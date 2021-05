RUBRIKA ‘ZA NEPOVJEROVATI’ Mihanović tvrdi da je izjava o Livanjkama i Livnjacima zlonamjerna interpretacija, pa poslušajte i prosudite sami!

Autor: Dnevno

HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Splita Vice Mihanović tijekom sučeljavanja koje je organizirao Dalmatinski portal bio je ponovno upitan od strane svog protukandidata Ivice Puljka o njegovom doktoratu. Citirao mu je i rečenicu iz istog, te ga molio da mu ju pojasni, dok je voditelji pitao je li problem bio u padežima u rečenici.

No, Mihanović je tad kazao kako je priča o plagijatu njegova doktorskog rata konstrukcija novinara, a potom je rekao:

“Što se tiče tih lažnih optužbi, ja sam već odgovorio i podigao tužbu protiv Indexa, koju ću dobiti na sudu. To što dobijem ću donirati u humanitarne svrhe. Međutim, Vi ste jučer ponovili cijelu rečenicu iz mog doktorata, čime ste jasno dali do znanja da ste ga itekako čitali, jer novinar Indexa Matijanić, koji je završio srednju školu u Livnu, to jednostavno nije u stanju pročitati. On ne zna što su doktorati. Ali Vi i Vaš kolega, akademik Silobrčić, Vi to itekako znate dobro i već ste to radili do sada”, rekao je Mihanović.

U nedjelju se pak Mihanović na svoju izjavu osvrnuo putem Facebooka. Osim što se ispričao Livajkama i Livanjcima, kazao je kako je riječ o zlonamjernoj interpretaciji njegovih riječi, s obzirom da su mediji prenijeli nevjerojatnu uvredu na račun građana Livna i školovanja u istom mjestu.

Zlonamjerna interpretacija?

“Želim se ispričati svim Livanjkama i Livnjacima”

Dragi prijatelji,

imam potrebu reagirati na zlonamjerne interpretacije moje jučerašnje izjave da novinar Indexa, koji je pisao o mom doktoratu, nije bio u stanju napisati taj tekst jer je završio srednju školu u Livnu. Ni na koji način nije mi bila namjera podcijeniti bilo koga tko je završio srednju školu, a kamoli to što je tu školu završio u Livnu. Moja izjava odnosila se na novinara Indexa Vladimira Matijanića koji nema nikakve kompetencije analizirati moj doktorat i uvjeren sam da je netko drugi stvarni autor prvog teksta kojim je otvorena priča o mom doktoratu. Njega treba tražiti u krugu oko akademika Silobrčića i Ivice Puljka, koji su se po istom modelu obračunavali i s ministrom Pavom Barišićem.

Imam puno prijatelja Livnjaka i to su ljudi koje duboko poštujem i cijenim. Split se u Domovinskom ratu branio na Kupresu i Livnu i to se nikad ne smije zaboraviti.









I zato, se želim ovim putem ispričati svim Livanjkama i Livnjacima ako sam ih svojom izjavom povrijedio. To mi ni u kojem slučaju nije bila namjera”, napisao je Mihanović.

Snimku sučeljavanje možete pogledati na LINKU, a od 43. minute kreće rasprava, pa prosudite uostalom sami je li išta izvučeno iz konteksta ili postoji neki drugi razlog zašto je spomenuo srednju školu u Livnu.