RIMAC PRIJATELJ ŽIVOTINJA: Sterilizirat će mačke koje šetaju tvrtkom

Već smo naviknuli na to da Rimac automobili nižu poslovne uspjehe i time nam pokazuju ljepšu stranu Hrvatske. No, ovaj puta pokazali su kako nisu samo veliki inovatori i radnici, već i ljudi velikog srca. Naime, djelatnici ove tvrtke ulične mačke koje šetaju kroz njihove pogone, a kako bi spriječili da se kote mačići i tako naraste broj “cica lutalica”, organizirali su njihovu sterilizaciju.

Rimac automobili ostvarili su suradnju s Udrugom Plava šapa koja se brine o napuštenim mačkama, a o tome koliko je ovo hvale vrijedna suradnja posvjedočila je i Katarina Loborec iz same udruge: “Poziv iz tvrtke Rimac automobili, da polovimo mace koje šeću u prostoru tvrtke i odvedemo iz na sterilizaciju ili kastraciju, što će ta tvrtka financirati, su rijedak primjer suradnje. Inače nam se češće događa da nam građani jave da u području neke tvornice ima divljih maca, pa jedva dogovorimo da nas puste u prostor da bismo ih polovili”, prenosi N1.

Dodaje kako su ih iz tvrtke prije nekoliko dana nazvali s molbom da im dođu pomoći poloviti divlje mace koje šeću pogonima, s procjenom da ih ima pet ili šest, no pokazalo se da ih je barem desetak. Kako su u pitanju divlje mace, koje se nisu privikle na ljude, nije ih lako uloviti, pa akcija još nije gotova, odnosno trajat će dok se sve mace ne budu imale trokutić na uhu, koji je znak da su kastrirane, kaže sugovornica.

U pogonima tvrtke postoji mjesto na kojemu radnici mačkama ostavljaju hranu te one dođu, pojedu i odu. Upravo ondje ekipa iz Plave šape lovi mace, a pomažu im i djelatnici tvrtke. Uz lovke koje ima Prava šapa, postavili su i jednu koju je doradio inženjer Ivan Murgas, ugradivši kameru i mehanizam koji omogućava da se vrata zatvore na daljinu. Tako mace mogu uloviti i kada volonteri Prave šape ili djelatnici nisu blizu.

“Ne znam kako su iz Rimac automobili saznali za nas i donijeli odluku da nas pozovu. Ta tvrtka inače nije naš donator, no znamo da jesu donator Prijatelja životinja te da je gospodin Rimac vegetarijanac i ljubitelj životinja. Riječ je o primjeru koji se zaista može pohvaliti, jer se na ovaj način sprječava mogućnost da se na tom području s vremenom okoti puno mačaka, te da divlje i napuštene, a možda i bolesne životinje lutaju ulicama”, kaže Katarina Loborec.

Iz tvrtke Rimac automobili zahvalili su se na interesu za priču, no – ne žele se posebno hvaliti u ovom slučaju. “Nekoliko kolega iz Odjela koji je najbliže hranilištu redovno hrani mace i oni su predložili da se obavi sterilizacija, no ne mislimo da to treba posebno isticati”, kaže Marta Longin, zadužena za Odnose s javnošću, prenosi N1.