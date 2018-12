Ruža Tomašić za Dnevno: O Plenkoviću, Kolindi, migrantskoj krizi, Vukovaru i odlasku iz politike

Jedna od hrvatskih europarlamentarki za koju se može reći da je odradila svoj mandat više no kvalitetno svakako je Ruža Tomašić. O odlasku iz politike, rezultatima koje je postigla te generalno o zbivanjima na hrvatskoj političkoj sceni progovorila je u intervjuu za naš portal.

Uskoro ističe Vaš mandat u Europskom parlamentu, nakon toga najavili ste povlačenje iz politike. Stojite li još kod te odluke i gdje se uopće vidite po odlasku iz politike.

– 2019. bi svakako trebala biti moja zadnja godina u politici, ukoliko trijalog o izvješću o Višegodišnjem planu za malu plavu ribu u Jadranu završi u ovome mandatu. Naime, nakon što je moje izvješće usvojeno na prethodnoj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, slijede intenzivni razgovori s Vijećem i Europskom komisijom (tzv. trijalozi). To je jedino što me još na ograničeni rok može zadržati u politici. Vidim se u krugu obitelji s kojom planiram provoditi puno više vremena nego posljednjih godina. Otkako sam u EP-u, postala sam i baka i vrijeme je da se u potpunosti posvetim svojim najmilijima. Ako želite ozbiljno i odgovorno obavljati posao u Bruxellesu, to uključuje puno putovanja i veliku odsutnost. Više na to nisam spremna, ja sam svoje za Hrvatsku dala, a sad je na drugima red.

Mnogo je uspješnih projekata iza Vas, i kao političarke generalno, ali i kao eurozastupnice. Postoji li nešto na što ste posebno ponosni?

– Ponosna na sve što sam napravila, ali da ne nabrajam, svi oni koji prate moj rad znaju jako dobro što i koliko sam radila, ne samo u Europskom parlamentu nego i u Hrvatskom Saboru. Nemojte zaboraviti da sam od 1990.-1992. bila šefica osiguranja prvom predsjedniku Republike Hrvatske Franji Tuđmanu.

Poznati ste i kao političarka koja je karijeru gradila na pravaškoj sceni, a potom i u svojim Konzervativacima. Koga nam ostavljate u nasljeđe? Tko su ljudi kojima prepuštate ključeve svoje stranke?

– Predsjednik Hrvatske konzervativne stranke već je godinu i pol dana Marijan Pavliček, zamjenik gradonačelnika Vukovara. Mlad, energičan, a s dosta političkog iskustva. HKS je preuzeo u vremenima koja za stranku nisu sjajna, što pokazuje da se ne boji izazova. Otkad je stao na čelo, terenska je struktura na istoku Hrvatske značajno ojačana, a sad se stvaraju predispozicije za novi val širenja po cijeloj Lijepoj našoj.

Jeste li zadovoljni stanjem u Hrvatskoj? Kako komentirate rad Vlade?

– Neke stvari rade dobro, ali može puno bolje. Dok mladost napušta državu, oni povećavaju broj zaposlenih u javnom sektoru i uvode nove namete malim poduzetnicima. To nikako nije dobro i bojim se da ćemo na taj način potpuno nespremno dočekati novu krizu. Repriza jedne teške epizode koju smo već gledali i od koje se još uvijek oporavljamo. Kupuje se socijalni mir, a onda nastupa krah.

Što kažete na predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, koju biste joj ocjenu dali?

– Predsjednica radi koliko joj ustavne ovlasti dozvoljavaju. U tim pokušajima da napravi nešto što objektivno nije u poziciji ponekad i pogriješi, ali mislim da sve radi u dobroj namjeri što se za mnoge druge naše dužnosnike ne može reći. Učinila je dosta na približavanju Hrvatske zemljama Višegradske skupine i novoj američkoj administraciji. Napredak u odnosu na dvojicu prethodnika je vidljiv.

Nedavno smo svjedočili prosvjedu u Vukovaru, nedugo potom vukovarska Kolona sjećanja svela se na priču o Miloradu Pupovcu. Kako to komentirate?

– Sramotno je to što zločinci slobodno i nekažnjeno šetuckaju među svojim žrtvama! Hrvatska je pala na tom ispitu. U slučaju protiv ubojice Jean-Michel Nicoliera sa svojim sam suradnicima učinila koliko sam mogla, a dalje je na državi koja se i nije baš iskazala. Gospodin Kajkić je ozbiljno radio i ima moju potporu, a na ministru Božinoviću i premijeru Plenkoviću je da dokažu da će Vlada stati iza institucija i tražiti od njih da taj rad nastave barem jednako ozbiljno. Što se politizacije Kolone sjećanja tiče, to najoštrije osuđujem. Neovisno o komu se radilo. I sama sam u Vukovar išla mnogo puta na Dan sjećanja i nikad se nisam gurala pred kamere. Politika i političari taj dan moraju biti sporedni. Dok budu vodili glavnu riječ i sve se vrtjelo oko njih, neće biti sreće.

Na veliko se u Hrvatskoj priča i o demografskoj krizi, no čini li se po Vama dovoljno da bismo mlade ljude zadržali u Hrvatskoj?

– Dva su tu konkretno problema – pad prirodnog prirasta i iseljavanje. Ni za jedan nema čarobne formule. Pad nataliteta je trend star nekoliko desetljeća, tome moramo strateški pristupiti, a ne populističkim mjerama koje ne daju pravih rezultata. I iseljavanje trbuhom za kruhom Hrvatima jr odavno poznato – još iz vremena Austro-ugarske, pa kasnije Jugoslavije. Napučili smo pola svijeta. Kad smo konačno izborili svoju državu, moralo se misliti kako te trendove obrnuti, ali nakon rata politika je mislila samo kako zbrinuti svoje i na teret poreznih obveznika graditi biračku bazu. Posljedica takve politike su krah privatnog sektora i visoki porezi, a u isto vrijeme pad kvalitete javnih usluga i katastrofalno pravosuđe. Puno toga mi moramo popraviti da bi mladi ostajali, ali ova vlada slabašno provodi reforme.

Koje je Vaše viđenje migrantske krize?

– Od prvog dana isto: žene i djecu iz ratnih zona trebalo se zbrinuti dok sukob ne završi, po mogućnosti u oslobođenim sigurnim zonama na Bliskom istoku kako bi se lakše vratili domovina nakon kraja rata. Muškarcima se trebalo pomoći da se bore za svoje. Svi koji ne dolaze iz ratnih zona nisu izbjeglice, nego ekonomski migranti, a njih se moralo primati kad nam trebaju i tamo gdje nam trebaju. Ovaj sustav kvota prema kojemu se države prisiljava da nekoga prime je sulud, pogotovo što ti ljudi ne žele u te zemlje, nego u one bogate. I onda nema prave integracije, nastaje nered, bujaju nasilje i kriminal. Države članice EU-a moraju moći birati koliko će ljudi i kojega profila primiti. To je njihovo suvereno pravo.

Kroz političku karijeru prošli ste i mnogo napada, kritika, negativnih komentara. Koja je formula za opstanak?

– Raditi pošteno tako da se na kraju dana možete pogledati u ogledalo. Sve sam radila u dobroj vjeri, pazeći na interes malog čovjeka, i to se na kraju pokazalo. Sama sam sebi rekla da sam u politiku ušla čista obraza i da ću takve iz nje i izaći. Mislim da sam jedna od rijetkih kojima je to pošlo za rukom. Pomagala sam mnogima kako sam znala i umjela i Hrvatskom ću i nakon umirovljenja hodati uzdignute glave.

Što biste kao političarka respektabilne karijere savjetovali svim onima koji tek stupaju na scenu?

– Budite pošteni, budite svoji, budite hrabri. I sve radite u interesu Hrvatske!