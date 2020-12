RIJEŠEN MISTERIJ STAR 75 GODINA: Kod Vira pronađen nestali britanski avion. Pilot je preživio, a priča ima zanimljiv nastavak

Na morskom dnu u blizin otoka Rivnja ovog su ljeta pronađeni ostaci motora Rolls Royce Martin za koji se pretpostavljalo da je riječ ostatku britanskog zrakoplova iz Drugog svjetskog rata.

Sada je priča dobila svoj nastavak, ekipa iz Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru pronašla je gotovo sve odgovore.

“Otkriveno je da riječ o motoru koji je pripadao avionu Hawker Hurricane. Nakon toga su naše kolege koje se bave zrakoplovnom poviješću došle do saznanja da je jedan Hawker Hurricane srušen u kanalu između otoka Vira i Rivnja i najvjerojatnije ovaj motor pripada tom zrakoplovu. Kasnije smo saznali i da je pao sredinom rujna 1944. i da je njime pilotirao Britanac Mick Gelbhauer“, ispričao je za BBC Luka Bekić iz Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.

Podatke o avionu dobili su iz arhive Kraljevskog ratnog zrakoplovstva koja uredno evidentirala pad Hawker Hurricanea u Jadranu. Tako je nakon više od 75 godina pronađena lokacija pada.

“Saznali smo da je nakon rušenja u more pilot preživio i ostao je plivati. Po njega je došao hidroavion koji je poletio s Visa. Oni su ga skupili i spasili, tako da je on nastvio vojnu službu tijekom rata, a i nakon rata letio je u RAF-u. Otišao je u mirovinu, preselio se na Maltu i tamo živio do 81. godine. Pokušat će mo naći njegovu obitelj, javiti im da smo našli dijelove njegovog aviona, možda će ih zanimati”, dodao je Bekić.

Motor je sada na restauraciji, a kad bude dovršena biti će izložen u Centru za podvodnu arheologiju.