mostova pitanja ići će i na Ustavni sud, no ako se Ustavni sud usprotivi referendumu, nije nemoguće da baš to protivljenje rezultira novim prosvjedima, od čega predsjednik Vlade najviše strahuje pa stoga ne čudi da se po vladajućim redovima već neko vrijeme razmatra opcija ukidanja potvrda, s ciljem da se spriječi Mostov referendum.

Doda li se na sve ove potencijalne probleme novo poskupljenje energenata, odnosno struje i plina te konstantan rast cijena prehrambenih i raznih drugih proizvoda, jasno je kako će standard građana padati na sve niže grane, niži standard nerijetko rezultira nezadovoljstvom, koje se u pravilu negativno odražava na one koji u tom trenutku upravljaju državom.

Uz inflaciju, Hrvatska se u nadolazećem periodu počinje pripremati za ulazak u eurozonu, a pri tome se među građanima i radi toga strahuje od novih poskupljenja i financijskih problema koje bi skupo mogao platiti baš Plenkovićev HDZ, iako premijer uvođenje eura smatra jednim od svojih najvažnijih projekata u mandatu.

Na koncu, nije nevažno niti to da je HDZ s Plenkovićem posve izgubio svoj ideološki predznak. Razumljivo je da predsjednik Vlade svoju stranku ne želi gurati na krajnje, desne margine, no postavlja se pitanje kako će Plenković reagirati na zahtjeve svojih koalicijskih partnera koji inzistiraju na zabrani pozdrava Za dom spremni, a to je tek jedna od ideoloških tema koje se zrcale na nacionalnoj političkoj sceni, i jedna od tema koje bi za HDZ mogle predstavljati problem.