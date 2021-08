RIJETKI U SDP-U OVO SE USUDE REĆI NA GLAS! Prikriva se najveći stranački problem: Grbin nema riješenje

Autor: Iva Međugorac

Izbacio je niz svojih kolega i izazvao lavinu negativnih reakcija, no to je tek jedan u nizu problema koji su pali na pleća prvog čovjeka SDP-a Peđe Grbina.

Bezidejna stranka?

Premda osude na njegov račun zbog izbacivanja Gordana Marasa i Rajka Ostojića ne prestaju stizati, ono što se u stranci još snažnije problematizira je to što je SDP postao bezidejna stranka koju potresa programska i kadrovska kriza. Problem je to kojega su svi svjesni, a kojega se rijetki usuđuju izgovoriti na glas, svjesni su u Partiji da više nisu druga opcija u zemlji te da su ispred sebe pustili platformu Možemo koja uživa sve veće povjerenje lijevog biračkog tijela.

Pobjeda u Zagrebu Tomislavu Tomaševiću i njegovoj ekipi bila je snažan vjetar u leđa, a taj vjetar rezultirao je time da su oni druga opcija u Hrvatskoj, dok Grbin za sada osim koalicije s njima svojoj stranci za sada ne nudi niti jedno konkretno programsko riješenje, niti se čini da je on netko tko je to u stanju učiniti. Negativan se trend kontinuira iz mjeseca u mjesec, pa i naši sugovornici iz SDP-a nerado priznaju kako njihova stranka polako, ali sigurno odumire. Kako zaustaviti negativan trend, i okrenuti situaciju u svoju korist, na koji se način pripremiti za iduće parlamentarne izbore, sve su to pitanja na koja vodstvo stranke za sada ne nudi odgovor, umjesto toga Grbin eliminacijom svojih neistomišljenika štiti vlastitu poziciju, zanemarujući stranačke interese, a to je grijeh koji mu se u stranci sve teže tolerira.

Na noge su ustala brojna zvučna stranačka imena, osude koje pljušte sa svih strana dovele su do njegova prvog pucanja i ostavke, a mnogi u SDP-u vjeruju kako bi on uskoro mogao do kraja puknuti i otići znajući da za stranku u odumiranju ništa ne može učiniti.