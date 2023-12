S Granićevim kadrom Plenković je prebrodio još jednu krizu: Ovo postaje model njegova djelovanja

Autor: Iva Međugorac

Nadzorni odbor Hrvatske elektroprivrede sukladno najavama na prijedlog Vlade razriješio je donedavnog predsjednika Uprave Franu Barbarića, a na njegovu poziciju na Vladin prijedlog imenovan je Vice Oršulić koji u HEP stiže kao vršitelj dužnosti na mandat u trajanju od šest mjeseci, odnosno do provedbe javnog natječaja.

Nije nepoznanica da Oršulić Barbarića nasljeđuje nakon što se ovaj sa čelne pozicije u HEP-u odlučio povući zbog afere s protupravnom vilom na Hvaru čije je rušenje već krenulo. Dosadašnji članovi Uprave Petar Sprčić i Tomislav Šambić ostaju na svojim dužnostima, a priče o novom čelniku HEP-a u vladajućim redovima u najmanju su ruku podijeljene.

Oršulić na glasu kao Granićev kadar

Za jedne Oršulić je samo privremeno rješenje, a drugi pak smatraju da će preko njega Plenković imati kontrolu nad ovom tvrtkom koja se smatra žilom kucavicom energetskog centra. Službeni dio biografije kaže da je Oršulić rođen 1970-te godine. Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu stekao je zvanje diplomiranog inženjera elektrotethnike, a u HEP Proizvodnji na području hidroelektrane Jug radi još od sredine devedesetih. Jedno je vrijeme Oršulić bio direktor Proizvodnje područja HE Jug, a od početka ove godine član je Uprave HEP-a d.d.

S obzirom na to da se Oršulić utjecajan HDZ-ovac iz Baške vode u kojoj je jedno vrijeme vodio Općinsko vijeće u dijelu HDZ-a nazivaju ga kadrom Mate i Gorana Granića, dok se s druge strane napominje da u HEP-ovoj upravi sjedi i Petar Sprčić koji je kumski povezan sa bivšim ministrom gospodarstva Tomislavom Ćorićem. I Šambić se povezuje sa bivšim ministrom gospodarstva, ali onim iz HNS-ovih redova Ivanom Vrdoljakom. Sve u svemu pitanje je među HDZ-ovcima ima li Plenković svoje kadrove u HEP-u i može li Oršulić od Granićeva postati kadar premijera Plenkovića ili je pak to izjednačeno.

Oni skloni Plenkoviću reći će da je baš Oršulića od svih iz Barbarićeve uprave odabrao za čelnu poziciju jer ga se nije povezivalo ni sa kakvim aferama, a pored toga on je po pitanju kadrovske pozadine prema nekima iz Plenkovićeve perspektive djelovao neutralno.









Hitno rješenje krize u HEP-u

”Plenković je u svakom slučaju htio hitno i što jednostavnije rješenje za HEP. Njemu bi nastavak napisa o Barbariću jako naštetio, a ovako je Plenković pokazao da od ničega ne strahuje i da je gazda u svojem dvorištu te da smjenjuje onda kada on hoće, a ne kada mu to oporba nameće. Pokazao je još jednom da zna riješiti krizu, time sva priča o HEP-u za sada odlazi u zaborav, a Plenkoviću to odgovara i zbog kampanje za nadolazeće izbore”, smatra naš sugovornik iz vladajuće stranke koji drži da je premijer i ovim manevrom demonstrirao da je taktičar. Zlobnici pak kažu da je Plenković aferu u HEP-u trebao rješavati na vrijeme pa se onda ne bi ni doveo u ovako nezavidan položaj, no on kako tvrde sustavno vlada tako da gasi požare i to do te mjere da se to može nazvati modusom operandijem njegova političkog djelovanja.

Temeljem tog djelovanja Plenković opstaje na vladajućoj poziciji, ali iza Plenkovića ostaje kaos kojega nitko ne spominje jer u HDZ-u i Vladi ionako ne postoji nitko tko je dovoljno sposoban da bi mu na bilo koji način mogao konkurirati i netko tko ga ima hrabrosti kritizirati.

Oni neskloni Plenkoviću kažu da takva situacija sada očekuje i HEP kojega preuzima Oršulić za kojega kritičari iz same tvrtke kažu kako je prosječan inženjer koji se do sada ni po čemu nije pokazao kao stručnjak za vođenje kompleksnih projekata ili pak kreiranje nekih tehničkih rješenja. U stručnim krugovima kažu u HEP-u Oršulić nema pretjeranu težinu, ali je zato vjerni vojnik HDZ-a što je kriterij kojega je ovaj vrlo uspješno zadovoljio.

Pošto je Oršulić više puta kroz karijeru bio vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije mnogi unutar HDZ-a naglašavaju i njegovu bliskost sa Antom Sanaderom, no on je primarno blizak sa Matom Granićem. Kako tvrde upućeni on je jedan od takozvanih HDZ-ovih spavača i igrača sa rezervne klupe pa je to razlog radi kojega se sve do sada Oršulić nije pretjerano medijski eksponirao, što je ujedno i razlog radi kojega je malo kome izvan stranačkog kruga uopće i poznat.

Inače je Oršulić prema podacima iz imovinske kartice udovac i samohrani otac dvoje djece koji je na svojoj posljednjoj poziciji u HEP-u zarađivao 3.700 eura. U Splitu je vlasnik stana od 81 m2 te garaže. A u Zagrebu pak posjeduje stan iste kvadrature s tim da uz njega idu i dvije garaže.

Osim toga, nasljednik je stana od 101 kvadrata u Dubrovniku s okućnicom od 60 m2, a s djecom ima ušteđeno 20 tisuća eura.