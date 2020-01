S KIME ĆE PRVO U PREGOVORE? Škoro nema puno vremena: Na korak je do odluke

Politička platforma iza koje će stati Miroslav Škoro, još se uvijek drži daleko od očiju javnosti, a unutar stranaka koje su ga podržavale na predsjedničkim izborima, stanje je pomalo konfuzno.

“Očekujem da uskoro sjednemo sa Škorom za stoč i dogovorimo se o planovima za izlazak na parlamentarne izbore, mi bi željeli formirati jedan čvrst i suveren blok, ni Škoro za formiranje novog brenda nema dovoljno vremena, i on toga mora biti svjestan, pa je najbolje rješenje da se svi koji smo sudjelovali na predsjedničkim izborima zbijemo u redove, i zaista biračima ponudimo stabilnu alternativu”, smatra naš sugovornik iz Suverenista, dodajući da su pojedinačni razgovori, ali i neformalni susreti jednim djelom već obavljeni, ali ništa od toga još nije formalizirano.

”Pitanje je što smjera Most, mi iza sebe imamo i Hrvatski bedem, i ljude iz Istine o Istanbulskoj, to nije malo, a osim toga, među tim ljudima mnogo je mladih koji su spretni, spremni i sposobni na terenu odraditi veliki i bitan posao. Mi smo na europskim izborima tek započeli svoju priču, i osvojili respektabilnih 8,5 posto glasova, i to je također kapital kojega treba iskoristiti i nadograđivati, ali trebamo razgovarati, svi pa i Mostovci, i pripremiti konkretan program te strategiju”, zaključuje naš sugovornik.