SABOTAŽA KOLINDINE KAMPANJE! Zašto HDZ-ovci zbog toga spominju Plenkovića?

Da se predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović u bitci za Pantovčak priprema sabotaža, pa i moguća kompromitacija, prije više od mjesec dana dao je naslutiti HDZ-ov doajen Vladimir Šeks, čovjek po kojega po političke savjete dolazi premijer i predsjednik vladajuće stranke Andrej Plenković. Na istom je tragu gostujući na N1 televiziji bio i Gordan Jandroković, glavni tajnik stranke, također blizak Plenkoviću. On je otišao korak dalje te naglasio kako ne isključuje moguće sabotaže iz HDZ-ovih redova na predsjedničkim izborima. Retorika je ovo nalik onoj koju je nakon europskih izbora, na kojima je HDZ podbacio, rabio analitičar Robert Kopal, no njegova potraga za fantomskim crnim labudovima nije urodila plodom. Tvrdnje koje su iznijeli Šeks, ali i Jandroković, u timu bliskom predsjednici Grabar-Kitarović, očekivano nisu najbolje ‘pale’.

Baš zbog mogućih sabotaža i sabotera, šefica države odgađa vlastitu kandidaturu, no s druge strane to odgađanje izaziva nezadovoljstvo u redovima vladajuće stranke. Predsjednica bi, tvrde izvori iz njezinog stožera, kandidaturu trebala objaviti po povratku iz SAD-a, a kako nadalje dodaju, riječ je o taktiziranju. Međutim, u HDZ-u tvrde da to baš i nije tako te da je šefica države kandidaturu trebala objaviti sredinom rujna. No, taj se plan preko noći izjalovio, a u vladajućim redovima dio članstva smatra da predsjednica želi provjeriti što se događa u stranci i tko su točno mogući saboteri njezine kampanje. Ono oko čega su skeptični u vladajućoj stranci jest to da se predsjednici moguća sabotaža priprema baš iz onih redova koji o sabotaži progovaraju. Situacija na terenu je po Grabar-Kitarović iznimno kritična, tu konce vuče Milijan Brkić kojega su i predsjednica i premijer ostavili po strani.

Osim toga, dojam je da se u HDZ-u daleko više bave unutarstranačkim negoli predsjedničkim izborima, a to su okolnosti koje predsjednici ne idu na ruku. Plenković je spreman na sve samo da opstane na čelu stranke, ali i na vlasti, i to je ono od čega predsjednica ponajprije treba strahovati, vjeruju oni koji premijeru u HDZ-u nisu naklonjeni. Slično stajalište dijeli i dio ljudi iz predsjedničina tima koji tvrde kako Grabar-Kitarović premijeru zapravo uopće ne vjeruje, premda ovisi o potpori njegove stranke na predsjedničkim izborima. Oni su se spojili silom prilika, jer jedno drugo trebaju, a ne stoga što jedno drugo simpatiziraju, a to potvrđuje i tim koji je predsjednica formirala, počevši od Anušića pa nadalje. Riječ je o konzervativcima, koji nisu naklonjeni Plenkoviću, baš kao što on nije naklonjen njima, ali ni jedna, ni druga strana, nemaju previše izbora.