ROMI JOJ UKRALI 7 TISUĆA EURA, PA SE JAVNO HVALE: ‘Novac mi nije vraćen, a oni su se izvukli jer su socijalni slučajevi’

Autor: S. Vučković

Nakon višedesetljenje šutnje, Međimurje je odlučilo progovoriti o suživotu sa romskom nacionalnom manjinom koji je, po tvrdnjama tamošnjih mještana – postao nepodnošljiv.

Zbog svog statusa, ostali su nekažnjeni za dokazani zločin

Uz glasne pijanke i gotovo svakodnevne proslave svega i svačega, popraćene glasnim turbo folkom i pucanjem iz oružja, najvećim problemom pokazao se kriminal pojedinih Roma u Čakovcu i okolici koji zbog njihovog socijalno upitnog statusa ostaje nekažnjen.

Upravo zbog toga, ovih dana Međimurci organiziraju veliki prosvjed kojim će ukazati na problematičan zakon koji tamošnjim Romima daje vjetar u leđa. O tome smo pričali sa D.O. (puni podatci poznati redakciji) koja živi kod Pakraca, a koja iz svog iskustva ovakav odnos države prema Romima koji su u kriminalu do grla naziva “čistim ohrabrivanjem”:

“Iz kuće su mi odnijeli oko 7 000 eura, što u zlatu, što u gotovom novcu. Nisu poštedili čak niti dječju kasicu…”, kazala je naša sugovornica i ispričala nam o tijeku tog događaja:

Zatekli smo ih u krađi

“Ulovili smo ih na djelu, doslovno na vratima kuće. Dali su se u bijeg, ali ih je policija brzo pronašla i otkrila da su u pitanju Romi iz Čakovca. Imaju tu jednostavnu, uhodanu metodu hodanja od kuće do kuće, a mi smo imali tu nesreću da su do naše došli kada nas nije bilo”, izjavila je za portal Dnevno D.O.

Opisala nam je kako je cijeli slučaj brzo završio na sudu, te kako u samom procesu nije bilo previše nejasnoća. Krivci su priznali krađum pa je bilo za očekivati i da im se zbog toga pošteno presudi. Međutim:

“Novac mi nije vraćen, a oni se javno hvale”

“Za vrijeme cijelog suđenja osjećate se loše, jer ti kriminalci imaju očiglednu potporu države. Imali su pravo na besplatnu pravnu pomoć, a njihov odvjetnik nas je na prepoznavanju kombija napadao kao da smo mi nešto krivi. Međutim, zbog okolnosti u kojima žive, nezaposlenosti, primanja socijalne pomoći i dječjih doplataka, neobrazovanosti, činjenice da su roditelji brojne djece i sličnih stvari, oni su osuđeni na smiješne uvjetne kazne zatvorom koje će odležati ukoliko u određenom roku ne ponove djelo. Iz istih razloga, oslobođeni su plaćanja sudskih troškova”, kazala je u nevjerici naša oštećena sugovornica prilažući kompletnu sudsku dokumentaciju.

“Cijeli ovaj cirkus od suda još bih nekako i mogla prihvatiti jer sam svjesna u kakvoj državi živim, ali mi nije svejedno kada vidim da se ti kriminalci mojim i tko zna sve čijim pošteno zarađenim novcem koji su oni pokrali, hvale preko društvenih mreža, a meni ga nitko nije vratio i vjerojatno niti neće. Pratim ih po Facebooku i vjerujte, nije mi dobro kad vidim kako se razmahuju novcem i guraju ga sviračima u harmoniku, a svi redom nezaposleni i socijalno ugroženi”.