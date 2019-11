RIJETKI ZNAJU ZA NJEGA: Misteriozni HDZ-ovac jedan od najvažnijih ljudi u Kolindinoj kampanji

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i službeno je zakoračila u ozbiljnu borbu, a nastojanje da osvoji još jedan mandat, kani realizirati među ostalim i sa nekolicinom zanimljivih imena, koji bi trebali tvoriti njen stožer u kojem će sjediti 12 osoba. Kao što je poznato, vođenje kampanje prepustiti će Ivanu Anušiću, no osim osječkog župana, važnu ulogu u njenoj borbi imati će i Miljenko Filipović preko kojeg će aktualna šefica države nastojati doprijeti do braniteljske populacije, uz to tu je i Vlatko Vuković čija je uloga iznimno značajna budući da će ovaj široj javnosti nepoznati HDZ-ovac u kampanji biti zadužen za financije.

Vuković je inače zet Nevena Jurice koji uživa veliko Plenkovićevo povjerenje te navodno dobro surađuje i sa Robertom Kopalom. Ujedno riječ je o voditelju HDZ-ova Odjela za logistiku i financije, a mediji su o njemu pisali kada je županijska organizacija HDZ-a Varaždinske županije odlučila raspustiti Gradski odbor HDZ-a varaždin radi Vukovićeve ljubavi i obaveza.

”Otkada je izabran za predsjednik varaždinskog HDZ-a Vlatko Vuković se zaljubio i nedavno oženio u Zagreb gdje radi u središnjici stranke kao šef tehničkih poslova. Zbog svega toga nije u mogućnosti svakodnevno biti u Varaždinu i raditi sa članstvom, pa smo se odlučili za raspuštanje gradskog odbora i nove unutarstranačke izbore jer nam je Varaždin bitan”, rekao je svojedobno Anđelko Stričak objašnjavajući odluku o raspuštanju varaždinskog HDZ-a pred novinarima.