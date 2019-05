SAD JE PRELOMIO! Milanović je krenuo na Kolindu: Prva dva imena iz njegova tima jako su vam poznata

Svaki iole utjecajan hrvatski političar, bio bivši ili sadašnji, uza svu ostalu mašineriju i infrastrukturu, za ozbiljne bitke, po svemu sudeći, kao saveznika mora imati kuma. Taktika je to koje se očito drži i bivši šef SDP-a te bivši premijer Zoran Milanović, čiji je kum Joško Klisović jedan od partijskih kandidata za europske izbore, a u intervjuu za Večernji list načeo je, među ostalim, i sveprisutnu temu Milanovićeve kandidature na predsjedničkim izborima.

”Mislim da Milanovićeva kandidatura može SDP-u dati onaj tako potreban mobilizacijski okidač. Njegov ulazak u drugi krug dovest će do sinergije progresivnih političkih stranaka, a pobjeda na izborima potaknula bi vjerojatno i stvaranje saveza progresivnih političkih snaga centra i ljevice te bila sjajna priprema za saborske izbore”, rekao je Milanovićev kum, te tako zapravo neizravno rekao ono što se ionako mjesecima zna. Milanović se sprema u utrku za predsjedničke izbore, no još nije prelomio hoće li u toj bitki sudjelovati kao nestranački kandidat svih građana, i čovjek koji bi trebao ujediniti ljevicu, ili će ipak iza njega stati osuta stranka kojoj je dao svoje najbolje političke godine.

”Kroz ovu kampanju obišao sam cijelu Hrvatsku i nisam čuo nikoga tko ne bi stao uz Zoranovu predsjedničku kandidaturu, a to mnogo govori”, rekao je dalje Klisović. A čini se da ne obilazi samo Joško cijelu državu -svoju karavanu po zemlji poveo je i Milanović, koji će se o kandidaturi za predsjednika očitovati nakon što prođe folklor oko europskih izbora, kada će, uostalom, biti jasno i kakvo je stvarno stanje stranaka među biračima. To što Milanović strateški šuti, nipošto ne znači da miruje. Među SDP-ovcima se prepričavaju njegovi sve intenzivniji susreti s utjecajnim članovima stranke – uostalom, nedavno je društvenim mrežama kružila fotografija njegova druženja s bivšim minstrima iz Kukuriku vlade. No, zanimljivo je da se Milanović sastaje i s lokalnim dužnosnicima svoje stranke – tako je kavu popio s gradonačelnikom Nove Gradiške Vinkom Grgićem, družio se i s nizom SDP-ovih Dalmatinaca, a u pratnji Hajdaša Dončića posjetio je i Zagorje. Sva ta hodočašća nekadašnjeg lidera SDP-a daju naslutiti da je Milanović već uvelike u kampanji, a doda li se tim sastancima i diskretno druženje sa šefovima Amsterdamske koalicije, jasno je kako stvari stoje u Milanovićevu stožeru, u kojemu su dvije ključne karike upravo Klisović i Ante Kotromanović.

Osim njih, Milanović navodno računa i na potporu svojeg nekadašnjeg pulena Bojana Glavaševića, koji na europskim izborima brani boje START-a Dalije Orešković. U svemu tome nešto se ipak pita i Bernardića, koji se o Milanovićevoj kandidaturi očitovao gostujući na N1 televiziji, gdje je jasno rekao kako će SDP imati svojeg kandidata na predsjedničkim izborima, a ujedno i kako očekuje da Milanović otvoreno kaže želi li se kandidirati za predsjednika.

Nije Bernardić stao na tom javnom pozivu. Upućeni tvrde da je osmislio vrlo lukav plan te je bivšeg predsjednika osobno pozvao da bude stranački kandidat na predsjedničkim izborima. Ponuda je to koja na prvi pogled zvuči i izgleda kao dio kompromisa – Milanović je zapravo jedini konkretan kandidat kojega SDP može iznjedriti te ostvariti donekle zadovoljavajući rezultat, jer svi oni s kojima se dosad kalkuliralo u startu se mogu proglasiti gubitnicima, bilo da je riječ o Josipoviću, Piculi ili Komadini. S druge strane, SDP bivšem premijeru može osigurati infrastrukturu i ljude na terenu, koji su vrlo važan kapital za ostvarivanje rezultata na svakim, pa tako i na predsjedničkim izborima. No, glas onog najvažnijeg za ovu slagalicu, Milanovića, do sada nismo imali prilike čuti, on mudro šuti i navodno čeka da mu birači sami na europskim izborima pošalju signal, nakon čega će donijeti i javno obznaniti svoju odluku. A kada je o signalima riječ, oni su, što se Milanovića tiče, jasno poslani i iz stranaka koje tvore Amsterdamsku koaliciju, pa se tako on osobno nedavno ukazao na HSS-ovoj obljetnici, a Krešo Beljak jasno je naglasio da bi Milanović bio dobar kandidat za predsjednika.

Šutnja je, čini se, strategija na koju se odlučila i Milanovićeva konkurentica, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja se još nije očitovala o tome hoće li se uopće kandidirati za još jedan mandat. Ništa, dakle, s ni jedne strane još nije posve sigurno ni definirano, ali ako je suditi po istraživanjima, konkurencija je sa svih strana sve ljuća. Naime, HRT je ovih dana objavio nove rezultate redovitog mjesečnog istraživanja Hrejting i rang-listu mogućih predsjedničkih kandidata. Aktualna predsjednica na njoj je na samome vrhu, a najbljiži joj je konkurent upravo Milanović. Potpora predsjednici u ovom je istrživanju pala za gotovo jedan posto u odnosu na travanj, ali i dalje je s potporom od 34,7 posto gotovo dvostruko jača od Milanovića, koji uživa 18,5 posto potpore. Na ljestvici se, pak, našlo i ime glazbenika Miroslava Škore, a premda se u anketi spominje prvi put, zasjeo je na treće mjesto sa 9,4 posto potpore, čime je istisnuo Daliju Orešković, koja je najviše pala u odnosu na prethodni mjesec, gotovo tri posto. Najviše je narastao čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić, a u kontekstu predsjedničke kandidature počeli su se spominjati i Ruža Tomašić, Anka Mrak-Taritaš te Krešo Beljak, no oni se zasad mogu okarakterizirati kao benigni. Škorina pojava ugrožava, pak najviše predsjednicu Grabar-Kitarović, jer za njega najviše glasaju birači Neovisnih za Hrvatsku, Hrasta, Mosta i 7% HDZ-ovih.