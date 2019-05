Ruža briljirala u Bujici! Žestoko se obrušila na Plenkovića! Prozvala Josipovića i Pupovca

Autor: Dnevno

Ja sam se sa suverenizmom upoznala još u Kanadi, kada sam se učlanila u HOP, a Andrej Plenković ga spominje tek sada, kada mu gori pod petama, jer će loše proći na izborima za dva dana – izjavila je u Bujici na Z1 Ruža Tomašić, nositeljica liste Hrvatskih suverenista na izborima za Europski parlament. Komentirala je i štipanje za stražnjicu hrvatskog premijera u Bruxellesu: – Da je meni Juncker to napravio, ja bih mu opalila pljusku!

Ružu Tomašić u Bujici su podržali admiral Davor Domazet Lošo, prof. Zdravko Tomac i desni politički komentatori Marko Ljubić i Kazimir Mikašek koji su od početka pozivali na okupljanje svih desnih, domoljubnih snaga i iskazali žaljenje što do toga ipak nije došlo. Žaljenje je iskazao i voditelj Bujice, uz napomenu da je u emisiju zvao one koji su bili za zajedništvo, dok su oni koji su bili protiv uvjetovali svoj dolazak time da se ne zovu Hrvatski suverenisti, na što urednik nije pristao. General HOS-a Ante Prkačin na predstojećim je izborima podržao Antu Žonija Maksana s liste Hrvatskih suverenista.

PLENKOVIĆEVI NAPADI NA SUVERENISTE ZNAČE DA PROLAZIMO 100 POSTO!

“Nakon Plenkovićevih posljednjih napada na suvereniste, osjećam se sve bolje i bolje, jer njegovi napadi znače da prolazimo 100 posto,“ komentirala je Ruža Tomašić posljednje izjave Andreja Plenkovića i uzvratila udarac: “Kad sam postala članica Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, koji se borio za samostalnu Hrvatsku otkrila sam suverenizam, a to je bilo prije 1990. godine. A kada sam se na poziv Franje Tuđmana vratila u Hrvatsku, Andreja Plenkovića ni jednom nisam vidjela među suverenistima.“

Kada je dr. Tuđman 1990. godine došao u Vancouver, organizirala sam mu osiguranje i pozvao me da to isto radim u Hrvatskoj – prisjeća se gospođa Tomašić: – Rekla sam predsjedniku da u Hrvatskoj ima ljudi koji će to raditi bolje od mene, a on mi je odgovorio, možda ima, ali kako im vjerovati?!

Imala sam kći staru godinu dana i sina od dvije godine, no bez obzira na to, spakirala sam se i u Hrvatsku došla već nakon 25 dana. Bio je rujan 1990. kada sam postala šefica osiguranja Banskih dvora – prisjeća se Ruža Tomašić burnih vremena, uz napomenu kako joj nije palo na pamet izgovarati se na djecu.

U Kanadu sam emigrirala 1974. godine, a pet godina kasnije umro mi je otac. Jugoslavenski diplomati nisu mi dopustili da mu odem na sprovod, nisu mi dali vizu i u konzulatu u Torontu su me izvrijeđali, ali i ja njih – rekla je ponosno Ruža Tomašić.

U Hrvatskom oslobodilačkom pokretu bila sam od svoje osamnaeste godine, a moj suprug Vlado u Hrvatskom narodnom otporu, cijeli život borili smo se za Hrvatsku – ispričala je Ruža i nastavila kroz suze: – Punih 16 godina nisam mogla doma. Kada sam se vratila, prvo sam otišla ocu na grob u Veliku Kopanicu, u Slavoniju. I dan danas mi je teško jer oca nisam vidjela… Nije moralo tako biti. Neki su sebi uzimali za pravo da odlučuju o tuđim sudbinama… I to je jedan od motiva zbog kojih sam odlučila ući u politiku.

JUNCKERU BIH OPALILA PLJUSKU!

Ruža Tomašić imala je teško djetinjstvo.Osmero braće i sestara živjelo je s roditeljima od šest jutara slavonske zemlje: – Što smo si privrijedili po ljeti i jeseni, to smo imali preko zime. Bilo je teško. Čim je neko dijete odraslo, otišlo je negdje… Od nas osmero, doma je ostalo dvoje.

Teško djetinjstvo Ružu Tomašić motiviralo je da sada, kao eurozastupnica pomaže mnogim siromašnim obiteljima, ali o tome ne voli javno govoriti.

Po službenoj statistici koju je nedavno objavio Europski parlament, Ruža Tomašić je u Bruxellesu zaista zaradila plaću. Uvrštena je u 9 posto najaktivnijih zastupnika, 1.089 puta javila se za riječ, u proceduru je uputila čak 641 amandman, postavila je 153 pisana pitanja, podnijela 36 izvješća i sudjelovala u donošenju čak 329 rezolucija Europskog parlamenta. Gospođa Tomašić je bila tri puta aktivnija od Marijane Petir, a deset puta od Željane Zovko.

U Bujici je posebno prokomentirala štipanje hrvatskog premijera Andreja Plankovića za stražnjicu, od strane Jean-Claude Junckera: – Da je meni to napravio, ja bih mu opalila pljusku, kao što sam to radila i do sada u životu!

Hrvati trebaju biti svoji gospodari, a ne tuđi sluge – kaže gospođa Tomašić, uz pojašnjenje da se u Europskom parlamentu ipak može dosta toga učiniti za Hrvatsku i naše građane, ali pod uvijetom da se ne slušaju bezuvjetno naputci Europske komisije i da se naši zastupnici javljaju za riječ i lobiraju, a na da bespogovorno slušaju i samo dižu ruke.

U Bruxellesu se moraju braniti naši nacionalni interesi i ako pokažemo zube, ljudi će imati respekt za nas – jasna je bila Tomašić.

HRVATSKA DOPUŠTA ŠTIPANJE ZA STRAŽNJICU, A MAĐARSKA POVLAČI MILIJARDE IZ EU FONDOVA!

Hrvatska dopušta da ju se štipa za stražnjicu, a Mađarska povlači milijarde iz europskih fondova – kritična je kandidatkinja suverenista i pohvalno se izjašnjava o Viktoru Orbanu i politici koju vodi: – Mađarsku vode ljudi koji znaju što hoće. I Poljska na čelu države ima ljude koji dobro znaju što rade. Hrvatski problem je što kod nas napreduju isključivo podobni, a ne sposobni. U Hrvatskoj ima puno više uhljeba nego onih što zaista rade, pa se onda čude zašto nam mladi odlaze. Ljudima se takav sustav naprosto gadi.

Ruža Tomašić je na posljednjim izborima za Europski parlament dobila 107.000 glasova, čak 30.000 više od Andreja Plenkovića, što aktualnog šefa HDZ-a naročito frustrira: – Ne iznenađuje me pad rejtinga HDZ-a. Oni pod ovim vodstvom pokazuju da nisu demokršćanska stranka i na razini su HDZ-a u vrijeme kada ga je vodila Jadranka Kosor.

Ruža Tomašić protivi se uvođenju eura i zalaže se za opstanak nacionalne valute kune: – Pa, nismo mi pametniji od Poljske i Mađarske! Oni rastu, a pogledajte zemlje poput Grčke, koje su uvele euro – gdje su?! Kakva im je ekonomija?

ANGELA MERKEL LOBIRA ZA ALEKSANDRA VUČIĆA, A PLENKOVIĆ JU JE DOVEO U ZAGREB!

Komentirala je dolazak Angele Merkel u Zagreb, na završni predizborni skup Plenkovićevog HZD-a: – Koliko ja znam, Angela Merkel u Europi strašno lobira za Aleksandra Vučića i Srbiju, tako da mi nije jasno koja je korist za naš narod i našu zemlju od njezina dolaska. Plenković si je tim posjetom kod običnih ljudi napravio više štete nego koristi. Osim toga, nije ona baš omiljena niti u Njemačkoj. Merkel je pred mirovinu, proziva nacionaliste i suvereniste, brani promigrantsku politiku…

Ruža Tomašić je ponovila stav suverenista prema kojemu u Europi nema mjesta za Srbiju Aleksandra Vučića: – Što će nam oni? Vučić zloupotrebljava slabosti naših političara, a oni s njim razgovaraju, umjesto da mu kažu – granica je na Bajakovu i imaš sat vremena za napustiti Hrvatsku!

Plakate SDSS-a za Europski parlament Ruža Tomašić je u Bujici nazvala “ruganjem“ i izrazila otvorenu sumnju “da ih plaćaju hrvatski porezni obveznici“: – Ne daj Bože da u Eruopski parlament uđe Dejan Jović. U toj varijanti je još važnije da uđem i ja, jer sam mu jedina spremna tamo pred svima reći da laže!

HDZ se dogovara sa SDSS-om, svi oni imaju svoje planove, samo se mi Hrvati između sebe svađamo – rekla je Ruža Tomašić i pozvala birače pravog HDZ-a da daju glas njezinoj listi, jer u protivnom podupiru Plenkovićevu politiku: – To je sluganska politika! Oni bespogovorno prihvaćaju sve što im vani kažu.

STAZIĆ I JOSIPOVIĆ GOVORE JEZIKOM IZ ’45.

Ruža Tomašić bila je prošle subote na Bleiburgu i narod ju je vrlo lijepo dočekao, pozdravila se sa stotinama ljudi: – Bleiburg je rana Hrvatskog naroda koja još uvijek nije zacijelila i koja se sada još više širi, zahvaljujući tzv. antifašistima, ali i zahvaljujući aktualnoj Vladi koja ništa ne čini kako bi se pravo na dostojanstveno obilježavanje stradanja naših ljudi zaštitilo.

Nositeljica suverenističke liste u Bujici je oštro prozvala Nenada Stazića i Ivu Josipovića: – Oni govore jezikom iz ’45. godine! Zamislite tek što bi bilo da smo izgubili u Domovinskom ratu, dogodilo bi nam se isto kao i nakon 2. svjetskog rata. Većina nas bila bi pobijena i dalje bi nam govorili da smo “fašisti“. Znamo dobro što se dogodilo i u jednom i u drugom ratu, ali šutimo, umjesto da se to već jednom riješi. Istina je na našoj strani.

ŠTO SI IMAO ’91. GODINE?!

Tomašić je ponovila da se zalaže za lustraciju, ali i obračun s ratnim profiterima: – Mnogo se ljudi strašno okoristilo. I oni moraju biti dio vlasti, baviti se politikom da se politika ne bi slučajno počela baviti njima. Umjesto pitanja ‘di si bio ’91.’ ja bih uvela pitanje ‘što si imao ’91. godine?! To gdje je tko bio već smo riješili, a sada trebamo riješiti tko je što ukrao… Hrvatsku treba očistiti od udbaša i njihove djece, ali isto tako i od ovih koji su se obogatili, dok su branitelji ratovali. Sve za što ne mogu dokazati kako su stekli, treba im oduzeti!

Bez obzira na rajedinjenost desnice, Ruža Tomašić je uvjerena da će Hrvatski suverenisti osvojiti europski mandat, a prvo što će učiniti – ponovo će pozvati sve domoljubne snage na okupljanje, na izborima za Hrvatski državni sabor. Najavila je i da će ići na ‘Hod za život’, a voditelj emisije na kraju joj je poklonio pet ruža – po jednu za svaku godinu mandata u Europi, uz napomenu da će joj nakon pet godina ponovo pokloniti slični buket.