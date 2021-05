SABORSKA DESNICA SPAŠAVA PLENKOVIĆA! To je njegova prednost u okršaju s Milanovićem

Autor: Iva Međugorac

Profesorica sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Zlata Đurđević ispoštovala je proceduru te se poštom prijavila na drugi javni poziv za predsjednicu Vrhovnog suda.

No pored ove kandidatkinje za koju se već zna da uživa potporu predsjednika Zorana Milanovića, na ovaj drugi javni poziv javilo se znatno više zvučnih imena no što je to bilo prvi puta.

Tako se utrci pridružio sudac sa osječkog Trgovačkog suda Boris Vuković, a na novi javni poziv odazvala se i pravnica sa splitskog FSB-a Snježana Rizvan, zagrebački odvjetnik Šime Savić koji je sudjelovao i na prvom javnom pozivu, ali i Lana Peto Kujundžić sutkinja s Visokog kaznenog suda koja je nedavno aplicirala i za predsjednicu ovog suda.

Na kraju kompromis?

Upućeni svjedoče da na ovu poziciju Peto Kujundžić tada nije izabrana baš zato što je u vrhu HDZ-a smatraju idealnom kandidatkinjom za predsjednicu Vrhovnog suda te njome zapravo planiraju odgovoriti Milanoviću koji od svoje kandidatkinje ne odustaje. U Uredu predsjednika prilično su jasni, Milanović će inzistirati na toma da se u Saboru očituju o njegovoj kandidatkinji, no jasni su i u HDZ-u- premijer Plenković sasvim sigurno neće pregaziti svoju riječ.

Naime, njegov je stav da je Đurđević pristala biti dio protuzakonite procedure te time ne može voditi najviše pravosudno tijelo u zemlji, pored toga članovi vladajuće stranke profesorici Đurđević još od prvog kruga zamjeraju stav o famoznom lex Perkoviću. Prema najavama koje se mogu čuti iz Sabora Milanovićeva favoritkinja teško da može računati na prolaz, uz to što je neće podržati zastupnici HDZ-a, ne može računati niti na potporu zastupnika iz desnih redova pa je tako jamačno neće poduprijeti Most, Domovinski pokret kao i nekolicina nezavisnih zastupnika bliskih konzervativnoj političkoj sceni.

S obzirom na to da se predsjednik Vrhovnog suda bira na prijedlog predsjednika, a o tome odlučuje većina u Saboru, logično je da će predsjednik i premijer prije ili kasnije biti primorani pronaći zajedničko, kompromisno riješenje. Na tome inzistiraju i HDZ-ovi koalicijski partneri koji zapravo nisu neskloni kanidatkinji Đurđević već ih je u prvom krugu smetalo to što Milanović nije poštovao proceduru, a na što ga je upozoravao SDSS-ov Milorad Pupovac. Iako u vladajućoj stranci po pitanju Vrhovnog suda nisu skloni vjerovati svojim partnerima iz koalicije uvjereni su kako će u ovom slučaju Plenkovićevu većinu spasiti konzervativne opcije koje neće stati iza predsjednikove kandidatkinje. No, bez dogovora dvaju državnika čelna osoba Vrhovnog suda neće biti izabrana.