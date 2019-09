RUŽA ZA DNEVNO OGOLILA PLENKOVIĆA I PUPOVCA: Ovo je zatajena i najvažnija tema

”Ma kakav izlazak iz koalicije!” Tim riječima europarlamentarka i hrvatska suverenistica Ruža Tomašić za naš portal komentira trakavicu koju je prouzročio čelni čovjek SDSS-a usporedivši Hrvatsku s NDH-a.

Na noge su se zatim digli koalicijski partneri HDZ-a koji državom rukovodi, među ostalim, i u suradnji s Pupovčevim SDSS-om, a kao epilog, održan je i sastanak koalicijskih partnera kojemu je, uz Pupovca, nazočio i Boris Milošević, ali i premijer Plenković te predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak, kao i prvi čovjek liberala Darinko Kosor, predstavnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin i Bandićev predstavnik Vladimir Bilek. Uz ostale teme kojih se ova zgodna družina doticala, tvrde dobro upućeni, bila je i paralela koju je prije nekoliko dana Pupovac povukao između Hrvatske i NDH, zbog čega dio koalicijskih partnera inzistira na isprici. Na sastanku je od Pupovca zatraženo da se barem ogradi od te teze, no to se, dakako, nije dogodilo. Štoviše, Pupovac nije bio pretjerano precizan ni u pogledu nuđenja isprike, a i koalicijski partneri ostali su pri svojem pa će se igranke, po svemu sudeći, nastaviti. No, naša je sugovornica vrlo precizna. Ona u koaliciji s Pupovcem i njegovom strankom nikada ne bi ni bila. ”Kako je Plenković bio brz na rješavanju i tjeranju iz Vlade Mosta, mislila sam da će još brže ove potjerati, ali izgleda da on ima nekakvu drugu agendu. Ja s njima nikada ne bih bila”, poručuje Tomašić bez dlake na jeziku, svjesna da je sve ovo čemu svjedočimo dio kalkulacija. ”Sve i da se ispriča, ne vidim značaj u tome. Pupovac je rekao što misli.

Što mi imamo od njegovih isprika, pa mi znamo kakav je on i kakav će i dalje biti, ali iz razgovora s ljudima, ja u slučaju Pupovac vidim veći problem. Komuniciram i s onima koji su digli kaznene prijave protiv Pupovca, one stoje u ladicama, mene zanima zašto”, oštra je europarlamentarka, koja smatra da ćemo, kada to shvatimo, shvatiti i razloge zbog kojih se premijer Plenković ne odriče svojeg suradnika. Kako nastavlja, politika prvog čovjeka SDSS-a dobro joj je poznata. ”On radi na tome da se mi između sebe glođemo, napada i onda glumi žrtvu. Pogledajte samo koliko ima Srba u Vladi pa će vam se odgovor nametnuti sam od sebe. Ne bi Pupovac bio tu gdje je i radio to što radi da se Hrvatska može uspoređivati s NDH. Mislim, on je u toj Vladi, pljuje po toj Vladi u kojoj je, prodaje maglu. Zašto ne izađe? Ali nije on lud da izađe, možda bi ovi iz osvete baš onda sve te optužnice protiv njega i pokrenuli”, poručila je Tomašić koja, po svemu sudeći, aludira na svojevrsnu spregu Pupovca i hrvatskog premijera, ali i institucija koje su nijeme i slijepe na sve njegove afere koje se i u medijskom prostoru doimaju kao svojevrsna zabranjena tema.