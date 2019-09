RUDAN SRBIMA OTVORILA DUŠU: Stepinac ratni zločinac, Kolinda bez pameti

Poznata hrvatska spisateljica Vedrana Rudan otvorila je dušu za srpski Kurir, a povod za razgovor bila je objava njezine nove knjige, autobiografije ‘Ples oko Sunca’ u Srbiji. Odmah na početku razgovora priznala je kako niti jednu priliku u životu nije propustila te da je iza nje fenomenalan život. Na pitanje novinara o idealizaciji Jugoslavije tvrdi kako ona zapravo ne idealizira tu nekadašnju tvorevinu.

”Jugoslavija je u odnosu na ove „države“ koje su iz nje nastale bila Država. Imali smo pravo na školovanje, zdravlje, posao, krov nad glavom. Radnička djeca mogla su završiti fakultet, nisu oko sebe gledala bahate vršnjake koji nekažnjeno smiju svojim Mercedesima ubijati djecu na zebri samo zato jer im je otac ugledni kriminalac. Jugoslavijom nisu vladali gangsteri. Doduše, nije bilo „demokracije“”, kazala je Rudan osvrćući se i na Josipa Broza Tita. ”Koliko je Tito „poubijao“ ljudi, nikad nećemo saznati. Ako uzmemo u obzir činjenicu da su ovi koji danas vladaju zemljama nastalima raspadom Jugoslavije Titova kopilad, logično je da mi pada na pamet da bi bilo bolje da ih se Stari riješio. I još samo ovo. Kad usporedimo Titove pobijene, koji se, navodno, broje u stotinama hiljada, s brojem žrtava ovih današnjih ‘titića’, koji se, bez navodno, broje u milijunima, svatko normalan će reći da je drug Tito bio milosti pun. „Jugoslaviju su gradili najbolji, a rušili najgori“, reče jednom moj dragi prijatelj, kum i genijalac, pokojni Predrag Lucić”, objašnjava nadalje Rudan koja je priznala da u Kući cvijeća nije bila, ali je cvijeće na Tita bacala dok je bio živ. Usto, osvrnula se i na sve političare i Katoličku crkvu. ”Svatko normalan mrzi političare, te licemjerne gadove, lopove, koji svoju potrebu za vladanjem i pljačkanjem prodaju kao borbu za moje i naše bolje sutra. To što sam rekla o Katoličkoj crkvi misle svi koji o Katoličkoj crkvi nešto znaju, a imaju kvocijent inteligencije oko devedeset pa naviše”, smatra Rudan koja je povukla paralelu između običnih Srba i Hrvata, ali i srpskih i hrvatskih političara. ”„Obični“ Srbi i Hrvati bore se za goli opstanak, ne razbijaju glavu kako međusobno „surađivati“, dapače, trenutačno se u Hrvatskoj „obični“ Hrvati spremaju na rat protiv Srba, kojih u Hrvatskoj jedva ima u tragovima. Nikad nisam imala visoko mišljenje o „običnim“ ljudima. „Obični“ ljudi su obične budale koje bez pogovora puše svojim vladarima. Nema njima pomoći. Naši i vaši političari su braća po prolivenoj krvi Srba i Hrvata”, smatra spisateljica, koja se osvrnula i na položaj Srba koji danas žive u Hrvatskoj. ”U posljednje vrijeme Srbi u Hrvatskoj imaju status štakora. Mlati ih se, prebija, vrijeđa, proziva. To se ne događa slučajno. Ubijanje boga u Srbima danas je u Hrvatskoj službena politika. Logično. Vlast skreće pažnju naroda sa pravih tema. Nema ovdje liječnika, medicinskih sestara, učitelja, konobara, smetlara, vozača autobusa, penzija, kojima bi ljudi mogli kupiti kruh… Nema budućnosti.

Ima političara koji rasprodaju zemlju za proviziju i građana koji bježe glavom bez obzira s broda koji samo što nije potonuo. Dublin je već dugo glavni grad Hrvatske. U takvoj zemlji narodu moraš ponuditi krivca za sve što mu se događa. Mlaćenjem Srba neki se „Hrvati“ oslobađaju stresa. Znaju da za to neće biti kažnjeni, pa im je orgazam osiguran. Sve ih provocira. Kad Srbin gleda utakmicu u Kninu, kad šeće Splitom u „srpskoj“ trenirci, kad… Ali, kad su im NATO vojnici došli u Zadar da se „opuste“, kad su im popišali grad, hvatali Hrvatice za sise, demolirali kafiće, jebali čitavom Zadru mater, nitko nije pružio otpor. Hrvatska je policija bila u mišjoj rupi, a Hrvatine se usraše. Dakle, nisu „Hrvati“ zlostavljači baš toliko izvan kontrole.

Popizde samo kad je s druge strane slabiji. „Dobri Srbi“ jesu kod nas na cijeni, jer se vole družiti s lošim Hrvatima”, kaže Rudan naglašavajući da hrvatski predsjednici nisu plaćeni da bi vodili Hrvatsku, a za što su plaćeni ni sama ne zna. Referirajući se na predsjednicu Kolidnu Grabar-Kitarović priznala je da joj ništa ne zamjera. ”Jadnica, kad je bog dijelio pamet, ležala je negdje bolesna od viroze. Pa ipak, kad pogledam ekipu koja joj želi oteti „vlast“, obuzme me užas. Kratka povijest Hrvatske pokazala nam je da uvijek može gore”, istaknula je Rudan iskazujući nadu u to da će pobijediti u prvom krugu sa 150 posto glasova. Uz to, referirala se i na pozdrav ‘Za dom spremni’. ” Nikad ga „uživo“ nisam čula, jer biram društvo. Čujem ga samo na televiziji i onda mi padne na pamet da mi koji smo još ostali u ovoj rupetini zaslužujemo baš sve što nam se dešava”, rekla je Rudan tvrdeći da je za nju Alojzije Stepinac ratni zločinac, a potom iznijela i svoje stajalište o Oluji. ”Sto sam puta rekla što je za mene akcija “Oluja”. O njoj se sve zna. Smeta mi što se uporno zanemaruje istina da su “akciju” režirali Ameri, asistirali su im Tuđman i Milošević. Našim narodima je teško priznati da nas naše vođe već trideset godina huškaju jedne na druge da bi oni u miru mogli krasti. Ima tu logike. Sve je ljepše kad si slijep”, konstatirala je.