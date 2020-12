ROJS KAKVOG JOŠ NISTE VIDJELI: Otkrio nam je zašto ga je Kolinda razočarala i kako se bori protiv koronavirusa!

Autor: Andrej Jelušić / Ines Brežnjak

Gdje su, što rade, kako žive…? Utorkom u rubrici ‘Zaboravljeni političari’ doznajte sve o zvučnim imenima iza kojih su godine političkog djelovanja, a koji više nisu prisutni na hrvatskoj političkoj pozornici.

Hrvatska je politika devedesetih godina prošlog stoljeća bila i više nego burna. Razdoblje je to koje je zahtijevalo karizmatične lidere. Stoga se tih godina bilo jako teško istaknuti na političkoj sceni i rijetkima je to uspijevalo.

Ipak, jedno ime svakako svi pamte, a to je Ljubo Ćesić Rojs koji je svojim poznatim nastupima na javnoj sceni svakako obilježio navedeno razdoblje.

General Rojs rođen je u Batinu pokraj Posušja u Bosni i Hercegovini, a u Zagreb doseljava 1984. godine gdje završava Prometni fakultet. U vihoru ratnih devedesetih dobiva zahtjevnu funkciju pomoćnika ministra obrane Gojka Šuška. Godine 2000. izabran je za zastupnika u Hrvatskom saboru s liste za dijasporu, a 2005. kandidirao se na predsjedničkim izborima, kao nezavisni kandidat.

Nismo mogli, a da ne započnemo razgovor s pitanjem o nedjeljnim lokalnim izborima u Mostaru. Smatra kako nije bilo većih nepravilnosti i napominje kako je hrvatski narod većinski narod u tom gradu. Vjeruje kako će gradonačelnik biti dr. Mario Kordić iz redova HDZ-a, ali i da će morati surađivati s Bošnjacima na dobrobit svih građana Mostara.

“Zadovoljan sam rezultatima jer mnogi su pisali da ćemo izgubiti Mostar koji je jedan od najpodijeljenijih gradova u BiH međutim moramo se okrenuti budućnosti i izgrađivati obje strane obale Neretve”, kaže nam Rojs.

Prebacili smo se zatim na domaću politiku gdje je neizostavan čimbenik predsjednik Zoran Milanović, a general Rojs o njemu ima jasno mišljenje.

“Ja volim fajtere koji kažu nekad što nekima i ne odgovara jer sam i sam takav”, iskreno govori dodajući kako je ipak glasao za Kolindu Grabar Kitarović. “To je politička utakmica i ja ne skrivam, nisam ulizica da kažem: Evo predsjedniče ja sam za vas glasao”.

Što se tiče predsjednikova odlikovanja generala ističe jednu zanimljivu činjenicu. “Od ukupnog broja poginulih u Domovinskom ratu u Hrvatskoj Hrvata je 1,4 posto, a u BiH 4 posto. Što znači da je ukupan broj žrtava 1,8 posto i stvorili smo hrvatsku državu, a u Drugom svjetskom ratu imali smo 5,9 posto žrtava i izgubili smo državu. Predsjednik me saslušao jer od 23900 hrvatskih vojnika 11500 bilo je pripadnika HVO-a, a 12400 pripadnika HV-a i ne možete doći 5. kolovoza u Knin i veličati samo jedne”, kaže nam Rojs.

“Kad me saslušao trebalo mu je dvije sekunde da kaže ja ću to potpisati i odlikovati ih. Kako ga ne bih pohvalio”, dodaje.

Ipak jedna osoba ga je jako razočarala, a tvrdi da je za nju lobirao i čak snimio i CD-ove. Riječ je o bivšoj predsjednici Grabar Kitarović koja je to propustila napraviti iako mu je, kako kaže, obećala.

“I sve izjave koje Milanović daje, ja ih 300 posto podržavam, a tiču se hrvatskog naroda u BiH. Kada kaže neće Hrvati u BiH biti manjina nego će ostati konstitutivan narod. Pa Franjo Tuđman ne bi bolje rekao. Tu se pokazao kao državnik”, govori nam.

Kao bivšeg saborskog zastupnika morali smo ga upitati što misli o sadašnjem sazivu. Napominje nam kako je on član HDZ-a od 1989. godine i da mu je stranka svetinja, ali da su nakon smrti predsjednika Tuđmana imali svakakve predsjednike.

“Ivo Sanader mi je čak i rušio kuću i progonio me. I di je danas Sanader, a di sam ja”, napominje.

Plenkovićem je, pak, zadovoljan i ne vidi nikakav problem u koaliranju s Miloradom Pupovcem. “Mi smo riješili srpsko pitanje u ratu. Oni su izvršili agresiju i mi smo ih vojnički pobijedili. Neka se zapitaju moji prijatelji kada kažu da će koalirati s HDZ-om, ali ne s Andrejem Plenkovićem. Kako? Kad je njega izabrala većina hrvatskih birača”, kaže nam general Rojs.

“I nitko mu ne može prigovoriti da je korumpiran i to mi se najviše sviđa”, dodaje.

Što se tiče opozicije, tvrdi da je HDZ bez brige. “SDP mora pronaći vođu koji je državotvoran. Današnji Milanović bi bio opasnost za HDZ da je predsjednik stranke. Što se tiče Peđe Grbina, možemo računati na vlast još idućih sto godina”, tvrdi.

Za ostale saborske zastupnike kaže da su “šaka jada”, ako ih se usporedi sa sazivom Sabora između 2000. do 2003. godine. Smatra kako je to bio najbolji i najobrazovaniji saziv jer su u njemu sjedili i bivši premijeri (Mateša i Valentić). “Mi smo tada bili prava oporba”, kaže rezolutno i podsjeća na svoj govor o IGP-u.

Dodaje da mu samo treba vratiti naziv Hrvatski državni sabor.

Pohvale daje i Marini Martulović Dropulić kao velikoj stručnjakinji koja je vodila i Ministarstvo graditeljstva u vrijeme kada mu se rušila kuća. “Nazvala me i rekla: “Generale, ja mogu dati ostavku, ali na moje mjesto će doći netko drugi jer je Sanader donio odluku da ti moramo srušiti kuću” i ja sam joj rekao: Nećete je vi rušiti nego ću ja”, ispričava nam tijek stvari.

Navodi kako on nikoga nije mrzio i da je sa svima znao popiti kavu, i sa zastupnicima SDP-a i HNS-a. Jedino što ga je zaboljelo tada je izjava Vesne Pusić da je Hrvatska izvršila agresiju na BiH.

“Boljelo me i kada su govorili da je deset godina vladavine predsjednika Tuđmana deset godina mraka, a moji iz stranke su ‘mučali’. Neki su bili ucijenjeni jer je tada bilo moderno skidati imunitete zastupnicima koji su bili glasni. Danas Tuđmana svi hvale, i lijevi i desni”, kaže nam Rojs.

Tuđmanu je, tvrdi, najodaniji bio Gojko Šušak pa “pet mjesta prazno” i smatra da je već nakon njegove smrti sve krenulo nizbrdo. Jer su onda oni “koji su otimali počeli otimat, to su sve naši lopovi”.

O povratku u politiku jasno kaže – Ne!

“Ima mlađih ljudi, nek’ se bore”, govori.

Dodaje da se posvetio djeci i unučadi i da mu je cilj “sačuvati ovo zera zdravlja”.

Žao mu je jedino što ga nisu zvali da radi ono što zna, u građevini ili prilikom gradnje autocesta za koje smatra da su preplaćene. “A ‘ko to sve plaća – porezni obveznici. Platio sam preveliku cijenu kada sam na to ukazivao, ali sam rekao da me nitko ne može ušutkati da govorim istinu”, kaže nam s dozom razočarenja u glasu te dodaje da i danas plaćamo prevelike koncesije.

“Mnogi su tada iznosili novac iz Hrvatske i morao bi se donijeti pravi zakon o nezastarijevanju ratnog profiterstva i pretvorbe i privatizacije jer tko je osuđen za to? Nitko! Kad bih ja došao na vlast to bi bila britva. Napravio bih reda u državi”, kaže nam.

Dodaje da je još u kampanji 2007. godine upozoravao na djela Sanaderove vlade, ali tvrdi da ga nisu slušali.

“Rekao sam onda, dragi moj hrvatski narode, pasite travu i ja ću s vama pasti travu”, govori nam Rojs u svom stilu. Kasnije se, kaže, pokazalo da je bio u pravu iako mnogi nisu s njime htjeli ni popiti kavu. “Govorio sam i tada da ne mogu oni mene mrziti koliko ja njih mogu voljeti”.

Nismo mogli zaobići neizbježno pitanje pandemije koronavirusa koja je zahvatila čitav svijet. General Rojs kaže nam kako se čuva i pridržava svih mjera.

“Stavim masku, nosim rukavice, ako se treba rukovati nabacim šaku i svi u obitelji su uredu”, objašnjavam nam.

“Treba se čuvati jer ne dao Bog nikome”, zaključuje.

Na kraju, general je našim čitateljima zaželio čestit i blagoslovljen Božić te sve najbolje u novoj 2021. godini. Nek nam je bolja nego ova koja nam je na odlasku, složili smo se na kraju našeg razgovora…