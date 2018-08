Sablasna spoznaja: Znate li za prljave afere ljudi koji upravljaju Hrvatskom?

Plenković, Kosor, Sanader, Milanović imaju nešto zajedničko.

Da premijer Andrej Plenković baš i nije govorio istinu onda kada je tvrdio da ne zna ništa o mailovima vezanima uz Agrokor, a koji su glave stajali ministricu gospodarstva Martinu Dalić demantirao je transkript njenog svjedočenja pred DORH-om koji je procurio u medije. Javnost stoga ponovno potražuje premijerovu odgovornost za ovu situaciju, a dio političara iz oporbenih redova, pa i sve glasniji narod od premijera traže ostavku te podsjećaju na sudbinu bivšeg šefa HDZ-a Tomislava Karamarka čija je politička karijera okončana nakon afere Konzultantica.

Iako najopsežnija, i najozbiljnija priča sa spornim mailovima i Plenkovićeva uloga u njoj nije jedina sumnjiva i u najmnju ruku neumjesna radnja Plenkovića, otkako upravlja Vladom pa je tako svojedobno medijskim prostorom kružila priča o Ivanu Maslaču.

Riječ je o bratu premijerove supruge koji se mimo javnog natječaja zaposlio u dubrovačkoj Zračnoj luci, i to kao direktor. U zemlji slučajnosti, slučajno je to da je riječ o tvrtki koja je u većinskom vlasništvu države. Na tu ga je poziciju ponovno ”slučajno” imenovao novi šef Zračne luke Dubrovnik Frano Luetić. A da sve ostane u krugu HDZ-ove političke obitelji pobrinula se činjenica kako je Luetić brat HDZ-ove europarlamentarke Dubravke Šuice. Luetića je pak uoči mirovine direktorom Zračne luke imenovao premijer osobno na sjednici Vlade koja se odvila 24. Siječnja. I Inače, Ivan Maslać mlađi je brat premijerove supruge Ane Maslać Plenković koja također radi u Saboru kao šefica Službe za pravne poslove. Dobro upućeni u zbivanja unutar HDZ-a tvrde kako je bez Plenkovića nemoguće imenovati bilo koga, bilo gdje pa tako i samog Maslaća jer je on taj koji prati sva zbivanja u stranci, i oko stranke te dok on neku odluku ne blagoslovi, ona naprosto ne može proći.

Isti taj Plenković, prema tvrdnjama HDZ-ovaca obmanjuje javnost kada kaže da nije znao za zapošljavanja u spomenutoj zračnoj luci. Nije ovo međutim prvi put da se Plenković spominje u kontekstu nepotizma jer protiv premijera su podnesene čak tri prijave Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa. Djelu javnosti tako je sporno imenovanje njegova vjenčanog kuma Igora Pokaza veleposlanikom u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske. Za taj čin prijavu protiv njega podnio je Mostov saborski zastupnik Miro Bulj koji je smatrao kako se dotični veleposlaničke pozicije domogao zahvaljujući kumskoj vezi.

Andrej Plenković na mjestu predsjednice Turističkog vijeća HTZ-a imenovao je Neru Miličić svoju sestričnu. Dotična je kćerka Marka Raosa brata Plenkovićeve majke Vjekoslave Raos. I Plenkovićev ujak Marko Raos spominje se u neugodnom kontekstu. Naime, imenovan je članom Upravnog vijeća ustanove Park prirode Biokovo, a na prošlim izborima postao je vijećnik HDZ-a u Makarskoj.

Tko je bez afera neka ne ide za premijera, otprilike tako mogla bi glasiti krilatica svih Plenkovićevih prethodnika koji su se spominjali u čudnovatim kontekstima. Kralj afera, kada o premijerima govorimo svakako je Sanadera. Afera Planinska, ona je u čijem ga se kontekstu spominjalo jer se sumnjalo da je njome država oštećena minimalno s 26,4 milijuna kuna, a kada se to pridoda ostalim optužnicama koje su se protiv njega vodile, i koje se vode dolazi se do brojke od minimalnmo 207.2 milijuna kuna. Sporne su u Sanaderovom slučaju bile afera Hypo, afera Ina-Mol, potom Fimi medija i HEP Dioki te dakako već spomenuta Planinska. Sanadera je u stopu pratila bivša premijerka Jadranka Kosor, a u medijskom prostoru ostala je zabilježena njena čuvena izjava kud’ Ivo tud i ja, no nakon što je Sanader napustio premijersku fotelju, vrlo brzo Kosor se odrekla nekadašnjeg prijatelja i nastavila stolovati državom.

Ni Kosor dakako nije bez afera, a jedna od najpoznatijih povezana je s Jadrankom Cigelj. Nakon što se u javnosti pojavila afera s prisluškivanjem, po kratkom postupku smijenjena je predstojnica ondašnjeg Vladina ureda za udruge, zbog sigurnosnih provjera pripadnika nevladine scene. U višemjesečnom prepucavanju, Cigel je tvrdila kako je sve radila po naredbana i naputku šefice Kosor. Dotična je kasnije izbačena iz stranke, a Kosor tužbu izbjegla zbog zastupničkog imuniteta. Dvoje bliskih suradnika Jadranke Kosor spominjalo se u kontekstu financijskih malverzacija. Jedna je savjetnica bila pod istragom zbog zlouporabe položaja i ovlasti, a njezin nekadašnji savjetnik Darko Beštek ostavku je podnio nakon što je otkriveno da je primio sto tisuća kuna. kosor se tada nije pojavljivala u javnosti, ali je strelovito napredovala te se preselila u veči stan zbog kojeg se našla na udaru javnosti. Sve je to preživjela, no ne i izbore na kojima je bila primorana vlast prepustiti Zoranu Milanoviću. A tada na scenu stupa mladi SDP-ovac čiji mandat neodoljivo zaudara na nepotizam. S političke scene ispratila ga je priča o aferi Madison.

Naime, Mladen Hrgarek, vlasnik agencije Medison koja sa SDP-om ima ugovor o PR uslugama, policiji i Uskoku potvrdio je da je bivši premijer od njega tražio da njegovu prijatelju mjesečno na fiktivne ugovore isplaćuje 15 tisuća kuna. Jedna od ključnih osoba u spomenitoj agenciji nekadašnja je Milanovićeva glasnogovornica Zinda Bardić, a ujedno Medison je sa SDP-om imao ugovor od 50 tisuća kuna mjesečn og paušala, dok su troškovi kampanje bili posebno plaćati. S tim da je od svakog toga iznosa agencija mjesečno Milanovićevom prijatelju Igoru Kneževiću isplaćivala 15 tisuća kuna pa se sumnjalo da je on taj novac proslijeđivao bivšem premijeru za financiranje privatnih troškova.

U trenutku kada je porezna posumnjala da u tom poslovnom odnosu postoje neke nelogičnosti u priču uskaću Uskok i policija. Uskok poziva aktere na razgovor, ali Uskokovi istražitelji u cijeloj priči nisu pronašli niti mrvicu Milanovićeve odgovornosti premda kompletna afera neodoljivo zaudara na pranje novca. Afere koje zaudaraju na nepotizam, ali i sumnjive aktivnosti često su se u zadnje vrijeme vezivale uz Milanovića i njegovu obitelj. Nedavno je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nedavno potpisalo ugovor s Pismohrana servisom, privatnom tvrtkom za koju lobira premijerov brat Krešimir, a koja bi trebala pohranjivati arhivu Zmajlovićeva ministarstva, ali i arhivu HZZO-a, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, HBOR-a, Porezne uprave i mnogih drugih javnih i državnih institucija.

Prihod Pismohrana servisa udesetostručio se od kada je Milanović postao premijer pa je s 256.316 kuna prihoda iz 2010. godine u 2012. godini skočio na 3,8 milijuna kuna. To nije jedina afera vezana uz premijerova brata koja podsjeća na nepotizam, jer vezivalo se njegovo ime i uz aferu s autopraonicom. Naime, svega dva mjeseca nakon što je Milanović sjeo u fotelju predsjednika Vlade, tvrtka supruge njegova brata Krešimir Milanovića- Miglu Autopraone dobila je 250 tisuća eura kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvitak, koja je inače državna. Novac je dobio za gradnju samoposlužne autopranice u Sesvetama. Riječ je o djelatnosti koja ne zapošljava radnike. Miglu je od HBOR-a dobio novac iz Programa za mikro, male i srednje poduzetnike i to preko Centar banke s kojom je državna banka sklopila ugovor za plasman kredita poduzetnicima. Uvjeti kredita bili su izrazito povoljni, a nagađalo se da je isti odobren zbog utjecaja premijera Milanovića. I baš kao u onim napornim reklama to još uvijek nije sve jer premijerovom bratu i tadašnjoj supruzi pomagao je i Zvonirmi Mrsić predsjednik Uprave Podravke. Na autopraonici je postavljen Podravkin plakat na temelju kojeg je ova velika kompanija kasnije plaćala autopraonici iznos kojim su vlasnici Miglua plaćali kredit banci. Tako je tvrtka u većinskom vlasnišvu države plaćala kredit obitelji premijerova brata. I LHB banka izložila se izrazito velikom riziku kada je dodijelila višemilijunski kredit ponovno premijerovom bratu. Riječ je o banci kćeri Nove ljubljanske banke, a privilegirani kredi u iznosu od 3,2 milijuna eura dodijelili su baš Milanovićevom bratu.

Mediji su se ovim zanimljivim slučajem bavili te došli do podataka iz registra Trgovačkog suda iz kojega je došlo do zaključka da je banka nakon što je Milanović postao predsjednik SDP-a kredit odobrila uz neobično osiguranje točnije uz hipoteku na kuću roditelja Milanović te još nekih nekretnina opterećenih s nekoliko kredita. Mnogi su se tada pitali je li kredit dodijeljen upravo zbog utjecaja Zorana Milanovića. Inače, Milanovićev brat je prije izbora koncem 2011. godine prodao udio blokirane firme Magnitudo supruzi Roberta Jukića, protiv kojega su nadležne institucije u to doba provodile istragu zbog sumnji u počinjenje cijelog niza kaznenih djela. Istraga je stala, a optužnica do današnjih dana nije podignuta.