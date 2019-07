Sad je gotovo! Dokument sve potvrdio! Raspali se Neovisni! Esih i Hasanbegović ratuju na smrt

Neovisni za Hrvatsku su na korak do raspada, tvrdi to u razgovoru za naš portal visokopozicionirani izvor iz te stranke, široj javnosti poznate ponajprije po svojoj šefici Bruni Esih te njenom do jučerašnjem prijatelju Zlatku Hasanbegoviću, oko čijih se ambicija i želja po svemu sudeći i trenutno u stranci lome koplja.

Da se Neovisnima ne piše dobro potvrđuje i poziv za stranački sabor koji bi se trebao održati u Zagrebu 22.srpnja, spomenuti poziv kojega je javno obznanio Tomislav Jonjić uz njega samoga potpisuje i Hasanbegović te još nekolicina istaknutih članova stranke, no ne i Bruna Esih koja je i u razgovoru za naš portal vrlo jasno dala do znanja da će se Sabor doista održati i to istoga dana, no ne u Zagrebu kako to tvrde Hasanbegovićevi kadrovi, već u Zadru.



No što je doista povod ovim oprečnim najavama kojima Esih i Hasanbegović zbunjuju javnost i svoje simpatizere, pitanje je koje se nameće samo po sebi, a iz stranke pak dopiru različiti odgovori. Neki smatraju kako je Esih shvatila da joj se zaljuljala predsjednička fotelja nakon debakla na EU izborima i činjenice da su odbili koalirati sa Suverenistima Ruže Tomašić, što su u konačnici Neovisni skupo platili, pa su stoga odlučili progurati Hasanbegovića na čelo stranke, što dakako aktualnoj šefici ne ide na ruku pa se stoga preko medija sazivaju dva sabora što neodoljivo podsjeća na film kojega je hrvatska desnica gledala. Po sličnom scenariju svojedobno se osuo HSP.

Esih, tvrde upućeni nije dovoljno samokritična, nedovoljno je iskoristila svoj saborski mandat, a govorilo se i da ima ambicije upustiti se u utrku za predsjednicu, što u djelu Neovisnih smatraju suicidalnim. Iz njenih se pak redova čuju oprečna mišljenja pa se tako navodi kako je Hasanbegović taj s kojim je sve teže surađivati, a dio njih referirajući se na njegovo članstvo u HDZ-u sumnjičavo kazuje kako ovaj raskol ne može biti slučajan. Sve u svemu, raskol na ovoj desnoj fronti ne sluti na dobro te otkriva istinu koju ionako svi znaju – hrvatska desnica teško će se ujediniti u dogledno vrijeme.