SAD SU VEĆ I MINISTRI BIJESNI! Ima li kraja? Prešli su svaku mjeru! Plenković uznemirio suradnike

”Sada su prešli svaku mjeru”, tako u HDZ-u opisuju posljednja događanja u vladajućoj koaliciji, u kojoj po svemu sudeći glavnu riječ ne vodi Andrej Plenković, već manji koalicijski partner, odnosno HNS. Da je to tako hrvatska je javnost svjedočila bezbroj puta do sada, no, uoči unutarstranačkih izbora u HDZ-u atmosfera je dodatno usijana, a navodno zbog posljednjih pregovora između premijera i HNS-ovaca negoduju i pojedini ministri. ”Plenković je prvo iz Vlade po njihovom zagovoru ispratio naše ministre, onda je popustio Blaženki Divjak koja je tijekom štrajka prosvjetara glumatala sindikalisticu, to njeno popuštanje nije najbolje sijelo ministru Mariću, a sada će mimo svojeg ministra Horvata opet ići na ruku HNS-u”, objašnjava naš sugovornik iz Vlade objašnjavajući da od potpune zabrane rada nedjeljom, koju je ministar gospodarstva najavljivao u kampanji za predsjedničke izbore neće biti ništa.

”Kao kompromisno riješenje navodi se uvođenje 15-tak radnih nedjelja u godini, Plenkoviću su HNS-ovci postavili ultimatum i zaprijetili da oni na potpunu zabranu ne pristaju, pa ovaj nije niti imao drugog izbore nego pognuti glavu i poslušati ih kao uvijek do sada. Horvat ne radi na ovom planu od jučer, ni od izbora za predsjednika, on mjesecima pokušava dogovoriti se i sa sindikatima, i sa poslodavcima, saslušavao je sve strane i sve opcije, a onda su se u priču upleli HNS-ovci koji po starom običaju glumataju moraliste i od svojih ideja ne odustaju. Ali što to znači? Da moramo odustati i mi”, pita se naš sugovornik iz Vlade.

I čini se da je doista u pravu HDZ-ovci se repetiral pa se tako iz Horvatova resora mogu čuti najave o javnoj raspravi na ovu temu, a koja bi se pak povesti trebala sredinom travnja. No, unatoč tome, od potpune zabrane rada trgovina nedjeljom nema ništa, vlasnicima trgovačkih lanaca dati će se mogućnost da odrede nedjelje u godinu koje bi bile radne, u prosjeku dakle radi se od njih 15. Tko iz te priče izlazi kao pobjednik, teško je reći, no u svakom slučaju za HDZ-ovce gorak okus u ustima ostavlja još jedno Plenkovićevo popuštanje, koje će premijer vrlo vjerojatno okarakterizirati kao kompromis.