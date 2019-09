ROJS BEZ DLAKE NA JEZIKU PUPOVCU: Milorade, seli u Srbiju ako ti ne paše! Dosta je četnikovanja

”Ako mu ne paše ovakva Hrvatska neka seli u Srbiju”, poruka je to koju za šefa SDSS-a Milorada Pupovca ima osebujni hrvatski general, i čovjek bez dlake na jeziku Ljubo Ćesić Rojs. ”Ma tko je on da traži zabrane komemoracija poput Bleiburga? Vidite, ako mu ne paše neka seli u Srbiju, on mora poštivati Ustav i sve zakone Republike Hrvatske, ako sebe smatra hrvatskim državljanimo. Nikakve provokacije, ne znam čiju politiku provodi četničku Draže Mihajlovića, ili rusko-srpsku, e to mu neće proći. Samo što su svi naši političari uronili glave dolje, treba mu odgovoriti gospodo draga prošla su vremena kad su oni došli iz šume, počinili zločine i poubijali hrvatske ljude po selima, onda se vratili i to su pripisivali ustašama okrećući hrvatski narod. Što bi bilo da smo mi u Domovinskom ratu izgubili rat, ne da bi nas vješali, živima bi nam vadili organe jedan po jedan. Ovo što sam sinoć čuo, predsjednika Vlade da će i u budućnosti surađivati s manjinama, da, ali s onima koji poštuju ustavno pravni poredak RH, a ne da nas ucjenjuju takvi kao Milorad Pupovac”, žestok je Rojs, koji dodaje da ako on ikada preuzme vlast Pupovcu neće biti mjesta u koaliciji Vlade RH.”Pa neka se žali stotinama institucija, EU i ne znam ni ja kojekakvih tih asocijacija”, precizan je Rojs kojemu nije jasno zašto Plenković to trpi. ”Ako ja dođem na vlast po Hrvatskoj neće četnikovati nitko, niti će dolaziti ovako kao što sada čine cirkus. To je specijalni rat, jer nisu uspjeli ostaviriti san Virovitica, Karlovac, Gospić, Karlobag i sada misle to u miru.

Pojedinci kažu da će Hrvatska završiti kao NDH, to neće ići”, kaže Rojs dodajući da od četničke politike nema ništa te da su to sve jadi. ”To je sve jad i bijeda, znate kakav bi on bio kad bi ja preuzeo vlast, mali kao miš. Mali kao miš vjerujte mi! Žao mi je kada vidim kako moj HDZ ovako podanički pada, ali tko je kriv? Mi. Jer smo se mi između sebe podijelili, i preuzeli su stranku koja je za mene svetinja. Ja volim ona tri slova više nego ne znam cijeli svijet. Preuzeli su je ljudi koji nemaju blage veze, koji ne osjećaju Hrvatsku već gledaju sebe i svoje džepove, a u HDZ su se učlanili prije koju godinu. Dok se ne vratimo na tuđmanovsku Hrvatsku, Hrvatska ide u posve krivom smjeru od 2000.godine, vratiti se Tuđmanu i provoditi njegovu politiku tamo gdje je Hrvatska stala smrću predsjednika Tuđmana. Treba uspostaviti ponovno tuđmanovsko, šuškovsku Hrvatsku kakvu je hrvatski narod želio.

I predsjednik Tuđman, i Šušak gorili su za Hrvatsku, a ja bio bio nitko i ništarija kada bi to izdao”, nastavlja Rojs, dodajući da ne bi bilo fer da kaže da nije želio ovakvu Hrvatsku, kakva ona danas jest. Država je smatra on, takva kakva jest, a na nama je da je napravimo onakvom kakva treba biti.”Organizirajmo se, potrebno nam je zajedništvo. Izaberimo ljude koji će žrtvovati sebe za boljitak domovine Hrvatske i hrvatskog naroda, ali i svih građana koji poštivaju ustavno pravni poredak naše zemlje. Ne bi bilo po Hrvatskoj nikakva četnikovanja, ne bi ti njihovi popovi nama držali lekcije, svi bi oni bili ko mali miševi da smo mi ujedinjeni”, zaključuje general Rojs.