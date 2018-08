Robert Podolnjak: Zakon o sprječavanju sukoba interesa pao je na testu političke vjerodostojnosti

Autor: Dnevno

Robert Podolnjak objasnio je kako nacrt zakona po svojoj prirodi i nije novi zakon, te kako je u proceduralnom i sadržajnom smislu taj zakon pao na testu političke vjerodostojnosti.

Nikola Grmoja naglasio je kako je ovaj zakon još jedna propuštena prilika da se uhvatimo u koštac s borbom protiv sukoba interesa.

„Dugo očekivani nacrt novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa nas je kao pravnu državu porazio. Kao što su svi zakoni u posljednje vrijeme i ovaj nacrt je debakl i propuštena prilika da se uhvatimo u koštac i pokrenemo ozbiljnu borbu protiv sukoba interesa, korupcije i zlouporabe položaja i ovlasti u našoj državi. Ovaj ogroman problem društva koji je ovaj zakon trebao pokušati riješiti je s ovim nacrtom samo narastao. Nije samo u pitanju ovaj danas zakon, taj cirkus kojim se zabavlja ova vlada provlači se i kroz mnoge druge zakone i politike Vlade Andreja Plenkovića. Od mini reforme pravosuđa, mini porezne reforme, mini brige o nerazvijenim područjima, evo sada imamo i mini nacrt Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Prije bih povjerovao da je ovo „kriva verzija“ nego ozbiljan prijedlog zakona koji je trebao dati nade narodu da će se vlast, koja god da to bila, boriti protiv sukoba interesa i korupcije do samog kraja. Nepotrebno je naglašavati koliko je sukob interesa postao ukorijenjen u našem društvu, i to kao prihvaćena anomalija kojoj nema lijeka. Nepotrebno je također spominjati koliko je ovaj put kojim koračamo zapravo krivi put.“ – rekao je Grmoja.

„Nacrt zakona o sprječavanju sukoba interesa, kojeg je Ministarstvo uprave uputilo na e-savjetovanje 1. kolovoza, s namjerom da prođe ispod radara zainteresirane javnosti, u proceduralnom i sadržajnom smislu je pao na testu političke vjerodostojnosti. Nacrt zakona po svojoj prirodi i nije novi zakon, u smislu jačanja borbe protiv sukoba interesa i korupcije u javnoj sferi, već u većini odredaba prepisan postojeći zakon. Nacrt zakona tek neznatno proširuje krug dužnosnika koji se moraju pridržavati odredbi Zakona, a ne uključuje se, primjerice, izvanredni povjerenici u trgovačkim društvima od sistemskog značaja, što je javnost očekivala. Također iz obuhvata zakona izostavljeni su obnašatelji javnih dužnosti na lokalnoj razini. To će u velikoj mjeri onemogućiti učinkovitu borbu protiv sukoba interesa i moguće korupcije na lokalnoj razini. Iz zakonskog nacrta je izostavljen važan iskorak koji je predlagalo Povjerenstvo za sukob interesa – da se zabrana poslovanja poduzeća u vlasništvu dužnosnika protegne i na sve poslovne subjekte u vlasništvu, ili suvlasništvu državnog tijela u kojem dužnosnik obavlja svoju javnu dužnost. Tako će i prema novom zakonu, primjerice, biti moguće da tvrtka u vlasništvu zagrebačkoga gradonačelnika ima zakonsku zabranu poslovanja sa zagrebačkim poglavarstvom, ali ne i s tvrtkama iz sastava ZG Holdinga čiji je Grad Zagreb vlasnik. Ova odredba otvara Pandorinu kutiju korupcije. Iz predloženog zakona također je izostavljen i prijedlog radne skupine da se maksimalna novčana kazna za državnog dužnosnika uhvaćenoga u sukobu interesa poveća sa sadašnjih 40.000 kuna na 120.000. U prijedlogu zakona ta je kazna podignuta na 50.000, što je neznatno povećanje. Iz navedenih razloga Most NL smatra da Nacrt zakona upućen na e-savjetovanje treba povući iz procedure, ponovno sazvati radnu skupinu, u nacrt zakona ugraditi preporuke Povjerenstva i potom ga uputiti na e-savjetovanje.“ – rekao je saborski zastupnik Robert Podolnjak.