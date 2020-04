‘S BEROŠEM TREBA BITI OPREZAN!’ HDZ-ovac otkriva pozadinu: U stranci se o ovome već priča

Hoćete li se kandidirati za gradonačelnika Zagreba, bilo je to jedno od pitanja koje su građani uputili popularnom ministru zdravstva Viliju Berošu, koji tu opciju nije potvrio, no tezu nije niti odbacio. Da bi Beroš mogao biti Plenkovićev kandidat za rušenje Milana Bandića teza je koja se proširila i po djelu medija, a osim toga, ta teza ovih dana zabavlja onaj dio HDZ-a koji nije fokusiran na koronakrizu.

Beroš je doista preko noći stasao u najpopularnijeg političara u zemlji, u svega mjesec dana od potpunog anonimusa, postao je nacionalna zvijezda mesijanskog statusa. Neki HDZ-ovci u šalama idu toliko daleko da popularnom ministru tepaju krilaticom ‘Vilija za premijera’.

I doista, čini se kako bi u ovom trenutku Beroš bio idelana kandidat za sve izbore u državi, no lokalni izbori održavaju se tek naredne godine, a do tada je pred Berošem još puno posla, a osim toga prije lokalnih, na redu su parlamentarni izbori koje HDZ dočekuje s pozicije stranke koja ravna koronakrizom.

”HDZ u Zagrebu nije imao gradonačelnika zadnjih 30 godina, a Plenković zaista mora razriješiti odnose sa Bandićem, no s Beroševom popularnošću treba biti oprezan, on trenutno uživa simpatije među građanima, odgovoran je, pristojno komunicira, vješto hendla krizom, ali što ćemo s greškama? Ima i toga. I narod ih sve više prepoznaje. Stožer je proglasio zdravim bolesnog mladića koji je preminuo od korone, ljudi se bune zbog propusnica, kriza će se odraziti na zdravstvo, na gospodarstvo, a moguće i na HDZ koji s te pozicije ide na izbore, koliko god sve što se danas radi zvuči idealno, to ne znači ništa, niti je to ikakvo jamstvo za dobivanje izbora. Planirati kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika danas kada se ne zna što će biti sutra u najmanju ruku nije primjereno”, tvrdi naš sugovornik iz vladajuće stranke, u kojoj se o gradonačelničkim izborima ipak raspravlja premda to eto nije primjereno.

”Mislim da Plenković pušta u javnost priču o Berošu kao gradonačelniku samo zato da bi testirao bilo javnosti, to je svojevrsni spin, ali i poruka Bandiću da se malo primiri, osim toga tek treba vidjeti kako će se raspetljati izbori u zagrebačkom HDZ-u. Pavo Kostopeč isto ima ozbiljnih ambicija, kandidirao se za šefa gradskog ogranka, a time naslućuje da bi se mogao kandidirati i za gradonačelnika, on je u stranci prilično cijenjen, u javnosti je poznat kao ugledan liječnik, ali sve je na Plenkoviću koji će bez obzira na krizu morati riješiti i stanje u stranci”, zaključuje naš sugovornik.