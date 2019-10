Ruža Tomašić za Dnevno: Poludjela na Josipovića! Ustaška zmija u Hrvatskoj? Trebamo im napokon reći povijesnu istinu!

Predsjedatelj Predsjedništva BiH i predstavnik Hrvata Željko Komšić u subotu je na sastanku s UN-ovim dužnosnikom, ustvrdio da se u Hrvatskoj niječe činjenica da je u razdoblju kvislinške Nezavisne Države Hrvatske počinjen genocid nad Srbima, Romima i Židovima precizirajući kasnije da se radi o pojedincima, a Ivo Josipović, bivši predsjednik RH stao je uz tu izjavu u razgovoru za Radio Slobodna Europa poručivši: “Komšićeva izjava o pojedincima stoji, ali ustašofilija ima podršku i u dijelu politike, medija i javnog prostora, pa pogotovo vrijedi ono što sam rekao u Jeruzalemu – da ustaška zmija i dalje sikće“, ustvrdio je Josipović. Za komentar na ove izjave, zamolili smo europarlamentarku Ružu Tomašić koja ima iskustva u međunarodnoj politici RH i zna kako se takve izjave odražavaju na ugled Hrvatske u svijetu, a ona je poručila slijedeće:

“Sama činjenica da Josipović hoda okolo i govori takvo što i pritom ne završi u zatvoru je znak da je ovo slobodna država i da svatko može govoriti što god želi. S time on samog sebe pobija jer da u Hrvatskoj ustaška zmija i dalje sikće i da to politika podržava, on takve stvari ne bi smio govoriti. Ovo je demokratska država i to što on govori je dokaz toga.

Da je Vlada reagirala onda, da su oni reagirali, kada je on to rekao i da su tražili da on to objasni možda ne bi takvo nešto govorio, a mi se bojimo što će nam netko drugi reći i pravimo se ludi kao da nitko ništa nije rekao, a kad idemo van i kad nam govore da smo fašisti onda nam kažu da mi sami to govorimo. Moramo se konačno osvijestiti i vidjeti kakvu sliku o nama produciraju oni koji idu van i koji tako govore. Njih treba pozvati na odgovornost.

Josipovićev motiv je vlast, takvi ljudi ako nisu na vlasti, onda ništa ne valja, ne valja ni država niti ljudi u toj državi. To je čisti grabež za vlast. Ja da sam premijer, USKOK ili DORH, ja bi h njega lijepo pozvala na razgovor. Ne bi ga hapsila, nego bih ga pozvala na razgovor da objasni. To su teške optužbe i neka ih objasni. Ako ne može objasniti, znači da je to kleveta protiv države. Predsjednica i premijer su trebali reagirati. Oni su predstavnici ove države, odnosno vlasti, a kad netko pljuje po državi, onda pljuje i njih. I oni su time prozvani.

Ako si predsjednik države ili vlade znači da voliš tu državu i da ćeš pokušati maknuti s puta sve ono loše što joj je na putu.





Premijer pušta da Srbija pljuje po nama, pa ja nikad ne bih bila predsjednica vlade pod takvim uvjetima. Zamislite da netko pljuje po vašoj obitelji, a vi samo šutite? Što ste vi onda? Kakv ste vi čovjek? Ako netko pljuje po vašoj obitelji ili u ovom slučaju državi bez dokaza, onda taj netko mora odgovarati, nekako mora biti kažnjen.

Što se tiče Komšića, netko tko dopusti da ga se izabere na taj način, sve govori o njemu. Da je on čovjek onda bi rekao, pa gledajte nisam izabran kako treba, ja želim da me narod kojeg zastupam doista izabere jer ga ja zastupam. Što se tiče ovoga svega još, bilo bi lijepo da Beograd vrati sve one papire koji su odnešeni 45. i da otvorimo sve te dokumente, pa ćemo onda točno znati što se događalo u Drugomu svjetskom ratu na ovom području.

Problem je u tome što mi imamo tu neku prokletu krivnju koju su nam nametali od 1945. godine i ne daj bože, da nešto kažemo jer bi onda još više govorili. Trebamo im reći da lažu i da su sve toliko uvećali od 45. godine i da bi im bilo bolje da se pokriju preko ušiju. Imamo sada znanstvenike koji dokazuju da se u Jasenovcu nije događalo sve ono što se tvrdilo. Ima hrpa knjiga koje govore da nije bilo tako. Zašto se ne tuže oni koji lažu?” zaključuje razgovor Ruža Tomašić.