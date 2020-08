RUŽA OČITALA BUKVICU MILOŠEVIĆU I PUPOVCU Dosta licemjerja! Ovo je tema o kojoj nikada ne govore

Europarlamentarka i hrvatska suverenistica Ruža Tomašić pomno je pratila obilježavanje 25. godišnjice Oluje u Kninu, pa time i govore generala Ante Gotovine, ali i premijera Plenkovića te predsjednika Milanovića.

“Kad je riječ o govorima, to je u redu, mogu se složiti sa 90 posto onoga što su oni rekli, Oluja je Oluja, svi mi znamo što je Oluja i za što je ona bila potrebna te što se njome postiglo.

Smeta mi što neki danas pokušavaju izjednačiti žrtvu i agresora, Srbi perfidno govore samo o protjerivanju, premda su dobrovoljno napustili naša područja, ali zato nitko ne govori o tome da su oni zauzeli trećinu Hvatske. To nikada ne spominju, radili su što su htjeli, protjerivali su i pobili Hrvate, a o uzrocima se ne govori”, kaže Tomašić te dodaje da jednako tako nikada nitko od predstavnika Srba u Hrvatskoj nije ponudio ispriku za sve ono što je učinjeno.

“Mene nije briga za Miloševića i Pupovca i to jesu li oni došli u Knin, mene zanima kako se oni u međuvremenu ponašaju, hoće li ikada Pupovac reći ‘žao mi je’. Mi doista moramo raditi na suživotu, ali on počinje isprikom, zna se koliko je Hrvata pobijeno i protjerano, koliko je objekata porušeno. Oni trebaju reći: Hrvati, sada kada ste se isplakali nad svojim žrtvama, mi možemo govoriti o svojima”, smatra Tomašić, kojoj ni samoj nije jasno zbog čega se Plenković toliko ispričava.

Napominje i da suživot nije moguće imati ako se jedna strana pretvara da se ništa nije dogodilo. “Meni najviše smeta pokvarena dvoličnost, oni govore o srpskim žrtvama i svima im je žao zbog toga, istovremeno, kada se spomene Bleiburg, Križni put, grobnice, to ignoriraju, to se sve trebalo dogoditi. Za mene je to dvoličnost, svaka nevina žrtva je nevina, a ako je to tako, idemo onda istražiti i osuditi sve zločince, ali oni to rade tako da se osuđuju samo Hrvati, u redu je ako Hrvati ginu, a mi se uvijek nekome moramo ispričavati. Koliko ja znam, rat se vodio na našem teritoriju”, napominje Tomašić, koja takvu politiku naziva licemjernom i pokvarenom.

Posebno je žestoko reagirala na to što se HOS-ovcima nije dopustilo da sudjeluju u ceremoniji u Kninu. “Zašto HOS-ovcima nisu ’90. rekli ne trebamo vas, idite doma i nosite svoje znakovlje, a mi ćemo ratovati? Oni su išli gdje je najteže, tamo su ratovali, a sada radi dodvoravanja Srbima kažemo da nam ne trebaju. Oni su dio povijesti, tako ih se treba tretirati kada se govori o Domovinskom ratu, njima je tamo mjesto”, zaključuje Tomašić.