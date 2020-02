RUŽA ZA SVA VREMENA UŠUTKALA KRITIČARE: Licemjeri! Nije mi žao što sam se slikala u ustaškoj uniformi

Autor: dnevno.hr

Europarlamentarka Ruža Tomašić u intervjuu za Novi list uoči odlaska u političku mirovinu progovorila je o brojnim zanimljivostima pa među ostalim objasnila i razloge svojeg umirovljenja.

“Tražila sam mandat od birača da dovršim poslove vezane uz malu plavu ribu i dobila sam ga. Ta je priča za hrvatsko ribarstvo sada uspješno završena, štetnih kvota neće biti i ja sam svoje obećanje biračima ispunila. Moram privesti kraju još nekoliko manjih inicijativa u odborima za poljoprivredu i ribarstvo i to će biti to. Osvojila sam dva mandata u Saboru i tri u Europskom parlamentu, a da iza mene nisu stajale velike stranke ni bogati sponzori iz svijeta biznisa. Dala sam Hrvatskoj koliko sam mogla, moja politička karijera sredinom 2021. završava”, otkrila je dotičući se i fotografije u ustaškoj odori koju su joj neki spočitali nakon što je osvojila europski mandat.

“To je bilo u Kanadi prije 40 godina. Nije mi žao jer su moji stradali od partizana, ali danas je ne bih nosila. Najžalosnije je što oni koji me za to prozivaju, nijednom riječju nisu komentirali kokarde i crvenu zvijezdu pod kojima su Hrvati u Hrvatskoj ubijani. To im ne smeta, a smeta im nešto što je bilo u Kanadi prije 40 godina. Licemjerno do Boga”, kazala je Tomašić te se dotakla i položaja hrvatske desnice.

“Bez rješavanja važnih pitanja iz prošlosti nema mirne i prosperitetne budućnosti. Ne mislim da je problem u inzistiranju na rasvjetljavanju prošlih događaja ili komunističkog nasljeđa jer to je nužno da bismo konačno okrenuli novu stranicu. Desnicu se od osamostaljenja sustavno kontrolira i razbija, godinama se ubacuje kojekakve likove koji siju razdor i kompromitiraju taj dio spektra. Neki su se ljudi pokazali trulim jabukama, a imali su veliko povjerenje. Teško je uspjeti kad vas sabotiraju i iznutra i izvana. S HSP-om sam se razišla upravo zato što su zbog osobnih interesa narušeni interesi jedne, u to vrijeme snažne, političke opcije kojoj je narod vjerovao”, navela je europarlamentarka Tomašić.