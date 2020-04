RODITELJI I UČITELJI IZBEZUMLJENI! Zagrebački ravnatelj obrušio se na Divjak: Preuzmite odgovornost

Kada, na koji način i pod kojim uvjetima će se školarci vratiti u razrede, nakon što se otpuste propisane mjere, pitanja su to koja su među roditeljima, i učiteljima izazvala lavinu reakcija, jer resorna ministrica Blaženka Divjak po svemu sudeći i sada pokušava skinuti odgovornost sa sebe, baš kao što je to činila u vrijeme učiteljskog štrajka pa je shodno tome jedna od preporuka iz njenog sektora ta da će roditelji sami moći birati žele li svoju djecu, školarce od prvog do četvrtog razreda slati na nastavu ili će pak nastaviti pratiti školu na daljinu.

”Riječ je o djeci koja u prosjeku imaju između 6 i 11 godina, dakle upravo oni najmanji od kojih odrasli očekuju da se, kad pristignu u školsku zgradu, pridržavaju svih epidemioloških mjera (tako dalekih riječi za tako mala bića). Naravno, pod pretpostavkom, da roditelji odluče da će ih poslati u školu. Oni koji ne žele i nadalje će ostati kod kuće”, objašnjava naš sugovornik i ravnatelj u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi te dodaje da se nada kako će zdrav razum u konačnici ipak prevladati. Njegovu školu kako naglašava pohađa preko 200 djece. ”Ako znate kako izgleda jedan prosječan veliki odmor u školi kada se svi učenici sjate do blagavaonice ili u školski hol onda vam je jasno da u takvim uvjetima možete zaboraviti na socijalnu distancu. Apsurdno je da roditelji odlučuju o tome tko će doći u školu. Što to znači? Da će učitelji najprije ujutro odraditi redovnu, a onda popodne online nastavu s učenicima, na koji način će u tim uvjetima pripremiti nastavu.

O tome da neki učitelji rade i u predmetnoj i u razrednoj nastavi, a neki i na više škola, također neću ni govorit”, nabraja nadalje naš sugovornik te se pita jesu li učitelji koji spadaju u rizičnu skupinu manje važni, osim toga nije jasno tko že preuzeti odgovornost ako se samo jedan učenik ili učitelj zarazi i taj virus proširi, a posljedice mogu biti strašne. ”Što je s pomoćnicima u nastavi? Oni ne mogu održavati razmak, jer je njihova uloga da budu uz djecu kojima je nužna pomoć. Ne znam zašto kompliciraju, pa sama ministrica se donedavno hvalila školom na dakljinu, ako je tako funkcionalna neka nastavi funkcionirarti do kraja, uostalom radi se o učenicima iz razredne nastave kojima se ocijene mogu zakljuučiti već sada jer ih ima dovoljno, nitko ne misli što će biti s djecom, ali i učiteljima koji putuju, što je s onima koji rade u više područnih škola? Kako su zamislili takav rad, nitko ne pita što će biti ako pola razreda želi u školu, a drugo pola ne, na koji način tu usposaviti nastavu”, zbunjen je naš sugovornik.

A nezadovoljstvo je zavladalo i među učiteljima pa je tako jednoj našoj sugovornici nejasno tko bi sve to trebao platiti. ”Duple smjene, hoće li se svaki dan raditi u dvjema smjenama? Pa zar nije dovoljno što radimo na svojim osobnim računailma i sa interneta kojeg sami plaćamo, osim toga znaju li oni da i neki učitelji imaju svoju djecu?? Kuda ćemo mi s njima? očekuje se da riskiramo i odlaskom u školu donesemo virus kući svojoj djeci?Trebamo li govoriti 6 sati s maskom na licu”, pitanja su naše sugovornice na koja odgovor za sada nije ponuđen ni preciziran. A pitanja i negodovanja ima i među roditeljima. ”Sada nam daju da biramo, a kad su se škole zatvarale nitko nas ništa nije pitao. Sad bi ja trebala odlučiti hoću li ili neću pustiti dijete u školu. Što ako ja svoje dijete pošaljem, a drugi roditelji ne, znači li to da će učiteljica raditi samo za mojeg sina? Ovo je prebacivanje odgobvornosti na roditelje, a na djecu nitko i ne pomišlja, zbunjuje ih se, i izaziva im se stres, pa tko će njih održati na razmaku, paziti na mjere higijene.

Djeca su se sasvim dobro snašla, ocjena je dovoljno, ne vidim zašto se ova godina ne bi u miru okončala”, pita se naša sugovornica, majka dječaka koji pohađa četvrtki razred osnovne škole. Isto pitanje muči i majku učenice koja pohađa prvi razred. ”Na temelju kojih činjenica bi roditelji odlučivali o povratku njihove djece u školu, tko će preuzeti odgovornost ako se u školi pojavi epidemija, što će se dogoditi ako se zaraze učitelji?. Znam da će roditeljima koji će početi raditi biti veliki problem kuda s djecom, ali to ne bi trebao biti glavni argument povratka u školske klupe”, nejasno je našoj sugovornici, a veliki broj roditelja s kojima smo razgovarali smatra da ministrica treba preuzeti odgovornost i odlučiti o tome ima li, ili nema škole i na koji način.