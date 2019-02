Rezultati ove ankete mogli bi vas iznenaditi! Nećete vjerovati kojim strankama raste rejting

Autor: Dnevno.hr

Istraživanje javnog mnijenja CroElecto agencije 2×1 komunikacije za siječanj prikazuje velike promjene u političkim preferencijama.

Kad bi iduće nedjelje bili izbori za Europski parlament, a na njima se natjecalo osam lista, neodlučnih bi bilo tek 8,29%. HDZ bi osvojio 26,37%, odnosno dva postotna boda manje no u prosincu. Za SDP bi glasalo 21,96%, također nešto manje no prošli mjesec. No, za Amsterdamsku koaliciju glasalo bi 13,95%; dakle, tri boda više no prošli mjesec, čime je Amsterdamska prestigla Živi zid u europreferencijama. Živi zid se tako s 10,49% premjestio na četvrto mjesto. Uz Amsterdamsku najveći rast (dva boda u odnosu na prosinac) zabilježili su Neovisni za Hrvatsku s 8,56%. Most bi, gotovo jednako kao u prosincu, odabralo 6,77%.

Od ostalih ponuđenih lista koje su ostale ispod praga su koalicija Hrast-HKS sa 2,21% te HNS sa 1,38%.

U mandatima bi to značilo četiri za HDZ, tri za SDP, dva za Amsterdamsku te po jedan za Živi zid, NHR i Most.

Kolinda Grabar-Kitarović ne samo da ne uspijeva zaustaviti dinamiku pada svoje popularnosti među Hrvatima (21,71% u kolovozu, 18,06% u prosincu 2018.), nego više nije na prvom mjestu najpozitivnije doživljenih političara! Njezina je popularnost u siječnju pala na 13,35%, dočim je Andreju Plenkoviću, bez obzira na to što HDZ bilježi lošije rezultate no svršetkom prošle godine, popularnost narasla na 13,74% čime je on prvi put, uz najnegativnijeg, preuzeo i mjesto najpozitivnijeg političara prema dojmu građana. Anka Mrak-Taritaš zadržala se na trećem mjestu najpozitivnije doživljenih političara s 3,62%.

Što se tiče političara koji su kod ispitanika doživljeni kao najveći negativci političke scene u Hrvata, predvodi ih predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković s 21,57%. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić je drugi s 10,10%, a na trećem mjestu neslavnog popisa dogodila se promjena. Milorada Pupovca, koji je mjesecima držao to mjesto, zamijenio je Ivan Pernar s 5,49%.