‘ROMI SU DISKRIMINIRANI U BOLNICI I ŠKOLI’, TVRDI KAJTAZI! Dobio ekspresni odgovor: ‘Vadi kosture iz ormara’

Autor: Daniel Radman

Veljko Kajtazi, saborski zastupnik romske nacionalne manjine, za N1 televiziju iznio je teške optužbe o diskriminaciji Roma u Međimurju.

Tvrdi da su učenici iz romskog naselja Parag u školu u Macinec ulazili na sporedna vrata, dok se u Županijskoj bolnici Čakovec Romi odvojeni od ostalih pacijenata te da im se pruža pomoć u odvojenim prostorijama.

Pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport Međimurske županije Maja Odrčić Mikulić demantirala je Kajtazijeve riječi. “Županijska bolnica Čakovec ne diskriminira nikoga ni po kojoj osnovi, a dokaz tome je i ova cjelonoćna skupina koja je spašavala živote ranjenih osoba u Paragu. Isto tako, zdravstvena skrb pruža se i Romima koji nemaju zdravstveno osiguranje, a dugovi im se plaćaju naknadno. Mislim da tu nema govora o diskriminaciji”, kaže suradnica župana Matije Posavca koji je jedna od omiljenih meta Kajtazija.

‘Kajtazi raspiruje netrpeljivost’

Osvrnula se potom i na tvrdnju da su učenici ulazili na sporedna vrata škola.

“Nemam saznanja da se to događa. Možda je to bilo prije presude “Oršuš protiv Hrvatske” na Europskom sudu za ljudska prava iz 2011. godine, međutim morate razumjeti kontekst škole. Učenici iz Paraga odlaze u školu u Macinec koja ima 500-njak učenika, od čega vam je 80 posto romske djece. Tu se postavlja pitanje tko je segregiran u tim razrednim odjeljenjima? Zaista ne mogu komentirati situaciju oko sporednog ulaza na osnovi rekla-kazala, ali ono što me zaista zabrinjava je da gospodin Kajtazi u ovoj situaciji, gdje se treba postupati odmah, izvlači neke “kosture iz ormara” i daje informacije koje samo potpiruju netrpeljivost između jedne i druge srtrane”, rekla nam je pročelnica.