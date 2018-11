Sabor gori! Zaratili Plenković i Maras: Padale teške riječi

Davor Bernardić (SDP) pitao je premijera, s obzirom da je bio upetljan u neke od afera od Borga do SMS-a, gdje je njegov državni odvjetnik i dolazi li na posao?

Gordana Marasa (SDP) je zanimala simbioza premijera i zagrebačkog gradonačelnika i Milana Bandića. ‘Građanima Hrvatske se gadi što se ljudi kupuju za usluge, za picokijade i knjige. Zanima me jeste li ponosi na partnera Milana Bandića’, pitao je Maras.

‘Meni se čini da ste vi frustrirani i opterećeni jer pitate već drugi puta u dva mjeseca. Vaš problem je što vi niste u Skupštini Grada Zagreba. Razumijem da ste nedavno postali prvi čovjek SDP-a u Zagrebu i da biste nešto željeli, ali nije trenutak. Vaša stranka se topi ni ne staje. Vi ste na krivoj adresi, pitanja su za Skupštinu. Ljudi od vas odlaze. Nije to do nas nego do nas. Meni bi bilo drago da možemo igrati ozbiljnu utakmicu s vama, ali ne možemo’, odgovorio je Plenković.

Maras je dodao da će to pitati već i treći put jer to nije smiješno građanima.

‘Jeste li vi vjerodostojni? Pa javnim novcem se kupuju glasovi. Vaša simbioza me podsjeća na raka samca i moruzgvu’, kazao je Maras.

Mirando Mrsić (Nezavisni) pitanje Andreju Plenkoviću koliko je kaznenih djela počinjeno od strane migranata u Hrvatskoj i koliko je njih zatražilo i dobilo azil. Pitanje je postavio zbog posljednjih događanja u Hrvatskoj u kojoj populisti iz Sabora poput Ivana Pernara (Živi zid) šire lažne informacije i netrpeljivost.

‘Bilo je slučajeva gdje su građani kad su vidjeli ljude druge boje kože u javnom prijevozu generirali paniku. To je loše, apeliram na političare i medije da ne šire histeriju gdje je ne treba biti. Kriminalitet i kaznena djela su u silaznoj putanji, pa su onda i oni koje su počinili migranti. Točne brojke ne znam. Zahtjevi za azil isto su u padu’, kazao je Plenković.

Mrsić je pozvao Plenkovića da zajedno obiđu ljude i pošalju poruku da je Hrvatska zemlja u koju su dobro došli. Zatražio je od Sabora da se ogradi od Pernara koji je namjerno širio lažne vijesti.