SAD JE SVE JASNO! Otkriven veliki Kolindin plan!

Autor: Iva Međugorac

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u svega nekoliko mjeseci transformirala se do neprepoznatljivosti, no ne radi se ovdje o njenoj fizičkoj transformaciji koju svi naveliko hvale, već se radi o novoj retorici, iste one stare predsjednice koja je na krilima hrvatske desnice osigurala pobjedu na posljednjim izborima. Ako se netko kojim slučajem u posljednje vrijeme propitkivao, hoće li se predsjednica okušati u bitci za još jedan mandat, odgovor bi mogao pronaći u nizu njenih posljednjih nastupa koji daju naslutiti da je šefica države na korak do opetovane kandidature.

Da šanse ima potvrđuju i ankete u kojima vodi ispred svih potencijalnih suradnika, i to sa značajnom razlikom. No, ipak, valja pažnju obratiti i na detalj koji ukazuje na to da bi se Grabar-Kitarović u toj potencijalnoj, i neizvjesnoj utrci ipak mogla naći u drugom krugu, a osim toga, iako joj je rejting relativno stabilan nije zgorega primjetiti kako joj potpora birača u posljednjih nekoliko mjeseci ipak kopne. Što je uzrok tome nije lako reći, ali vrijedi podsjetiti, kako se taj trend odvija baš u periodu predsjedničine transformacije koju je među ostalim provela i tako što se zbližila sa čelnim čovjekom svoje nekadašnje stranke, premijerom Andrejom Plenkovićem, što je vrlo vjerojatno učinila svjesna da joj je potpora HDZ-a neophodna na predsjedničkim izborima, ukoliko uistinu kani pomesti konkurenciju.

Kada se zbližila s Plenkovićem kojega je donedavno žestoko kritizirala, tako je i prestala napadačka retorika na račun premijera, a to se izgleda ipak ne dopada djelu birača. Njeni istupi o stanju u Hrvatskoj, sada su posve neprepoznatljivi, pa tako izostaju i ”napadi” zbog neprovedbe reformi, nema niti prozivki zbog iseljavanja, a ne govori više niti o stanju u zemlji. Sve to vide i građani, koji jednako tako vide i da se oko ovih problema od strane vladajućih ne čini previše.

Predsjednica bi spokojan odnos prema Plenkoviću mogla platiti skuplje no što se čini, jer ako je ne podrže građani, potpora stranke i HDZ-a ne znači previše. A ono što se također od strane djela biračkog tijela može zamjeriti prvoj hrvatskoj predsjednici jest i izostanak vjerodostojnosti. Naime, nakon što je smijenila savjetnika Radeljića, sada je svoju tvrdnju da je pozdrav Za dom spremni stari hrvatski pripisala nekome od savjetnika koji su je tako uputili. Na to je burno reagirao upravo Radeljić, kojega doduše predsjednica nije izravno prozvala, međutim, nejasno je zašto bi se ikoga ticalo tko je predsjednici udijelio savjet po tome pitanju, ta u konačnici ona je ta koja ga je prihvatila i javno obznanila. U svakom slučaju, svaki novi nastup predsjednici ne donosi nove glasove s ljevice, pa i iz političkog centra, ali je svakako udaljava od onih birača koji su joj prvu pobjedu i osigurali.