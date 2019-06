SADA JE SVE JASNO! Milanovićeva kandidatura otkrila je najveću SDP-ovu slabost! Kako će ovo sanirati?

Pune tri godine Davor Bernardić rukovodi SDP-om, pune se tri godine znoji i pokušava primiriti unutarstranačke ratove, pune se tri godine bori za vlastitu fotelju, krpa kraj s krajem i muku muči sa stranačkim financijama. Sve je to danak, kojeg mu je ostavio njegov prethodnik – Zoran Milanović, čovjek zaslužan za poraze na izborima, i duboku krizu koja je potresala Partiju te rezultirala osipanjem stranke.

Sve ove reference, u okvirima zdrave i razumom vođene politike, bile bi dovoljne za zaključak da se Milanović više nikada, i ni pod koju cijenu ne treba vratiti u SDP, ali ni u političku arenu. Prkoseći zdravom razumu, Davor Bernardić odlučio je okrenuti priču, te navidno stranku ponovno predao u Milanovićeve ruke. Kandidatura Zorana Milanovića pokazatelj je slabosti, kako one Bernardićeve tako i one SDP-ove, jer što drugo reći za stranku koja u tri godine nije uspjela pronaći ni jednu osobu koja bi bila sposobna biti kompenzacija za nesposobnog i omraženog bivšeg predsjednika?

Ok, Milanović doista prema anketama ne stoji loše, ali to zapravo nije bitno, bitnije je pitanje je li Milanović jedino što SDP ima? Nije li kandidatura Zorana Milanovića pokazatelj da Bernardić i dalje potpuno pogrešno radi svoj posao? Kako to da u ove tri godine koliko ravna Partijom nije promišljao o predsjedničkim izborima? Kako to da se nije pozabavio problemima koji nagrizaju SDP?

Preprike, konfuzija, ratovi svemu tome javnost je svjedočila kada je o SDP-u riječ gotovo na dnevnoj bazi, od ratova među sobom, nisu uspjeli čak ni sa HDZ-om ulaziti u sukobe, vrijeme je prolazilo, ratovi se nizali, a stranka je stajala, kandidatura Zorana Milanovića pokazala je da se doista tri godine Partijom nitko nije bavio. Ponešeni kvazi uspjehom na europskim izborima, probudili su se iz dugog sna, i umjesto da se restartaju vratili se natrag na početak, isti onaj početak radi kojega su zaglavili u problemima.