SABOR DONOSI ANTIHRVATSKE ZAKONE: ‘Evo kako nam mafija sastavljena od bankara i političara namjerno uništava egzistenciju!’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

“Trebalo bi spriječiti da Hrvatski sabor više donosi antidržavne i antihrvatske zakone. Zadnji Ovršni zakon, koji je još važeći, doslovno služi istrebljenju naše nacije. Smatram da bi trebalo pokrenuti kaznenu odgovornost svih zastupnika koji su za mandata premijerke Kosor glasali za taj zakon. On je, procjenjuje se, prouzročio smrt između 1000 i 2000 ljudi koji su se razboljeli ili digli ruku na sebe zbog tog zakona”, izjavio je Darko Petričić, autor knjige Ovršna mafija.

Upitan da komentira izradu novog Ovršnog zakona kazao je slijedeće:

“Da politička kasta uistinu želi nešto promijeniti, donijeli bi novi zakon za najviše šest mjeseci, kao primjerice Lex Agrokor. Jasno je da se i dalje podilazi zločinačkoj ovršnoj mafiji. Isto je bilo i za SDP-ova mandata, isto je i sada”, kazao je Petričić.

Ističe kako je svo vrijeme postojeći Ovršni zakon u suprotnosti s Općom i Europskom konvencijom o ljudskim pravima koje obje štite jedinu nekretninu.

“Naš Ovršni zakon te konvencije poništava. On je aktivan samo zahvaljujući političkoj volji iako ga je vrlo lako poništiti. No to se ne čini. Politička kasta kao da želi da građani počnu prodavati bubrege kako bi vratili dugove ovršnoj mafiji”, zaključio je Petričić.