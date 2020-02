RJEŠAVAMO NAJVEĆI HDZ-ov MISTERIJ: Tko je doista dogovorio koaliciju s HNS-om? Na pregovorima su bila četiri čovjeka

Tko je dogovorio koaliciju između HDZ-a i HNS-a, pitanje je to koje je uznemirilo članstvo vladajuće stranke, te se prometnulo u glavnu temu za prepucavanje u kampanji za unutarstranačke izbore. Prvi je na površinu tu temu izvukao drugi čovjek stranke Milijan Brkić, koji je tu neprincipijelnu suradnju naveo kao jedan od razloga radi kojih se odlučio prikloniti alternativnom bloku Mire Kovača, koji pak juriša na Plenkovića.

S druge strane, Plenkoviću bliski HDZ-ovci čudom se čude toj Brkićevoj tezi u kojoj Plenkoviću spočitava koaliciju s HNS-om, jer kako naglašavaju on je taj koji je tu koaliciju stvarao. ”Pa to je prije nekoliko mjeseci govorio i sami Davor Ivo Stier. Nikome nije jasno zašto je Brkić to sada otvorio ako temu, on je bio službeni pregovarač s Vrdoljakom i HNS-im, njih su dvojica oduvijek u korektnim odnosima”, kaže naš sugovornik blizak Plenkoviću. Da su Brkić i Vrdoljak u korektnim odnosima, ovih je dana tvrdio i mostov glavni tajnik Nikola Grmoja, koji je Pavla Vujnovca iz PPD-a izvukao kao glavnu poveznicu među ovim inače oprečnim dvojcem. ”Brkić nije bio za suradnju s Mostom, on se prvi zalagao za to da se taj odnos raskine, a govorilo se i prije Plenkovićeva dolaska na čelo HDZ-a da Brkić pregovara s HNS-om, premijer je samo prihvatio tu igru”, tumači naš sugovornik iz Plenkovićevih redova. No, da to nije baš tako poručuju pak izvori bliski Brkiću. ”Nije Milijan ništa dogovarao, tu koaliciju dogovorio je Plenkovićev prijatelj Šeks, on je to sam priznao u intervjuu za Večernji, do suradnje je došlo preko njegovih osječkih veza s Vrdoljakom, zar zaista mislite da bi Plenković Brkića pitao s kime da ide u koaliciju i da bi njegove sugestije poslušao, pa gotovo je nemoguće pobrojati situacije u kojima njihj dvojica nisu bili u sukobu. Istina je da se Brkić zalagao za koaliciju s HSS-om, on je i danas s Beljakom u odličnim odnosima, skupa su išli u školu”, podsjeća naš izvor blizak Brkiću.

HNS-ovci koje se pak u ovu priču uvuklo, odbnijaju sudjelovati u prepucavanjima unutar HDZ-a, no jedan od njih priznaje kako je glavni pregovarač s njima bio Plenković. Dogovarali su se na sastancima na kojima je sudjelovao Jandroković, Davor Božinović te Branko Bačič, ljudi koji su mu i danas desne ruke.