Rojs izlazi pred kamere, otkrit će eksplozivne informacije: ‘Sova si je jednom popio, pa mi rekao svašta’

Autor: Ivan Grandov

Ratni general-bojnik Ljubo Ćesić Rojs ovih dana puni medijske stupce osvrčući se na kaos koji se dogodio u režiji čelništva Hrvatskog generalskog zbora i Udruženja generala Armije BiH. Rojs je glasno kritizirao vodstvo tih organizacija, a ponajviše posjet zloglasnog generala Džemala Merdana Zagrebu. Napetosti su dosegle vrhunac kada je predsjednik Marinko Krešić izbacio Ćesića Rojsa iz članstva, a u srijedu navečer Rojs planira u Bujici iznijeti ‘eksplozivne’ informacije.

Upravni odbor HGZ-a donio je odluku o isključenju Ljube Ćesića Rojsa, navodeći da je svojim nepodložnim izjavama u medijima nanio štetu ugledu i interesima udruge. Rojs je proglasio tu odluku nasiljem, a predsjednik HGZ-a, Marinko Krešić, nije dopustio raspravu, unatoč pravu na obranu koje je Rojs istaknuo. Rojs je izrazio žaljenje zbog sudjelovanja Krešića u tim spletkama, ističući da ostaje pri svom stavu koji je rezultirao njegovim izbacivanjem iz Generalskog zbora.

Spor u HGZ-u izbio je zbog otvorenog pisma koje je potpisalo 12 generala – pet bivših i sedam aktivnih članova HGZ-a. U pismu su napali predsjednika HGZ-a Marinka Krešića zbog njegovog susreta s delegacijom Udruženja generala BiH u prostorijama Islamskog centra u Zagrebu, prije Dana državnosti. Popričali smo s generalom Rojsom o njegovom neustavnom izbacivanju iz ove organizacije.





‘To je bio skriven sastanak’

“Nisam se čuo s Krešićem. Ne mogu mene oni izbaciti, to bi se protivilo statutu. prvo mora reagirati Časni sud, pa onda ukor…”, rekao je Rojs.

Krešić je nakon cijele drame izašao s izjavom da se nitko u Generalskom zboru ni s kim nije svađao niti je itko isključen. “To su Rojsove populističke poruke prema vani”, rekao je Krešić.

Upitali smo Rojsa što je general Džemal Merdan uopće radio u Zagrebu.

“Ne znam. To je bio skriven sastanak”, rekao je Rojs.

Kaže i kako će biti prisutan na idućoj sjednici Generalskog zbora.

“Nego što nego da ću doći. Nadzorni odbor još se nije očitovao o mojoj smjeni”, rekao je. Borim se za branitelje jer da nije bilo zajedništva, nikada ne bismo ostvarili naše veličanstvene pobjede. Spasili smo i BiH i okupirani teritorij RH”, rekao je Rojs.









‘Samo nas je Franjo mogao povesti u stvaranje Hrvatske’

Istina je, kako navodi, da se HDZ u originalnom nazivu trebao zvati “Hrvatski Demokratski Zbor”.

“To vam je živa istina. Mi smo čak lijepili plakate prije nego je registrirana stranka. Predsjedniku su tada rekli da se mora zvati zajednica, ali tri slova su ostala. U HDZ-u više nema utemeljitelja. Jedan od zadnjih je Vladimir Šeks. Sjećam se da sam i ja bio skeptik prije nego sam upoznao predsjednika Tuđmana. Govorio sam ‘što će ovaj sada reći…’, no iz njegovih govora shvatio sam da je on jedini koji nas može povesti u stvaranje Hrvatske. To se pokazalo točnim. Imali ste tada ljude poput Marka Veselice, ali dokle bi s njima dogurali? Na kraju se pokazalo da je samo Franjo mogao uspjeti i nositi se s bjelosvjetskim hoštaplerima. Amerikanci su tada u Beogradu govorili kako nećemo nikada stvoriti hrvatsku državu, a Gojko Šušak je tek na prvim izborima išao u Njemačku, gdje su mu rekli istu stvar. Onda su nakon Daytona Amerikanci pitali ‘što možemo učiniti za vas?'”, rekao je Rojs.

“Danas opet imamo poslušne ljude na vlasti. Nekad su slušali Beograd a danas Bruxelles. Treba slušati bilo svog naroda, koji vas bira. Morate vidjeti što narod najviše tišti i što ga boli. Šeks je uvijek bio rušilački raspoložen, još od 1992. godine. Tada bi njega predsjednik otjerao, ali rat nije vrijeme kada treba biti buntovan i stvarati neprijatelje. Držao ga je kao ‘cucka na lancu’, blizu. ništa se njega nije pitalo. On danas donošenje Ustava pripisuje sebi jer je preminuo pokojni Smiljko Sokol, koji je bio deset puta jači pravnik od Sove. Ništa on nije. On je s Mesićem taktizirao 94′. da se ruši većina u Saboru, pa ne bi bilo ni Bljeska niti Oluje”, rekao je Rojs.









Peta prijetnja Gotovini

“To je osoba koja je meni rekla, dok smo stali na benzinskoj pumpi kod Siska, kada je malo popio, ‘ja sam veoma osvetoljubiva osoba. Tko meni stane na žulj, ja ne praštam, ja se osvećujem’. Tko god je osvetoljubiv nije dobra osoba. Morate znati praštati. što bi bilo od našeg naroda da ga izjeda mržnja? Ekstremizam nikada nije dobar. Tuđman je znao reći da pobjednik koji ne zna praštati sije klice budućih zala. Ja sam takav. Ne mrzim nikoga”, rekao je Rojs.

Potvrdio nam je kako je izjava kojom je otvoren lov na generala Antu Gotovinu – locirati, identificirati, uhititi, transferirati – na kraju trebala imati još jednu prijetnju: Likvidirati.

“On to nije pročitao, ali ta prijetnja je trebala biti realizirana. To su teške riječi, ali postojala je ta riječ. Svi su molili boga da Ante počne bježati kada je bio uhapšen. Što bi napravila policija kada bi ga pronašli? Pa likvidirali bi ga. Na licu mjesta, nego što. Ponizili su ga pred čitavim svijetom, sjetimo se da su tamo bile kamere. Sve su to odradili naši ljudi, a bojim se da su i primili novce za to. Jednom mi je Ante rekao ‘prijatelji, izić će sve. Svi koji su lagali, sve će izaći na vidjelo. Kada to izađe, sve ćete se začuditi. Doći će vrijeme za sve. Pisat će se više knjiga, snimat će se serija… Onda će povjesničari morati paliti svoje knjige, a ja imam sve činjenice. Ipak, neka prođe još neko vrijeme , ima vremena za sve”, rekao je Rojs.