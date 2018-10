RIJEČI KOJE ZASLUŽUJU KAZNENI PROGON: Znate li što vam je promaklo?

Na podatke koje je nedavno objavio Novi list, a koje se vezuju uz Vladimira Šeksa osvrnuo se pravni ekspert Pero Kovačević. Naime, prema neslužbenim informacijama iz spomenutog medija Šeks je na sjednici Središnjeg odbora HDZ-a u Karancu rekao kako je u razdoblju prije mirne reintegracije Podunavlja 1998.godine, broj kaznenih prijava podignutih za ratne zločine na vukovarskom, i slavonskom području s 1500 sveo na njih svega 25. U ovom mediju stoji i da je Šeks na sjednici u Karancu ustvrdio da je on kao javni tužitelj Hrvatske 1992.godine pokrenuo niz istraga o počiniteljima zločina u Domovinskom ratu, ali i da je pookojni Tuđman bio pod pritiskom međunarodne zajednice da se to ne radi.

”Šeks je, piše Novi list, navodeći da neslužbeno doznaju, u opširnom govoru oštro kritizirao sve koji podržavaju vukovarski prosvjed pa i Ivana Miklenića, glavnog urednika Glasa koncila.

Miklenić je u svom prošlotjednom uvodniku ocijenio da “nije bilo političke volje svih dosadašnjih 26 godina” da se pitanje ratnih zločina “stavi na dnevni red”.

“Politika je stvorila stanje da ti zločini nisu procesuirani, da se u hrvatskoj i svjetskoj javnosti umjetno stvarala ravnoteža krivnje, premda u stvarnosti, po istini, o toj ravnoteži ni u kojem smislu ne može biti riječ”, napisao je Miklenić.

Šeksa je posebno zaboljela ta njegova tvrdnja pa je na sjednici Središnjeg odbora HDZ-a rekao da je on kao javni tužitelj Hrvatske 1992. pokrenuo niz istraga o počiniteljima zločina u Domovinskom ratu, ali da je predsjednik Franjo Tuđman bio pod pritiskom međunarodne zajednice da se to ne radi.

Šeks je detaljno ispričao kako je u razdoblju prije mirne reintegracije Podunavlja 1998., po Tuđmanovom nalogu, u ulozi potpredsjednika Sabora broj kaznenih prijava podignutih za ratne zločine na području Vukovara i Slavonije s 1.500 sveo na samo 25.

Te Šeksove riječi, ako ih je stvarno izrekao, ne zaslužuju samo pozornost, osvrt i promišljanje već i kazneni progon”, smatra Kovačević koji se u svojem obraćanju javnosti pozvao i na riječi predsjednika Generalskog zbora Pavla Miljavca.

”Predsjednik Generalskog zbora Pavao Miljavac nedavno je prilikom dolaska u Ministarstvo branitelja na sastanak o toj temi kazao kako je zbog mirne reintegracije okupirane istočne Hrvatske broj optužnica za ratne zločine smanjen s nekih dvije tisuće na njih 90.

Ako je Vladimir Šeks, prema pisanju Novog lista, otvoreno priznao počinjenje kaznenog djela koje je imalo za posljedicu neprocesuiranje počinjenih ratnih zločina na području Vukovara i Slavonije postavlja se opravdano pitanje što čeka glavni državni odvjetnik, što čeka Božinovićeva radna skupina za procesuiranje počinjenih ratnih zločina?

Postoji li Tuđmanova zapovijed, odluka ili nalog da Vladimir Šeks, kao potpredsjednik Hrvatskog sabora ima ovlasti broj kaznenih prijava podignutih za ratne zločine na području Vukovara i Slavonije s 1500 svesti na njih samo 25.

Je li Vladimir Šeks stvarno to učinio? Hrvatska javnost ne može mirno ignorirati ove izjave”, konstatira Kovačević. Imajući u vidu opsežnu Šeksovu političku biografiju, teško da će ga ove Kovačevićeve tvrdnje i medijski napisi okrznuti previše.

Kada bi kojim slučajem snažna velebitska bura zapuhala kroz hrvatsku političku prošlost, mora da bi jedini političar koji bi se od toga udara uspio spasiti bio Vladimir Šeks. Čovjek je to kojega prati epitet najdugovječnijeg političara u Hrvata, a kada pak za sobom vučeš tu titulu, posve je jasno da si preživio sve bure i oluje koje su te pokušavale srušiti. Nije stoga previše Šeksa dirnula niti nedavna artiljerija koju je na njega sasuo najglasniji Mostovac, Nikola Grmoja, mašući dokumentima koji prema njegovim riječima dokazuju kako je politički vrh znao za probleme u koncernu Agrokor.

“Radi se o dopisu financijske policije iz ožujka 1994. godine. Predmet je Agrokor d.d. Taj je predmet došao u ruke tadašnjem potpredsjedniku Vlade, Vladimiru Šeksu, a riječ je o nalazu financijske policije. Kontrola je utvrdila da je Agrokor sklopio sa Zabom tri kratkoročna kredita za otkup kukuruza. Radi se o milijardu I 264 hrvatskih dinara. Utvrđene su nepravilnosti i o tome da je bio obaviješten potpredsjednik Vlade Vladimir Šeks”, grmio je Grmoja na konferenciji za medije, nastavljajući prozivati najdugovječnijeg političara da unatoč spoznajama o Agrokoru nije ništa poduzeo, premda je bio na čelu Istražnog povjerenstva koje se tada osnovalo. No, ove Grmojine riječi nisu previše dirnule niti prozvanog Šeksa, niti samoga premijera Andreja Plenkovića, čije ogromno povjerenje uživa ovaj dugovječni političar.

Nije Šeksa previše dotaklo niti nedavo otkriće tjednika Nacional koji je objavio transkripte koje je Služba državne sigurnosti vodila s njime. Riječ je o razdoblju tijekom 1983. godine, kada su ga pokušavali vrbovati da radi za njih, a istodobno su prema pisanju spomenutog medija testirali radi li Šeks za Kos. Odvijalo se to u doba kada je Šeks očekivao ishod odluke Saveznog suda o sudskoj presudi koju je protiv njega potvrdio Vrhovni sud Hrvatske jer je bio optužen zbog protudržavnih djelatnosti te je nadziran od strane Udbe. Za nadzor nad Šeksom bio je zadužen Zdravko Pejić, koji je s njime periodično komunicirao.

Na ove natpise Šeks se također nije previše osvrtao, već ih je nazvao čistim izmišljotinama. Nije, međutim, čudno da Šeks ovako olako i bez previše uzbuđenja odbacuje optužbe na svoj račun, kada uživa potporu premijera Plenkovića. A koliko je premijer lojalan Šeksu svjedoči činjenica kako je upravo on na svim stranačkim sastancima, na kojima se odlučuje o svim ključnim pitanjima po stranku, uvijek prisutan, iako više nije u HDZ-u. Detalj je to koji smeta i dio HDZ-ovaca koji premijeru zamjeraju što se odrekao ljudi poput Davora Ive Stiera ili pak Mire Kovača, dok Šeksu istodobno daje priliku da stranci kroji političku sudbinu, premda mu je odavno bilo vrijeme da se umirovi. Ali kako to obično u hrvatskoj politici, za svaki postupak političari imaju nešto dublji razlog pa je tako i Plenkovićeva veza sa Šeksom dubljega karaktera. Nije tajna kako je Plenkovića na čelo stranke instalirao upravo Vladimir Šeks. Ideja je to koja se godinama gradila.

Podsjetiti se treba na unutarstranačke izbore na kojima je među ostalim sudjelovala i bivša premijerka Jadranka Kosor. Upravo u toj bitci jedna od ključnih karika za još jedan mandat bio je Plenković kao kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a, upravo u timu bivše premijerke, dok je Šeks bio ključna osoba koja je žestoko agitirala za pobjedu Jadranke Kosor i njezina tima. Kosor je u konačnici ispala najveća gubitnica tih izbora, a Šeks je priznao poraz i kleknuo pred novim šefom, dok si je Plenković osigurao opstanak u stranci zahvaljujući potpori diplomatskih krugova. Upravo zato što je Šeks vjerovao u Plenkovića dok je ovaj stasao u ozbiljnog političara, premijer mu danas slijepo vjeruje i vraća dugove.

Bilo kako bilo, Šeksova biografija otkriva kako je riječ o političaru koji je ispisao noviju hrvatsku povijest. Poznati hrvatski novinar Petar Požar za njega je jedne prigode rekao kako je imao veliku sreću u životu jer da nije bilo jedne love previše u kakvoj osječkoj birtiji i jedne Vile Velebita u vrijeme kada to baš i nije bio službeni repertoar, pitanje je bi li njegova karijera išla tijekom kojim je išla.

Šeksov otac Aleksandar bio je lijevo orijentirani obrtnik pa se sin s 21. godinom upisuje u Savez komunista, što mu je ujedno bila prva stanica u političkoj karijeri. Po okončanju Pravnog fakulteta Šeks se zapošljava u osječkom tužiteljstvu, a za samo četiri godine postaje zamjenik tužitelja. Nakon afere s lozom i otvaranjem pošte na osječkom sudu, izbačen je iz Partije pa ga u to vrijeme obrađuje Služba državne bezdbjednosti otvarajući mu dosje pod šifrom Sova.

Kada u tužilaštvu raskida radni odnos, Šeksa izbacuju iz odvjetničke komore pa se našao na ulici. Ipak, nije dugo stajao na mjestu, već se pismeno obraća srpskoj komori, i to na ćirilici, tražeći dozvolu za otvaranje odvjetničkog ureda u Šidu. Oduvijek spretan i tvrdoglav, već tada ostvaruje prisne odnose kako s Matom Arloviće tako i s Milovanom Đilasom, pa i Vojislavom Šešeljem. Postaje član PEN-a Ammnesty Internationala, a zbog zlata pola je godine robijao u Staroj Gradiški gdje je vodio dnevnih koji je objavio pod nazivom ‘’Tmina zatvorskog sna’’.

Po izlasku na slobodu, a u nemogućnosti pronalaska odvjetničkog posla, radio je kao grobar u osječkom Ukopu. Vrijeme je odradilo svoje, a Šeks se, lukav kakav jest, našao u pravo vrijeme na pravom mjestu, ali i s pravim ljudima te se tako našao i na Jarunu, u birtiji u kojoj se osnivala Hrvatska demokratska zajednica. Zajedno s Glavašem osigurava si visoku poziciju u stranci, a u to vrijeme sukobio se ne samo s Manolićem i Mesićem, već i sa samim Tuđmanom. Ubrzo se pokajao, a u stranci doboko pustio korijene nakon svih ostalih. Nakon smrti prvog hrvatskog predsjednika i ključnih parlametarnih izbora, Šeks se priklanja Sanaderu te odbacuje Pašalića. Nakon Sanaderova kraha ovaj se priklanja Jadranki Kosor, a ubrzo potom i Karamarku. Na koncu, gdje god da bio, što god da radio, Šeks će zapravo najviše ostati zapamćen po onoj ‘’locirati, indentificirati, uhititi i trasferirati’’ generala Antu Gotovinu.