ROJSOVE RIJEČI KAO BOMBA ODJEKNULE HDZ-OM! Plenkovićevi ljudi pripremaju mu blokadu: Vidite li što on radi?

Autor: Iva Međugorac

Riječi poznatog generala Ljube Ćesića Rojsa, zamjenika predsjednika Hrvatskog generalskog zbora nerijetko snažno odjeknu javnim prostorom pa je tako i njegov nedavni razgovor za Jutarnji list popraćen i u HDZ-ovim redovima u kojima Rojs slovi za svojevrsnu ikonu jer je i sam u više navrata isticao kako će toj stranci koju je osnovao pokojni predsjednik Tuđman ostati vjeran do groba, baš kao i prvom hrvatskom predsjedniku, ali i ministru obrane Gojku Šušku.

Nikada Rojs nije bio sklon bivšem premijeru Sanaderu za kojega i u posljednjem medijskom istupu navodi da je napravio najveću detuđmanizaciju ne želeći još uvijek otkriti pojedinosti o tome je li predsjednikova pokojna supruga Ankica Tuđman podnosila Sanadera i Zlatka Canjugu za kojega je navodno kazala kako je izmislio da mu je Tuđman rekao da se vrati ime Dinamo.

O tome će Rojs ponešto reći u svojoj knjizi kada je bude pisao, a sada je pak ponešto rekao o premijeru Plenkoviću. ”Gospodin Plenković je moj predsjednik HDZ-a, stranke koje se nikada neću odreći, imam dosta dobar odnos s njim. Ali sve to nije ni blizu predsjednika Tuđmana, nisu oni dorasli ni njegove cipele obrisati kao državnici”, izjavio je Rojs koji se potom referirao na ministra Banožića dodajući da ga je razočarao jer je obećao riješiti 66.pukovniju što nije učinio pa ga stoga general više niti ne pokušava kontaktirati. Zato general često kontaktira s predsjednikom Milanovićem kojega i sada uspoređuje s pokojnim Tuđmanom navodeći da je Milanović poslije njega i Šuška najveći borac za prava hrvatskog naroda u BiH. O pravima Hrvata u BiH Rojs često razgovara s predsjednikom Milanovićem, ali se zato ne dotiču priče o pomilovanju udbaškog dvojca Perkovića i Mustača, a za što je i general Rojs dao svoj potpis od kojega kako i sada kaže ne odustaje.





To što je Rojs i u svojem posljednjem intervjuu laskao Milanoviću s kojim je u posljednje vrijeme u sve kvalitetnijim odnosima u njegovom HDZ-u nailazi na velike osude. Kako tvrde naši sugovornici bliski premijeru Plenkoviću, Milanović Rojsa koristi za svoje sukobe s predsjednikom Vlade.

”On je Rojsa izvukao i progurao u medijski prostor iz kojega je godinama izbivao, Rojs je s Milanovićem obišao Hercegovinu, preko njega se Milanović dodvorava Hrvatima u BIH i dijelu desnice, a izgleda da preko njega ima utjecaj i na generale”, komentiraju u HDZ-u u kojem su odlučili potpuno blokirati osebujnog generala.

”On je i u tom intervjuu kritizirao Plenkovića, i to diplomatski nazivajući ga gospodinom, a onda se istodobno složi s Milanovićem u kritikama na račun ministra Banožića, to je ništa drugo doli kritika na Plenkovićev račun, zato je Rojs u HDZ-u i među Plenkovićevim ljudima već neko vrijeme u svojevrsnoj blokadi, a Milanović to očigledno zna i koristi”, kažu u vladajućim redovima u kojima priznaju da nisu zadovoljni time što Milanović nagriza njihovo biračko tijelo i njihove organizacije pri čemu aludiraju na Hrvatski generalski zbor koji je godinama slovio za HDZ-ovu udrugu, što je s Milanovićevom političkom transformacijom dovedeno u pitanje jer je predsjednik zaista sve prisniji s predstavnicima Zbora koji se navodno i jest podijelio na Plenkovićeve i Milanovićeve kadrove, baš kao što su takve podjele vidljive u braniteljskim udrugama, ali i među predstavnicima Hrvata u Bosni i Hercegovini u kojoj je Milanović sve popularnija politička figura što HDZ-u također ne ide u prilog jer su se Hrvati u Bosni i Hercegovini sve donedavno smatrali sigurnim biračkim tijelom vladajuće stranke.