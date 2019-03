Ruža ih razvalila do u detalj! Uljanik? Ovo je istina koja do sada nije izrečena u javnom prostoru

Hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić, naša najuspješnija zastupnica i žena bez dlake na jeziku za naš je portal baš na taj način jasno i bez uvijanja prokomentirala uhićenja vezana za slučaj Uljanik. ”Ako ova ima država ima ‘P’ od pravne države onda će slijediti trag novca, vidjeti tko su sve kooperanti, vidjeti koliko su novaca izvukli i gdje je taj novac, i pohapsiti naravno sve. I isto tako pozvati na odgovornost sve one vlade koje su do sada taj novac davale, jer ne možete vi biti 25-postotni vlasnik, a ne znati što se događa, i ne brinuti što se događa, pogotovo zato što su oni dobivali obavjesti o tome. Ljudi su se tužili, i nitko nije reagirao. Dakle, mi uopće nismo proaktivni, već smo reaktivni. Čekamo da netko nešto napravi pa onda reagiramo i čudimo se kako je to nešto moglo biti, a znali smo da bi to moglo doći. Svi oni koji su odgovorni trebaju odgovarati, onda ću početi vjerovati u pravnu državu”, poručuje naša sugovornica.

Tomašić se referirala i na tvrdnje da za Uljanik nema nade, kao ni za radnike pulskoga škvera. ”Naravno da ima nade, ali tvrtke se trebaju očistiti, osobito one koje su na državnim jaslama, iz njih se trebaju pročistiti lopovi. Ajde’ pokušajte takvo nešto u privatnoj tvrtci napraviti, znači, ako im se dopušta treba onda kazniti i onoga tko im je došao. Može se očistiti, ali mi tražimo brodove i naručujemo iz vana, pa ako smo tako dobra brodogradilišta zašto mi ne stvaramo naše brodove i katamarane, pa znamo da otoke treba povezati još više pogotovo zato što dobivamo i novac iz europskih fondova za te brodove”, naglašava europarlamentarka koja vrlo jasno precizira da od hrvatske brodogradnje ne treba dići ruke, kao što se to moglo čuti iz redova Vlade kojom ravna premijer Plenković.

”Treba vratiti pokradeni novac, oduzeti taj novac i vratiti ga nazad, a onda taj novac uložiti u brodogradnju i to pod nazodorom i to velikim. Treba upravna vijeća i nadzorne odbore uvjetovati da garantiraju svojom imovinom. Dakle, što god se dogodi oni će garantirati svojom imovinom pa da vidim onda kako će se događati stvari koje se sada događaju. Dokle god su političari tamo uhljebljeni i jedni drugima čuvaju leđa to će biti ovako kako je”, mišljenja je Tomašić.

A poseban naglasak stavila je kada je o Uljaniku riječ na ulogu IDS-a, a njihova odgovornost bez uvijanja navodi naša sugovornica iznimno je velika. ”U normalnoj državi kada netko kao Damir Kajin govori o svemu onome što se događalo, normalno bi bilo da Uskok nešto napravi. To bi bilo sasvim normalno da se svi ti ljudi privedu na razgovor, da se to istraži, i onda ako ništa od toga nije točno neka odgovara Kajin za klevetu. Znači, u normalnoj državi policija čita članke iz medija i onda po tome reagira, ako negdje piše da je netko lopov oni idu to istraživati. Znači, godinama se govori što IDS tamo radi da prodaje zemlju Talijanima, da zemlju prodaju kao poljoprivredno zemljište pa prenamjenjuju u građevinsko zemljište, možda su sve to objede, ali zašto ne provjeriti pa vidjeti, i te ljude ako su krivi privesti, a ne praviti se kao da se ništa ne događa i onda odjednom kad nešto eksplodira čudimo se kako je do toga došlo, a sami smo krivi jer nismo reagirali”, zaključuje Ruža Tomašić.